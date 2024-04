Power Ranking F1: Norris roza la perfección y Alonso termina tercero

La carrera del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1 volvió a dejar una nueva prueba en la que Max Verstappen dominó sin ninguna oposición, aunque se tuvo que enfrentar a dos reanudaciones que hicieron desaparecer toda la ventaja de la que disponía. Eso le permitió que los jueces del Power Rankings le dieran una nota de un 9,6, rozando la excelencia, aunque no fue el neerlandés quien acabó como 'el más listo de la clase'.

Ese fue Lando Norris, que gracias a su espectacular fin de semana en el que consiguió la sprint pole y una estrategia muy arriesgada con los neumáticos le hizo ser segundo el domingo, logró un 9,8, y quizá fue ese error en la salida de la carrera al sprint lo que le privó de obtener la perfección.

Mira cómo fue la carrera del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen arrasa en China, con podio de Pérez y Alonso a pie cambiado

Ambos están a la cabeza de las clasificaciones generales, aunque Carlos Sainz los divide después de que en esta última cita se llevara un notable, un 7, aunque algo lejos de quienes estuvieron mejor en el circuito de Shanghai. Uno de ellos fue su compatriota, Fernando Alonso, que brilló en las dos clasificaciones con dos vueltas que le hicieron partir tercero, pero la falta de ritmo del Aston Martin provocó que fuera cayendo en la tabla de posiciones hasta ser séptimo en la carrera principal, y abandonó en la sprint tras tocarse, precisamente, con el madrileño, por lo que se hizo con un 8.

Nico Hulkenberg fue otro de los que hizo una buena actuación, con un 7,6 gracias al punto que rescató con su Haas, algo por delante del 7,4 de Charles Leclerc, quien es uno de los más regulares de la campaña al no bajar de la cuarta posición en todas las pruebas. Es George Russell el que acapara la sexta posición en esta clasificación particular del Gran Premio de China con un 7,2, aunque no se mueve de la novena plaza general con su notable.

El español de Ferrari tuvo la misma nota que Sergio Pérez, con otro 7, aunque el mexicano está sexto y cae una plaza con respecto a donde estaba. Por detrás, Daniel Ricciardo, pese a su abandono porque Lance Stroll se lo llevó por delante, firmó un 6,8, aunque no le da para entrar entre los diez mejores en estas cinco carreras, mientras que Alexander Albon y Valtteri Bottas comparten el décimo puesto en el circuito de Shanghai con un 6,6.

Power Ranking general tras el Gran Premio de China 2024 de F1

Posición Piloto Nota media Cambio de posiciones 1º Max Verstappen 9,1 - 2º Carlos Sainz 8,6 - 3º Lando Norris 8,1 - 4º Charles Leclerc 7,8 - 5º Fernando Alonso 7,5 +2 6º Sergio Pérez 7,4 -2 7º Nico Hulkenberg 7,2 +3 7º Oscar Piastri 7,2 Nuevo 9º George Russell 7,1 -2 10º Yuki Tsunoda 6,8 -2

