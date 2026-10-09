¿Y si tras Singapur ya hay campeón de la F1 2026 pero sin saberlo aún?

Con su segundo puesto en la carrera de Fórmula 1 celebrada el pasado domingo en Sepang, Andrea Kimi Antonelli volvió a meter 18 puntos a su principal rival en el mundial, George Russell, y dio así un gran paso hacia su primer título. En realidad, el piloto de Mercedes ya tiene prácticamente el campeonato en el bolsillo (mira la clasificación de pilotos de 2026).

Este fin de semana, la Fórmula 1 llega Singapur para disputar la 17ª carrera de la temporada. ¿Podrá Antonelli sentenciar matemáticamente el campeonato allí? Oficialmente, la respuesta es no, pero existen escenarios en los que el título podría recaer en manos de Antonelli ya el domingo, aunque él aún no lo sabría en ese momento.

Veamos los datos: actualmente, Antonelli tiene una ventaja de 84 puntos sobre su compañero de equipo Russell y de 106 puntos sobre el piloto de Ferrari Lewis Hamilton. También Charles Leclerc (129), Lando Norris (132) y Max Verstappen (132) siguen matemáticamente en la lucha por el título; el resto de pilotos ya no tienen ninguna posibilidad de conseguirlo.

En el mejor de los casos, si Antonelli gana tanto la carrera sprint como el gran premio de Singapur y Russell no suma ningún punto, su ventaja ascendería a 117 puntos.

Con seis carreras aún por disputarse, matemáticamente no podría proclamarse campeón el domingo, ya que aún quedan 150 puntos por repartir, y habría que esperar mínimo hasta Austin, la siguiente ronda. Pero...

Si fallan los planes A y B...

Eso tampoco cambiaría si, como se espera, la Fórmula 1 tuviera que cancelar las dos carreras de Qatar y Abu Dabi debido a los disturbios en Oriente Próximo y celebrara la ronda final en Imola. Aunque entonces habría una carrera menos, aún quedarían 125 puntos por repartirse.

¡Pero! si la Fórmula 1 se aferrara a la celebración de las carreras de Qatar y Abu Dabi hasta el punto de que Imola dejara de ser una solución viable, y luego la situación sobre el terreno impidiera su celebración, de modo que las dos últimas carreras tuvieran que cancelarse sin sustitución, entonces el campeón del mundo podría quedar decidido tras la carrera de Singapur. Pero, por supuesto, en Singapur sería imposible saber nada de eso.

En ese caso, Antonelli necesitaría, tras el fin de semana, una ventaja de 100 puntos sobre sus perseguidores, que ya no podrían superarle en número de victorias. Para ello, tendría que meter 16 puntos a Russell y no perder más de seis puntos frente a Hamilton. De todos modos, el resto de pilotos quedarían fuera de la lucha si Antonelli le sacara tantos puntos a Russell.

¡Así se coronó de antemano Juan Manuel Fangio!

Por supuesto, a primera vista eso suena improbable, pero ya ha ocurrido antes en la Fórmula 1: Juan Manuel Fangio se proclamó campeón del mundo en 1955 porque, tras la tragedia de Le Mans, en la que fallecieron Pierre Levegh y más de 80 espectadores, se cancelaron las carreras en Francia, Alemania, España y Suiza.

Mira: La tragedia de las 24h de Le Mans 1955

En ese momento solo quedaba la última carrera de la temporada en Monza, para la que Fangio ya contaba con una ventaja suficiente como para que nadie pudiera alcanzarle.

Sin un escenario así, tal y como están las cosas, Antonelli no podría proclamarse campeón del mundo hasta Austin, como muy pronto.

Algo similar ocurre con el Campeonato del Mundo de Constructores, en el que Mercedes cuenta actualmente con una ventaja de 151 puntos sobre Ferrari. Dado que tras la carrera de Singapur la ventaja máxima podría ser de 209 puntos, la conquista anticipada del título solo sería posible si se cancelaran por completo las últimas carreras (172 puntos pendientes), pero no en el caso de que Imola hiciera la última carrera (quedarían 215 puntos) ni en el de un final de temporada normal (258 puntos por repartirse en constructores).

Y bueno, de hecho en Moto3 es un tema similar. Máximo Quiles tiene el título a tiro este fin de semana en Indonesia, pero si finalmente se cancelara el GP de Qatar (aunque los organizadores del campeonato insisten en que sigue en pie), ya sería campeón incluso antes de esta ronda.