OFICIAL: el GP de Portugal volverá al calendario de F1 en 2027 y 2028

Aún no ha empezado la temporada 2026 de F1 y ya sabemos qué circuito regresará en 2027 y 2028. El Circuito Internacional del Algarve (Portimao) será la sede del regreso del GP de Portugal a la categoría reina, como ha revelado la propia Fórmula 1 este martes tras su acuerdo de dos años con el gobierno portugués, Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A.

El circuito de Portimao fue sede de la F1 como plan B durante la pandemia, en las temporadas 2020 y 2021, ocupando los huecos que dejaron otros países que no podían celebrar carreras en ese momento. Sin embargo, tras eso desapareció del calendario, aunque los administradores de la pista siguieron trabajando en la sombra para regresar.

Ya en agosto, el Primer Ministro portugués, Luís Montenegro, compartió el deseo de devolver la Fórmula 1 a Portimao, y ahora es oficial: habrá GP de Portugal de F1 en 2027 y 2028, en los que serán su 19ª y 20ª carrera, 13 de las cuales tuvieron lugar en Estoril, cerca de Lisboa, de 1984 a 1996. Los otros tres fueron en el circuito urbano de Boavista (Oporto) en 1958 y 1960 y en el terrible Monsanto (Lisboa), en 1959.

Situado cerca de Portimao, en el sur de Portugal, el circuito de 4,6 km solo ha visto ganar a Lewis Hamilton, que se impuso en 2020 y 2021, con su compañero Valtteri Bottas y Max Verstappen en el podio (aunque intercambiando sus posiciones) también en esas dos carreras.

La F1 ha aclarado que Portimao no entrará en "rotación" con Spa-Francorchamps, que no estará en el calendario en 2028 y 2030 (sí en 2026, 2027, 2029 y 2031), sino que ocupará el lugar de Zandvoort, un circuito que tras un periodo de seis años se despedirá en 2026.

"Estoy encantado de que Portimao regrese al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa", dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. "El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos. El interés y la demanda por albergar un gran premio de Fórmula 1 son máximos históricos, por lo que quiero agradecer a los involucrados su apoyo para el regreso de la F1 a Portugal. Espero con interés volver a trabajar juntos para garantizar que Portimão regrese al calendario con fuerza".

La gran duda ahora pasa a ser el Circuit de Barcelona (Montmeló), que es el único de los circuitos actuales que no tiene contrato para 2027. En 2026, acogerá el GP de Barcelona-Catalunya cuando haya dos carreras en España (el GP de España en Madrid), y la pista catalana trabaja para seguir en el calendario, siendo la rotación con otras sedes europeas una opción.

La Fórmula 1 ha visto crecer mucho el interés de muchos países por albergar la F1. Además de Portugal, también han mostrado su deseo de regresar Turquía, Alemania o Corea del Sur, más allá de Tailandia o Ruanda. Muchas solicitudes para un calendario que, por reglamento, puede tener un máximo de 24 pruebas.

Manuel Castro Almeida, Ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, comentó: "Portugal ha vuelto a la Fórmula 1. El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades en toda la cadena económica, desde el turismo hasta el comercio, y desde los servicios hasta las pymes, proyectando al país como un destino competitivo y fiable. La celebración del gran premio en el Algarve refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, valorizando los territorios y creando oportunidades para las economías locales. Este será un evento que, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, mejorará la imagen de Portugal en todo el mundo".

Por último Jaime Costa, presidente y director ejecutivo del Autódromo Internacional do Algarve, declaró: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula 1 en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, lo que supondrá un gran impulso para nuestro turismo, nuestra región y nuestra comunidad. Este logro solo ha sido posible gracias al apoyo continuo, desde el principio, del Gobierno portugués. El singular trazado de Portimao, con su peculiar diseño de montaña rusa, desafiará a los mejores pilotos del mundo y creará un espectáculo que encantará a los aficionados. Esperamos crear momentos inolvidables y establecer nuevos estándares de excelencia dentro y fuera de la pista".