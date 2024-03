Por qué Williams F1 intenta reparar el chasis de Albon para Japón

El equipo no dispone de un chasis de repuesto, por lo que tras el aparatoso accidente del piloto anglotailandés en la FP1 del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, se tomó la decisión de ceder el de Logan Sargeant, lo que dejó al estadounidense sin competir. El director de la escudería, James Vowles, confirmó que el tercer chasis seguía tan retrasado que, en lugar de acelerar su finalización, Williams tratará de reparar el dañado.

El chasis ya vuela de regreso a Reino Unido, y está previsto que llegue a la fábrica de Grove en las primeras horas de la mañana del lunes. El hecho de que el conjunto se encuentre en una situación tan difícil es un reflejo de los anticuados procesos que el máximo responsable de los ingleses y su jefe técnico, Pat Fry, se encontraron con el FW46.

En un contexto de continuos esfuerzos por cambiar y actualizar los procesos, fabricar dos coches de carreras completos y recambios, además de las mejoras previstas para las tres primeras carreras, absorbió todos los recursos disponibles, por lo que el tercer chasis se retrasó mucho. James Vowles se mostró abierto sobre lo que sucedió en Melbourne, tanto en lo que respecta a la difícil decisión de dejar a Logan Sargeant sin correr como a las debilidades que dejaron al equipo en una situación tan precaria.

"Cuando empecé en febrero del año pasado, el plan era tener tres chasis en la primera ronda", explicó. "A medida que fuimos experimentando grandes cambios en la organización, con modificaciones en el rendimiento y la tecnología en la parte trasera y el proceso, empezamos a prescindir de ciertos elementos de las cosas".

"Hay una cantidad finita de recursos, y como estábamos pasando por una estructura ineficiente, y haciendo la transformación al mismo tiempo, empezamos a causar problemas", dijo. "Y esos problemas de antes podrían haberse traducido en añadir componentes metálicos [en lugar de carbono], o los alerones traseros del año pasado. En ese caso concreto, el tercer chasis empezó a retrasarse, retrasarse y retrasarse".

"Y creo que una de las cosas sobre las que hemos sido transparentes es que llegamos muy tarde con estos coches, muy, muy tarde. Llevamos todo al límite, y la consecuencia es que no teníamos un chasis de repuesto", añadió el británico. "Incluso entonces estaba previsto que viniera aquí, en la tercera ronda, pero se retrasó y se volvió a retrasar".

Williams se complicó la vida durante el invierno intentando mejorar su forma de trabajar y fabricar un coche mejor: "Si te remontas a la causa raíz, es el hecho de que hemos añadido procesos significativos, hemos cambiado por completo cómo hacemos un chasis. Hay casi diez veces más piezas en un chasis que el año pasado, es un nivel de complejidad que lleva a una organización a un nuevo nivel".

James Vowles admitió que no tener chasis de repuesto ni red de seguridad no es una situación en la que la escudería debería haber estado: "Ningún equipo planea no tener un tercer chasis, no en la Fórmula 1 actual. La última vez que tuve eso fue en 2009 [con Brawn GP], esa fue la última vez que no tuve tres coches, y tuvimos suerte ese año, fácilmente podríamos haber perdido el campeonato como resultado de perder un coche".

"No planeas hacer eso. Es inaceptable no tener dos de tus monoplaza en pista uno al lado del otro luchando", aseguró. "En el caso de lo que estamos haciendo en este momento, la razón por la que ha surgido, es porque estamos a la cola con todo. A medida que intentamos avanzar con los sistemas de procesamiento y transformación, algo se va quedando atrás, y en este caso, es el tercer chasis".

"Tenemos previstas actualizaciones y otras cosas, pero estoy teniendo que desviar toda la plantilla para poner este chasis en buen estado, sin perder el impulso que tenemos en el tercer chasis y en las actualizaciones. Algo cederá, no cabe duda", aseguró el director de los de Grove.

Para James Vowles y sus ingenieros, los tres primeros fines de semana fueron como una ruleta rusa, en la que todos eran conscientes de que un accidente grave podía desencadenar el escenario de pesadilla que llegó. El inglés supo en cuanto vio la magnitud del accidente de Alexander Albon en las repeticiones que podía haber un problema, y sus temores se hicieron realidad cuando los restos volvieron al paddock.

"Ayer, la caja de cambios estaba partida en dos, los soportes del motor estaban completamente doblados, y la unidad de potencia estaba acabada", explica. "Y el chasis en el extremo delantero derecho, donde va la suspensión, está destrozado, es la mejor forma de decirlo. Puedo meter el dedo en el chasis, algo que no deberías poder hacer, ¡solo para que quede claro!".

Desde el principio, la atención se centró en reparar el coche en lugar de apresurarse a completar un nuevo chasis.

"Durante la noche, el equipo ha trabajado de forma brillante con el departamento de estructuras y estrés y la oficina de diseño para decidir cómo vamos a arreglar esto en un corto período de tiempo", dijo James Vowles. "Tendremos dos chasis en Japón, pero no creo que el tercero, porque la carga de trabajo que tenemos ahora como resultado de este cambio lo retrasará".

"Hay una cantidad finita de recursos, y puedes invertirlos en asegurarte de tener dos coches construidos y la cantidad correcta de recambios en Japón, o en el chasis adicional", indicó el director de Williams.

La prioridad era devolver el chasis dañado a Grove lo antes posible, con la fábrica con toda la información posible sobre lo que supondrá el trabajo de reparación, y qué piezas nuevas necesitarán: "El equipo se las ha arreglado para que el coche esté de vuelta el lunes a las 2 de la madrugada".

"Así que ya tendremos a personas trabajando en él a partir del lunes para poder repararlo", señaló. "Hasta que no lo vean en persona será muy difícil. Estamos haciendo cosas por foto y NDT [pruebas no destructivas], pero hay unos cuatro o cinco planes de mitigación para ello".

Entonces, ¿está seguro al cien por cien de que estará listo para Suzuka?

"Hasta que el chasis no esté de vuelta en el Reino Unido, y se haya inspeccionado adecuadamente, no solo con las fotos que tenemos y las pruebas no destructivas que tenemos aquí, y se haya hecho correctamente, nadie puede dar un 100% de certeza", dijo. "Lo que puedo decir es que, basándonos en las pruebas que tenemos hasta ahora y en el trabajo que se ha completado durante la noche, todo parece completamente factible".

"He visto chasis en peores estados reponerse de esto. El 100% es una cifra difícil de dar y, como estadístico, no diría el 100%, pero diría que hay una probabilidad muy alta de que todo salga bien", aseguró James Vowles.

El director de los de Grove es de los que ven el vaso medio lleno, e intentó ver lo positivo para utilizar el difícil fin de semana de Melbourne como motivación. También lo citó como una prueba clara de por qué era necesario cambiar los procesos en la fábrica: "Una de las cosas que hice ayer fue reunir a todos, explicarles por qué he tomado la decisión que he tomado [sobre Sargeant] y por qué tenemos que unirnos como equipo y no separarnos".

"Y por qué tenemos que utilizar esto como catalizador para el cambio. Así que todo es frustrante, nunca deberíamos estar en una situación en el nivel superior de los deportes de motor en la que no somos capaces de producir dos coches para ir a la parrilla", afirmó.

"Sin embargo, he dicho todo el tiempo que esto es el cambio que necesitamos hacer, el que estamos haciendo dentro de Williams en este momento, no es uno que se llevará a cabo durante un mes o un año, sino en muchas temporadas, para empezar a resolver todos estos problemas", continuó el inglés.

"Estás viendo un resultado de ello, que es que el tercer chasis no está listo. Eso es más lo que estoy tratando de utilizar como una motivación dentro de la organización, esa es la razón por la que estoy seguro de que esto va a funcionar como resultado", expresó James Vowles. "Y por favor, usad lo que ha pasado hoy, no como una frustración, sino como una motivación de por qué tenemos que hacer esto y muy rápido juntos".

Como parte del proceso, todo el equipo está ahora centrado en el fin de semana de Alexander Albon, quien no puede permitirse un segundo accidente grave, y lo mismo ocurrirá en Suzuka, donde no habrá recambio en caso de que alguno de los dos pilotos se estrelle. El director de la escudería insistió en que no necesita decirles que tengan cuidado.

"Estoy seguro de que después de lo de ayer entienden perfectamente que a estas alturas no podemos correr ningún riesgo", dijo. "Es un truco psicológico interesante. Hablo con un piloto y le digo que no corra riesgos, que son pilotos de carreras, que para eso les pago, que les pago para que vayan al límite de lo que pueden ir dentro de lo razonable".

"Y les estoy pidiendo que hagan algo que es totalmente natural para ellos, y en ciertos aspectos, quizá peor. Así que en respuesta a eso, no es la forma en que opero con los pilotos", señaló. "Sin embargo, creo que son suficientemente conscientes de lo que ha pasado en las últimas 24 horas y de la situación en la que estamos".

