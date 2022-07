Por qué Williams abandonará su concepto original de 2022

Cargar el reproductor de audio

Fue el propio director técnico del equipo WIlliams, François-Xavier Demaison, el que aseguró que "realmente podemos llamarlo un coche nuevo, porque la lista de piezas que conservamos es mucho más corta que las que hemos cambiado".

Hay pocas partes del FW44 que no se hayan tocado. La remodelación de los alerones, el suelo, los pontones laterales, la cubierta del motor, la suspensión, el difusor y las partes internas ha sido todo lo extensa que podía ser, y se espera que siente las bases para una mejor segunda mitad de temporada.

Pero aunque Williams y Alex Albon, que fue el que pudo usar las nuevas piezas en exclusiva, no han llegado a ver todo el potencial del nuevo paquete, debido a tanto al fin de semana pasado por agua como el desafortunado accidente que sufrieron en la primera vuelta, hubo algunos destellos alentadores de ritmo durante el fin de semana de Silverstone que han levantado los ánimos en el equipo sobre lo que ha introducido.

El nuevo diseño ha acercado a Williams al concepto de los pontones de Red Bull, pero los cambios van más allá y sería un error sugerir que el equipo de Grove se ha limitado a copiar al de Milton Keynes por ser el que está ganando.

Por el contrario, la actualización de Silverstone es el resultado final de meses de trabajo después de que Williams llegara rápidamente a la conclusión, al comienzo de la temporada, de que su concepto original no era el que iba a producir el mejor rendimiento con el actual conjunto de reglas.

Y, en un intento de trazar un nuevo plan, necesitó tiempo para evaluar lo que sus rivales habían hecho y luego comprender por completo el impacto que tendrían los cambios.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre el momento en el que se tomó la decisión de optar por un nuevo coche, Demaison dijo: "Fue complicado".

"Nuestro concepto [original] se basaba principalmente en crear carga aerodinámica con una altura de conducción baja. Y con este efecto suelo del que todo el mundo habla, dijimos: 'no, esta no es la dirección correcta'".

"En cuanto quisimos ir bajos y forzar un poco la rigidez trasera, fue demasiado complicado. Estábamos desgastando la tabla y los pilotos se quejaban. Así que dijimos que íbamos a ir en otra dirección".

En lugar de precipitarse a principios de año, Williams optó por tomarse todo el tiempo que necesitaban y no presentar los cambios hasta que todo estuviera completamente estudiado y listo.

"Vimos muchos, muchos otros coches que iban en otras direcciones", añadió Demaison. "No somos tan estúpidos para no mirar a otro lado y no ver lo que hacen los demás".

"Para esto, se necesitó un poco de tiempo y análisis antes de estar listos, porque no queríamos copiar sin entender. Por eso solo lo vemos en la carrera 10, porque primero queríamos entender el concepto".

Pero aunque los inicios del nuevo coche no han sido ni mucho menos los ideales, y el equipo puede sufrir más retrasos después de que el accidente de Albon en el GP de Gran Bretaña dañara muchos de los componentes, Demaison ve el cambio de Williams como el comienzo de un nuevo viaje.

"No es el final de la historia", dijo. "Creo que tenemos muchas soluciones diferentes que ya hemos probado, y seguiremos con este concepto. Abre muchas más puertas, mientras que el concepto anterior significaba que estábamos atascados".

"Te da la opción de llevar un coche más blando, con una altura de conducción más alta. No pierdes tanto en las secciones lentas con la falta de agarre mecánico o la falta de carga aerodinámica. Y todo eso aporta tiempo por vuelta", concluyó el director técnico del equipo de Grove.