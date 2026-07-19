Por qué Verstappen dice que Spa en 2026 es un "F3 con carga aerodinámica de F1"

Antes del fin de semana del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, ya se esperaba que Spa-Francorchamps fuera uno de los circuitos más exigentes del calendario en cuanto a la gestión de la energía. Según muchos pilotos de la parrilla, la clasificación —que terminó con Andrea Kimi Antonelli logrando la pole position— confirmó exactamente esas previsiones.

Fernando Alonso ya había explicado que el principal problema se encuentra en el segundo sector, donde los pilotos deben rodar prácticamente sin el despliegue del MGU-K y, por tanto, sin potencia eléctrica.

Una de las consecuencias es la complicada experiencia en Pouhon, la rápida doble curva a izquierdas. En los últimos años, los pilotos la afrontaban al límite absoluto, pero según Max Verstappen, ahora la situación es muy distinta.

"Bueno, durante prácticamente todo el segundo sector solo llevas el motor de combustión. ¿Qué son? ¿450 o 500 caballos, algo así? Supongo que es más o menos lo que tiene un Fórmula 3, pero con la carga aerodinámica de un Fórmula 1", explicó el cuatro veces campeón del mundo tras clasificarse segundo para el Gran Premio de Bélgica.

"Así que os podéis imaginar que, evidentemente, eso no es muy emocionante de conducir".

Funcionando únicamente con el motor de combustión, sin el apoyo del MGU-K, las actuales unidades de potencia de la F1 desarrollan alrededor de 540 caballos. Los motores Mecachrome utilizados en Fórmula 2 generan aproximadamente 620 CV, lo que significa que los pilotos de F1 disponen de menos potencia que un F2 en el sector central de Spa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La comparación con un Fórmula 3, sin embargo, no es del todo exacta, ya que las cifras oficiales sitúan la potencia de esos monoplazas en torno a los 380 caballos.

Verstappen añadió inmediatamente que prefería no criticar el reglamento de 2026 cada semana, sobre todo porque considera que su opinión no es bien recibida por todo el mundo dentro de la Fórmula 1.

"Sinceramente, no quiero sentarme aquí otra vez a quejarme porque probablemente alguien me dispare al salir por la puerta", bromeó Verstappen. "Pero, como ya he dicho antes, mentalmente me estoy adaptando e intento sacar el máximo partido de la situación, aunque no sea lo que me gusta ni lo que me apasiona hacer en la Fórmula 1".

"Pero bueno, también podría quedarme en casa sin conducir nada, y eso tampoco serviría de nada. Así que simplemente intento hacerlo lo mejor posible".

"Pouhon ya ni siquiera es una curva"

Verstappen estuvo lejos de ser el único en mostrar su descontento tras la clasificación. Recibió el respaldo del piloto de Williams Carlos Sainz, pero también de los dos pilotos de McLaren.

Lando Norris ya había comentado en China que los aficionados dejarían de ver "quién tiene los huevos más grandes" en Pouhon, y este sábado añadió que la rápida doble curva a izquierdas ya ni siquiera puede considerarse una curva.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El viernes ya había señalado que los pilotos estaban perdiendo alrededor de 50 km/h en Blanchimont. Su compañero Oscar Piastri compartió la misma opinión.

"Pouhon también es bastante desagradable. Probablemente ahora sea más apropiado llamarla la curva de la recta, porque ya no es una curva", explicó el piloto de McLaren cuando fue preguntado por Motorsport.com.

"Es una pena porque siempre ha sido una gran curva, y además siempre se me ha dado bien. Es extraño ver lo diferente que es todo este año y también la potencia que tienes al salir de las curvas".

Esto último obliga a los pilotos a adaptarse continuamente de una curva a otra. Salir de una curva con el MGU-K proporcionando potencia es completamente diferente a hacerlo en el segundo sector, donde no hay asistencia eléctrica.

"Ahora, en muchos puntos, solo tenemos el motor de combustión entregando potencia. Así que sales de algunas curvas con cerca de 1.000 caballos, y de otras con 550 o 600, lo que sea.

"Acostumbrarte a eso mentalmente es bastante complicado. Sin duda ha sido un reto mayor en algunos aspectos, y este Spa ha sido muy diferente al de años anteriores".

El impacto de estos cambios llevó incluso a Verstappen a describir Spa como un circuito completamente distinto en 2026.

"No es solo Pouhon, es todo el circuito", añadió el neerlandés. "Es un Spa diferente, pero bueno, mentalmente me estoy readaptando".

Los pilotos esperan que la situación mejore gradualmente en los próximos años. El reparto de potencia entre el motor de combustión y la parte eléctrica se modificará en dos fases, hasta alcanzar finalmente una proporción del 60 % para el motor térmico y el 40 % para el sistema eléctrico en 2028.