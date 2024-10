Por qué Verstappen cree que lo peor de F1 2024 ya pasó

El piloto neerlandés tiene la esperanza de que el Gran Premio de Italia fuera el punto más bajo de toda la temporada 2024 de Fórmula 1 para Red Bull, ya que el equipo está tratando de encontrar cómo revertir los problemas de su monoplaza. Cuando Max Verstappen cruzó la línea de meta en el Gran Premio de Bahrein con más de veinte segundos ventaja, todo el paddock creía que sería una repetición de lo visto en la pasada campaña, pero la realidad fue muy diferente, porque todo dio un giro inesperado cuando McLaren se colocó al frente.

En una charla con Motorsport.com, el vigente campeón del mundo profundizó en los retos a los que se enfrentaron en Milton Keynes tras empezar muy bien la campaña: "Al principio yo también estaba sorprendido, pero si miras cuáles era nuestros problemas, entonces lo entiendo perfectamente. En algún momento, hemos ido en la dirección equivocada, los otros no se han enfrentado a eso en concreto o han desarrollado el monoplaza de una forma ligeramente diferente, así que eso siempre es difícil de evaluar".

El holandés continuó con su dominio en el Gran Premio de Japón y China, aunque el Gran Premio de Miami y Emilia Romagna parecieron ser un punto de inflexión. Sin embargo, Max Verstappen reveló que sintió mucho antes que el resto de personas que las cosas no iban del todo bien en la escudería de las bebidas energéticas.

"Al principio me di cuenta de que la sensación era muy diferente a la del coche del año pasado en términos de equilibrio", explicó. "En ese momento, nuestro monoplaza todavía era mucho más rápido que los demás, o quizá debería decir que el resto no era tan bueno entonces, así que en esa fase de todavía podíamos compensar nuestros contratiempos. En las siguientes carreras fue cada vez peor, llegó un momento en que nuestro coche era muy difícil de pilotar y, al mismo tiempo, los demás hacían verdaderos progresos".

Max Verstappen declaró en repetidas ocasiones que notó que la parte delantera y trasera del RB20 ya no estaban conectadas, y hubo una desviación de lo que tenían el pasado año. En la presentación del monoplaza en la fábrica durante el invierno, indicó que le sorprendieron los cambios tan marcados cuando vio por primera vez el boceto, lo que ahora plantea la cuestión de si las modificaciones fueron un error o no en retrospectiva: "No creo que se pueda decir desde el exterior lo que salió mal, así que esa no es la cuestión".

¿Tiene algo que ver el obsoleto túnel de viento de Red Bull en F1?

Los comentarios del neerlandés sobre el pilotaje implica que el problema de Red Bull estaba relacionado, al menos en una parte, con el suelo del monoplaza. Las consecuencias imprevistas fueron un quebradero de cabeza al que se enfrentaron todas las escuderías, como Mercedes, que tardó dos años en poder conseguir un coche para ganar carreras, mientras que Ferrari vio cómo volvió el rebote a gran velocidad a partir del Gran Premio de España.

"Parece más complicado de lo que todo el mundo piensa", reconoció Max Verstappen. "De momento, incluso McLaren está siendo cauteloso con el nuevo suelo, del que no están del todo seguros, es mucho más delicado con las actualizaciones que con el reglamento anterior".

Los equipos también se enfrentaron a los problemas para correlacionar sus sensibles mejoras del suelo en el túnel de viento con el comportamiento real sobre la pista, y descubrieron por las malas que la carga aerodinámica en el mundo virtual siempre haga que uno sea más rápido. Es algo que parece especialmente relevante en el caso de Red Bull, dado que sus herramientas están relativamente anticuadas, y la escudería trabaja para una nueva instalación.

"Es un tema muy difícil, pero es más complicado hacerlo bien que con los monoplazas antiguos", reconoció el neerlandés, al mismo tiempo que restó importancia al impacto del túnel de viento. "Es cierto que tenemos un túnel de viento bastante antiguo, pero hasta este año lo hacía todo bien, hay cosas que son difíciles de entender. Eso se ve también con todos los demás, excepto McLaren, y todos han tenido sus propios problemas, incluso con los túneles de viento modernos, por lo que creo que es muy difícil ajustar las cosas a la perfección o conseguir los datos correctos, y eso puede deberse a muchas cosas en el propio túnel de viento a su correlación con la pista".

¿Ha encontrado Red Bull F1 el principio de una solución?

Para Red Bull, su principal objetivo es poner fin a sus malos resultados y, según Max Verstappen, ya comenzó esa trayectoria ascendente con las mejoras del Gran Premio de Azerbaiyán, aunque eligió mal la puesta apunto en ese fin de semana, lo que dificultó las comparaciones. Su compañero estuvo luchando por el podio hasta que se fue contra el muro y, una semana más tarde, el holandés fue segundo, aunque a años luz de Lando Norris.

El conjunto solo mencionó "cambios sutiles" en el suelo, pero el vigente campeón del mundo tiene la esperanza de que esa actualización sea el comienzo de la solución: "Lo notaba mejor, ya fue un buen paso para nosotros. Creo que estamos yendo en la dirección correcta ahora, pero llevará algún tiempo, no se puede dar la vuelta así en una o dos semanas, aunque creo que el equipo también quedó satisfecho con lo que vieron".

Aún no es suficiente para competir contra los de Woking, pero introducirán otro paquete de mejoras en el Gran Premio de Estados Unidos. La magnitud y efectividad de sus últimas actualizaciones está por ver, pero Max Verstappen tiene la esperanza de que ya pasó lo peor: "Creo que sí, para ser sincero, espero que podamos seguir dando buenos pasos a partir de aquí".

