Por qué Verstappen acierta y se equivoca en sus críticas a Las Vegas

La Superbowl de la Fórmula 1 en Las Vegas, que llegó con todo el lujo propio del paraíso del juego y el entretenimiento, se reivindicó con una carrera repleta de acción y emoción.

Prácticamente las 50 vueltas alrededor de los casinos del Strip fueron un espectáculo, que disipó las dudas sobre si la Fórmula 1 se había olvidado o no del aspecto deportivo al correr en un sitio así.

Los grandes responsables de la categoría seguramente respiraron aliviados después de que los problemas en la pista el viernes y las críticas de los habitantes locales amenazaran con quitarle brillo a su nueva joya de la corona, un Gran Premio de Mónaco para la generación Netflix.

En la víspera de la carrera, el campeón del mundo, Max Verstappen, fue el más crítico con una cita que alejó a la F1 de su zona de confort europea y le enfocó más en una especie de empresa de entretenimiento global.

"Que haya una parte de espectáculo es importante, pero me gusta la emoción. Cuando vas a Spa o Monza, hay mucha emoción y pasión en esos lugares", dijo.

"Entiendo que los aficionados también necesitan algo que hacer alrededor de la pista. Pero creo que es más importante hacerles entender lo que hacemos dentro, porque la mayoría aquí sólo vienen a divertirse".

"¿Se hacen aficionados de qué? Quieren ver a sus artistas favoritos y tomarse unas copas con sus amigos y luego salir y pasar una noche loca. Pero en realidad no entienden lo que hacemos ni lo que nos estamos jugando en la pista", explicó el holandés.

Lo anterior es solo un resumen de unas declaraciones de dos minutos en las que Verstappen se convirtió en un estadista acorde con su condición de triple campeón del mundo, un papel involuntario que hasta ahora había intentando evitar en gran medida.

La respuesta de Verstappen fue muy bien recibida en las redes sociales por muchos aficionados que están cansados de estas carreras, y tiene su parte de lógica.

Los exorbitantes precios de las entradas, así como las consecuencias de la expulsión de los aficionados de las tribunas antes de la retrasada sesión FP2 del viernes, alimentaron la sensación entre los aficionados más puristas de que el Gran Premio de Las Vegas simplemente no era para ellos. No sólo en Europa, sino también en la costa este de Estados Unidos, donde una sesión de clasificación a las 3h de la madrugada y una carrera que arranca a la 1h de la mañana no eran precisamente una invitación a unirse a la fiesta.

El propietario de la F1, Liberty Media, ha ampliado su enfoque y han pasado del habitual público de aficionados al automovilismo a un mercado objetivo mucho más amplio. De hecho, en Las Vegas redoblaron sus esfuerzos para atraer a invitados corporativos y VIP, algo que ya sucedió de forma similar en la carrera estadounidense de Miami y que su director ejecutivo, Tom Garfinkel, describió como "un festival de vino y comida con una carrera en entre medias".

Desde el punto de vista de los equipos, el evento supuso un plus desde el principio, ya que los patrocinadores estaban encantados con las opciones que ofrecía Las Vegas, ¿cómo podía alguien estar en contra?

El choque de culturas de la F1 quedó en evidencia cuando el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, se quedó completamente estupefacto durante la presentación de los pilotos cuando el locutor de la UFC, Bruce Buffer, le gritó en su cara. La expresión de Pérez bien podría haber representado a una gran parte de los aficionados que alucinaban viéndolo por televisión.

En definitiva, el cansancio de Verstappen sobre poner el enfoque en el entretenimiento y en el comercio es lógico, pero, a su vez, la F1 no puede ir a Las Vegas y ofrecer un espectáculo que se podría considerar como 'habitual'.

Y aunque sin duda hubo muchas personas que acudieron al evento y que estaban más interesados en la fiesta y lo que sucedía fuera de la pista, la carrera de del domingo (sábado en hora local) fue la mejor manera posible para al menos intentar convertir a algunos de esos asistentes primerizos en aficionados a las carreras.

Todo lo que necesita una persona para convertirse en aficionado a cualquier deporte, sea de motor o no, es esa chispa inicial. No importa cómo se consiga.

Mientras la F1 proteja ese delicado equilibrio entre la vieja escuela y lo nuevo, debería haber sitio en el calendario tanto para la extravagancia de Las Vegas como para la pasión cargada de historia de Monza, del mismo modo que hay sitio para el elitismo de Mónaco y el ambiente festivo y alborotado de Silverstone.

El Gran Premio de Las Vegas no es para todo el mundo y probablemente nunca lo será. Pero en un calendario que ya cuenta con un total de 24 carreras, quizá sí esté bien.