Por qué todas las carreras de F1 se acortarán en 2027

Los grandes premios de Fórmula 1 serán más cortos en 2027, ya que la categoría cambiará el equilibrio entre la potencia eléctrica y la de combustión interna. Esta ha sido una posibilidad desde que los cambios en la fórmula de motores fueron debatidos por las partes interesadas a principios de esta temporada, pero en esa fase se creía que solo unas pocas carreras se verían afectadas.

En cambio, se ha acordado que la longitud máxima de todos los grandes premios se reducirá de 305 km a 290. Mónaco, que está limitado a 260 kilómetros por su trazado único, también es probable que se acorte.

Motorsport.com entiende que esta propuesta se presentó a los equipos por correo electrónico la semana pasada, y recibió un amplio acuerdo, pero aún tiene que ser ratificada por el Consejo Mundial del Motor.

El contexto de esto es la impopularidad generalizada de las últimas regulaciones técnicas, en las que la entrega eléctrica y la potencia del motor de combustión interna contribuyen por igual a la potencia total. El cambio llega tras las críticas a las últimas regulaciones técnicas, bajo las cuales la potencia eléctrica y de combustión interna contribuyen por igual a la entrega total. A los pilotos no les gusta el estilo de conducción contraintuitivo impuesto por la necesidad constante de recuperar y desplegar energía eléctrica; y tampoco las carreras 'yo-yo' causadas por los estados variables de carga de la batería han resultado populares entre los competidores.

Aunque las partes interesadas acordaron avanzar hacia una proporción 60:40 a favor de la combustión interna en 2028, con un mayor flujo de combustible, habrá un paso intermedio de 58:42 la próxima temporada. La razón de esto es que, en aquel momento, al menos la mitad de los equipos planeaban mantener sus chasis de 2026, lo que hacía poco práctico agrandar el depósito de combustible.

Stirling Moss lidera una carrera al pasar por Eau Rouge en Spa en 1958, año en el que la distancia máxima de la carrera se redujo de 500 km a 300. Foto de: Getty Images

Este argumento se evaporó una vez que los equipos se dieron cuenta de que los cambios en las regulaciones aerodinámicas significaban que tendrían que cambiar sus diseños de chasis para mantener la ventaja competitiva. Pero todavía hay razones para no llevar demasiado lejos los tamaños de los depósitos de combustible. El peso sigue siendo un problema en la F1, pese a que los coches actuales son 30 kilos más ligeros que la generación anterior.

Dado el cambio en el equilibrio de la entrega de potencia, se requería un mayor flujo de combustible para permitir que los motores contribuyeran más. Si usan más combustible, necesitan llevar más, o acortar las carreras. Las propuestas iniciales se centraban en acortar aquellas carreras con más probabilidades de ser críticas en combustible, y en limitar el número de vueltas que los coches pueden dar antes de alinearse en la parrilla.

Pero se entiende que acortar todas las carreras en una longitud uniforme fue considerado el mal menor entre varios. Liberty Media en particular ha sido muy sensible a las críticas a las nuevas regulaciones, y acortar solo unas pocas carreras haría inevitablemente que la necesidad de hacerlo fuera un tema de conversación durante esos fines de semana. Esto daría más exposición a la opinión generalizada de que las reglas no son adecuadas para su propósito.

Estandarizar la distancia de carrera a una longitud más corta da al asunto una vida mucho más corta como tema de conversación. Algunos puristas pueden quedar horrorizados ante el acortamiento de los grandes premios, pero no es un concepto nuevo. En 1958, como parte de un paquete más amplio de cambios que incluía la prohibición de los combustibles basados en alcohol, las longitudes máximas de carrera se redujeron de 500 km o tres horas a 300 km y dos horas.

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