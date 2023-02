Por qué no solo los tiempos de Red Bull F1 preocupan a sus rivales

Cargar el reproductor de audio

Un rápido vistazo a la tabla de tiempos ya apuntaba a esa dirección, con Sergio Pérez marcando la referencia general en una última tanda con menos combustible por la noche, lo que liberó el potencial del RB19. De hecho, solo el giro de Guanyu Zhou a última hora en la jornada del viernes impidió el dominio de los de Milton Keynes durante los tres días.

Incluso lejos de los registros de la cabeza, y profundizando en el ritmo de carrera [que es lo que realmente importa y en lo que las escuderías más se fijan], estaba claro que Red Bull parecía tener todo bajo control. La fiabilidad del monoplaza, exceptuando un pequeño problema en el segundo día, parecía perfecta, y no había nada que sugiriera que alguno de los rivales de Max Verstappen y el mexicano fueran una amenaza en las tandas largas.

El asesor del conjunto austriaco, Helmut Marko, dijo a Sky Alemania: "Los tiempos, como sabemos en las pruebas, son relativos. No sabemos cuál era la carga de combustible en los demás, así que, si eran más pesados que nosotros, entonces ese registro es relativo, pero se ha demostrado que somos fiables, rápidos y que estamos delante".

"Por encima de todo eso, lo que nos hace ser muy optimistas es que tanto las tandas largas de Pérez como las de Max [Verstappen] fueron claramente rápidas respecto a la competencia", continuó el miembro del equipo de las bebidas energéticas. No obstante, ser la escudería a batir no garantiza nada a la hora de sacar resultados cuando cuentan en el gran premio.

El director de Ferrari, Fred Vasseur, comentó: "No recuerdo quién hizo la vuelta más rápida el año pasado en Bahrein, pero no estaba en la pole position para la carrera, y lo mismo pasó hace dos temporadas".

Al analizar más a fondo cómo se desarrolló el test de Red Bull, hay algunos aspectos que han hecho saltar las alarmas en el pitlane por sus esperanzas de poder superar a los vigentes campeones de ambos títulos de Fórmula 1.

Ritmo sin esfuerzo en Red Bull

A veces, los coches de Fórmula 1 más rápidos pueden ser muy difíciles de pilotar al límite, y solo los mejores pueden sacarles el máximo partido. Sin embargo, desde el primer momento en el que el RB19 salió a la pista de Bahrein, parece haber sido relativamente sencillo para Max Verstappen y Sergio Pérez llegar a ese punto.

Al principio, con otras escuderías sufriendo por encontrar un buen equilibrio en sus monoplaza, el neerlandés presumió de no tener problemas: "Cada vez que me subía, me sentía cómodo y podía apretar al instante".

Eso pareció confirmarse en el primer día de las pruebas, en el que, tras un par de giros de instalación, se pasó el resto de la jornada haciendo tandas cortas al mismo ritmo constante, y solo eran interrumpidas para entrar en boxes para realizar cambios en la configuración. La consistencia a lo largo de todo ese tiempo sugería que estaban contentos, y todo estaba bajo control en lo que para ser un test con un coche nuevo, fue impresionante.

Al reflexionar sobre ello, Verstappen dijo que llegar a ese punto tan pronto ha dado a Red Bull una gran ventaja en la compresión del RB19: "Creo que todos los días de pruebas han sido muy positivos para nosotros. El equilibrio fue bueno de inmediato y, como resultado de ello, puedes probar muchas cosas con la puesta a punto, ir extremadamente hacia la izquierda o la derecha, por así decirlo, algo que es bueno porque así se aprende mucho".

Los neumáticos dan a Max Verstappen lo que quiere del Red Bull RB19

La forma de Max Verstappen a lo largo de 2022 fluctuó a medida que las características del monoplaza se acercaron a sus preferencias. El exceso de peso a principios de la temporada se traducía en un coche perezoso en la entrada en curva, y esa característica de subviraje es algo que se sabe que no le gusta al campeón del mundo.

Durante el invierno dijo que nunca había visto un monoplaza tan rápido con ese subviraje, y cuando Red Bull aligeró el vehículo en el Gran Premio de Emilia Romagna, las cosas cambiaron, con un coche que giraba a su gusto. Cuando se supo que el proveedor de neumáticos estaba rediseñando sus productos para ofrecer una parte delantera mejor, lo que ayudaría al holandés a ir incluso más rápido.

Al final de los tres días de pruebas, dio sus impresiones con las gomas, y reconoció que todo fue como quería: "Tienen menos subviraje, pero eso es más porque los neumáticos traseros no son tan buenos como los del año pasado, pero los de delante están igual. En general, creo que el coche está un poco mejor equilibrado".

La fiabilidad y el peso dejan de ser un problema en el Red Bull RB19

Aunque el RB18 demostró ser el mejor de 2022, el equipo no empezó en la mejor forma posible, y sus resultados se vieron lastrados por la fiabilidad, una que hizo que tuvieran un doble abandono en Bahrein y una retirada de Max Verstappen en Australia. Eso hizo que muchos pensaran que ya no serían candidatos al título, pero no ocurrió nada después porque lograron mejorar ese aspecto, aunque no es la única región en la que se han superado, puesto que el peso ya no es un problema.

Eso significa que ya no están obligados a cambiar sus configuraciones, y tendrá muchas más herramientas a su disposición. Para Max Verstappen, la mentalidad ya es que el 2023 se pone en marcha con una base mucho mejor que la que tenía hace doce meses: "Comparado al año pasado, es un paso adelante, porque antes el coche era demasiado pesado".

"Era la primera temporada con un monoplaza completamente nuevo, y también con otro reglamento técnico, así que aprendes mucho durante ese tiempo, por eso creo que esta campaña es un poco más fácil", dijo. "Aunque hay que dar un buen paso adelante, por supuesto, y creo que lo hemos hecho".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!