Por qué Steiner dejó que sus pilotos aprendieran de sus errores

Mick Schumacher y Nikita Mazepin subieron desde la Fórmula 2 a la máxima categoría del automovilismo en la pasada temporada con el equipo Haas. La llegada de los dos debutantes convertiría a la escudería estadounidense en la única con dos rookies en 2021, y Haas afrontó el curso como un año de transición para dedicar todos sus recursos a la nuevas reglas técnicas de 2022.

Eso provocó que acabaran en la última posición del campeonato de constructores sin lograr sumar un solo punto, aunque mostraron algo de progreso hacia el final del mundial. El 2021 fue el primer año con novatos en Haas, ya que siempre habían contado con pilotos experimentados anteriormente en Fórmula 1 (Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez y Kevin Magnussen).

El jefe del equipo, Gunther Steiner, habló sobre eso y dijo: "Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero no era consciente de todo lo que podría suponer. Aprendes y te das cuenta de cómo son los chicos jóvenes, cuánta inexperiencia tienen y toda la ayuda que necesitaban".

"Algunas de las cosas las tienen que aprender por sí mismos", reconoció el dirigente italiano. "No puedes enseñarles, puedes guiarlos, pero no decirles lo que deben hacer de forma literal. Si intentas que se mantengan a flote, es un trabajo a tiempo completo que no quiero hacer".

"Aprender por la malas es el mejor camino, es mejor que estar mimándolos. Como el coche no era tan competitivo, fue más fácil, porque no necesitaban sumar puntos", indicó Steiner.

"Queremos puntuar otra vez (en 2022), pero han aprendido mucho por sí mismos equivocándose. Lo único bueno que ha tenido este año era que no tenían nada que perder", afirmó a Motorsport.com.

El alemán y el ruso tuvieron varios accidentes a lo largo de la temporada 2021, así como algún que otro encontronazo en pista entre ellos y desacuerdos sobre las órdenes de equipo. Mazepin dijo a Motorsport.com a final de año que era "neutral" con su compañero después de algunos "momentos difíciles" en su primer año juntos.

Steiner explicó que sus pilotos tenían que cambiar su mentalidad y darse cuenta de que no estaban peleando en categorías inferiores, sino que estaban trabajando juntos para el bien del equipo.

"En el principio de la temporada, estaban batallando uno contra el otro, era en plan 'chicos, estáis luchando por la 19ª posición'", dijo el jefe de Haas. "Eso no beneficia a la escudería. En algún momento, lo entendieron, la Fórmula 1 no es solo ganar a un piloto".

"Como cuando estás en un haciendo un programa de estrategia en los entrenamientos libres. '¿Por qué tengo que hacer este trabajo y no el otro?' Porque es lo mejor para el equipo. Es una respuesta simple".

"Para nosotros, no hay un plan A y un B, son dos planes A. Todo el mundo tendrá las mismas oportunidades cuando trabajamos y hacemos lo mejor para Haas. No hay un estatus diferente, están iguales, así es como funciona", zanjó Steiner.