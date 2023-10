Cómo la revolución del combustible en F1 llama la atención de Sainz

Carlos Sainz se ha forjado una estrecha relación de trabajo con Shell, el socio de Ferrari en cuestión de carburante y lubricantes, desde que se unió a la escudería en 2021, y su comprensión sobre las complejidades que esconden los motores ha aumentado considerablemente. Así que, mientras charlamos en el laboratorio de pista de la firma de combustibles que se encuentra dentro del garaje de los de Maranello en todas las carreras del calendario de Fórmula 1, no tarda en responder cuando se le pregunta si es cierto que se puede identificar a un piloto solo por la composición química de una muestra de aceite.

"Es un mito", dijo entre risas. "En realidad, pilotamos con una diferencia de una décima, así que no es posible encontrar diferencias en el combustible o el aceite, ni en el tratamiento de la unidad de potencia durante la conducción, pero sí tenemos diferencias en el consumo de Charles [Leclerc] y yo, debido a mi estilo".

"Normalmente, para una carrera, quizá necesito entre medio kilo y un kilo menos de combustible que él debido a mi estilo de pilotaje, pero no creo que eso afecte al estado del combustible después del gran premio", continuó el español del conjunto más laureado de la historia.

Trabajar juntos en la Fórmula 1

Aunque esos mínimos detalles sobre el combustible pueden ser importantes en un mundo de Fórmula 1 en el que las pequeñas ganancias son la clave, no es el aquí y ahora lo que ha llamado especialmente la atención del madrileño. En cambio, presta más atención al inminente paso de la categoría hacia un combustible totalmente sostenible y al impacto potencial que tendrá en el rendimiento de los monoplazas.

Y no es de extrañar, porque acertar con las normas sobre el combustible y motores a partir de 2026 será fundamental para las aspiraciones de cualquier equipo: "Obviamente, se ha convertido en algo de mucho interés, conocer esa asociación y llegar a trabajar con Shell los últimos tres años que llevo en Ferrari".

"Además de conocer todo el esfuerzo y todo lo que ponen en la Fórmula 1, en particular, y con Ferrari. Cuando cambiamos al combustible con un 10% de etanol [en 2022], recuerdo que se esperaba un descenso del rendimiento", explicó. "Todos los pilotos estaban preocupados, porque decían que los motores iban a bajar unos 20 o 30 CV".

"Yo quería saber qué iba a hacer Shell con el combustible y cómo nos iban a ayudar para que no perdiéramos potencia, y recuerdo que ese año realmente dimos un gran salto en el rendimiento gracias a ellos, así que ahora, el próximo gran reto será el reglamento de 2026, y pasar a utilizar combustibles 100% sostenibles ", continuó Carlos Sainz. "Creo que aquí es donde mi interés va a cambiar más ahora, para seguir el desarrollo y ver cómo también, con el diseño de las normas, se va a competir".

Desde que llegó a Ferrari, la estrecha relación entre el Cavallino Rampante y Shell ha sido una de las grandes sorpresas para el madrileño, y aunque no es un área que tenga una influencia directa en las mejoras de rendimiento cada fin de semana, porque la Fórmula 1 tiene congelado el desarrollo del combustible, eso no quiere decir que no siga muy de cerca las operaciones.

Ya que después de cada sesión se toman muestras de combustible y aceite para analizarlas e intentar obtener señales de cualquier problema en las unidades de potencia, el diálogo sobre ambos componentes es constante: "Por eso después de cada sesión damos nuestra opinión a los ingenieros, y después de cada carrera, toman una muestra del combustible y del aceite".

"Toman una muestra, la analizan, comprueban que todo está bien, y a por la siguiente, eso es repetitivo, y así todo el año, así que te puedes imaginar que el número de muestras y de cosas que hacemos juntos es enorme", aseguró Carlos Sainz. "Y simplemente nos ayuda a rendir mejor y a tener más de una rutina dentro del equipo para rendir de forma regular".

La directora de entregas de Shell Motorsport, Valeria Loreti, dijo que trabajar con un piloto como el español es un privilegio: "Le gustan mucho los detalles, y siempre que tenemos la oportunidad de charlar, siente curiosidad por aprender y comprender los aspectos técnicos".

"Creo que con Shell y Ferrari, tenemos ese esfuerzo por el rendimiento y la superación de los límites, porque la inversión en I+D en el automovilismo es algo libre para experimentar y aprender cosas nuevas, es la base de nuestro futuro desarrollo", comentó la trabajadora de la compañía británica.

Superar los límites del rendimiento en la Fórmula 1

A medida que la Fórmula 1 se acerca a las nuevas reglas de la temporada 2026, Carlos Sainz es muy consciente del valor que tendrá seguir de cerca el progreso entre Shell y Ferrari, especialmente cuando se acerca el momento de concretar las especificaciones finales: "Siempre intentas encontrar la delgada línea entre rendimiento y fiabilidad".

"Probablemente sepas que puedes extraer cinco caballos más de un motor su lo aprietas un poco más durante la temporada, pero puede que eso te dé dos o tres abandonos", explicó. "Entonces, ¿merecen la pena esos cinco o diez caballos? Quizá no, porque el número de puntos que pierdes es bastante grande", continuó el español.

"Sin embargo, eso depende sobre todo de la ingeniería y de que el equipo decida encontrar esa fina línea que separa el rendimiento de la fiabilidad, porque siempre es un intercambio", dijo. "Nunca se puede tener el motor más potente y a la vez más fiable, pero ahí es donde todos tienen que trabajar juntos en objetivos claros, expectativas definidas sobre dónde quieres jugar con el rendimiento".

Valeria Loreti también cree que en la transición de la Fórmula 1 hacia 2026, el equilibrio entre potencia y fiabilidad tiene ahora un elemento adicional: "Siempre han sido los objetivos clave, obviamente se llega a un límite en el que más rendimiento significa menos eficiencia, y viceversa".

"No obstante, ahora el panorama es más complejo, porque se añade algo más, la sostenibilidad, así que la ecuación se hace todavía más difícil de resolver", explicó la empleada de Shell. "Y, como científica, más desafiante, pero eso es realmente lo que nos motiva".

Mantener el espectáculo en la Fórmula 1

Así como la Fórmula 1 ve un enorme valor en el cambio al combustible sostenible para 2026, el mensaje es que los que siguen la acción no deben tener nada que temer, puesto que no hay ninguna razón para pensar que hará que las cosas sean menos emocionantes. A la pregunta de dónde debe estar esa combinación entre sostenibilidad y espectáculo, Carlos Sainz fue claro.

"Creo que, con un buen plan, se pueden conseguir ambas cosas. Pienso que todo el mundo sabe cómo elaborar el mejor reglamento para que haya sostenibilidad y espectáculo, y eso es lo que la Fórmula 1 debería intentar conseguir", dijo. "Al mismo tiempo, creo que todo el mundo debería ser pionero en el desarrollo".

"Siempre estaré a favor de ser pioneros en el desarrollo de combustibles sostenibles, y de un mundo sostenible, pero a la vez, sin olvidar lo que hace que los aficionados se enamoren de este deporte", continuó el madrileño. "Encontrar el compromiso para esas dos cosas es exactamente lo que todo el mundo debería tratar de hacer, y todo el mundo lo está intentando".

También es algo que entusiasma a Shell

Como explicó Valeria Loreti: "Todo el mundo está impulsando el cambio hacia la sostenibilidad. En el futuro, el mundo será más sostenible en cuanto a la energía, y queremos liderar esa revolución, creemos que no habrá soluciones milagrosas, sino que habrá múltiples soluciones energéticas que nos ayudarán con la transición energética".

"No obstante, tener la oportunidad de demostrar que un combustible sostenible avanzado sigue ofreciendo prestaciones, y es algo que puede hacerse y generar ideas y tecnologías en el futuro para otros productos, que es otra de las piezas del rompecabezas"

