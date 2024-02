Por qué la renovación de Silverstone con la F1 muestra su dependencia

En los últimos meses, cada vez son más los circuitos que firman contratos a largo plazo. El número de carreras que tienen garantizada su estancia hasta al menos 2030 es de dos cifras, con Melbourne a la cabeza gracias a su acuerdo que finaliza en 2037. Por parte de la Fórmula 1, las firmas a largo plazo proporcionan a la organización un flujo constante de ingresos por la organización de carreras que se extiende hasta el futuro.

Para los promotores de los grandes premios, empezaba a parecer un juego de sillas musicales, dado que es poco probable que el calendario se amplíe más allá de 24 o, como mucho, 25 eventos. Parpadea y te lo perderás.

Una vez que Suzuka consiguió su renovación hasta 2029 a principios de este mes, Silverstone se quedó en el último lugar con un contrato que terminaba en 2024, y sin un espacio garantizado más allá de esta temporada. La noticia del Gran Premio de Japón llegó poco después de que el popular Circuit de Barcelona-Catalunya se descartara en favor de una cita en las calles de Madrid a partir de 2026, y con las conversaciones sobre un evento en Londres en el fondo de todo ello.

Si algún aficionado británico estaba un poco nervioso, no tenía por qué preocuparse. Todo estaba bajo control, y solo era cuestión de tiempo saber cuándo se haría el anuncio de Silverstone. La conclusión es que, aunque la Fórmula 1 explore nuevos mercados y busque cada vez más circuitos urbanos, su presidente, Stefano Domenicali, es muy consciente de que el deporte debe mantener un núcleo de sedes tradicionales.

Eso también explica por qué se ha asegurado el futuro de la pista japonesa en forma de ocho frente al tímido interés de un posible gran premio callejero en la cercana Osaka.

Como sede de siete de los equipos de la parrilla, además de la propia organización de la Fórmula 1 con sus oficinas, Silverstone ocupa un lugar especial en la jerarquía natural.

"Nunca pensé que alguien fuera a desbancar al Gran Premio de Gran Bretaña", afirmó el director general del trazado, Stuart Pringle. "En 2025 cumplirá 75 años. Es una de las mejores carreras de la temporada, la mayoría de ellas. Es la más concurrida, o más o menos. Es muy popular entre los equipos que tienen su fábrica en la zona, y es la carrera más sostenible, ya que las escuderías prácticamente no tienen que viajar en avión para llegar hasta aquí, y tiene un 98% de público británico, aportamos un gran valor añadido al campeonato y pagamos con creces nuestros gastos. Siempre confié en nuestra posición".

La experiencia, primordial tras las penurias de Las Vegas

Stuart Pringle aseguró que los anuncios periódicos sobre renovaciones de contrato para otras sedes no añadieron ninguna presión extra a las negociaciones con la Fórmula 1 y que la experiencia favorecía a Silverstone: "Lo que está bastante claro es que la Fórmula 1 valora la experiencia. Hay mucho riesgo asociado a traer nuevos promotores. No es fácil. Descubrieron de primera mano cuando Liberty Media promocionó Las Vegas que hay desafíos".

"Por cierto, creo que hicieron un trabajo fantástico. Estuve allí y me pareció un gran premio excepcionalmente bueno, pero es muy, muy difícil. Y está lleno de riesgos", comentó el máximo responsable de los ingleses.

"Y hay muchos conocimientos retenidos en este negocio y mucha experiencia entre los tres primeros que dirigimos el gran premio. Yo mismo, nuestro director de operaciones y nuestro director de circuito, hemos organizado más de 80 entre los tres así que hay muchos conocimientos, y eso tiene un valor", dijo.

Del mismo modo que a Stuart Pringle no le preocupaba perder ante una oferta de otro país, tampoco le inquietaba la amenaza potencial de cualquier propuesta para una carrera en Londres: "Nadie va a pagarles más dinero. No podrían hacerlo. Sus costes están fuera de tiempo. No hay respaldo en el Reino Unido para el apoyo con dinero público. A todos los niveles, era un montón de palabrería".

"Podría pasarme una hora desmontando cada argumento. Siempre eran tonterías, y, desde luego, no nos sentimos presionados a firmar nada por eso", reconoció. "Lo firmamos porque era lo correcto para Silverstone. Y la Fórmula 1 estaba especialmente interesada en asegurar Silverstone en el calendario a largo plazo".

Un sorprendente acuerdo a largo plazo de Silverstone con la F1

Si hubo alguna sorpresa relacionada con el anuncio, fue la duración del acuerdo. Silverstone suele firmar por cinco años, y la reciente ampliación del contrato de Suzuka fue por una duración similar, lo que indicaba que no todo el mundo es capaz de comprometerse a largo plazo, o de hecho la Fórmula 1 le anima a hacerlo.

Teniendo en cuenta el enorme desembolso económico que supone un compromiso de diez temporadas, ¿supone algún riesgo para Silverstone?

"Hay mucho menos riesgo asociado a un acuerdo a largo plazo que a no tener una carrera", expresó Stuart Pringle. "¿Y si te refieres a si habrá altibajos durante un periodo de diez años? Sí, absolutamente, pero si echo la vista atrás a los 74 años de carreras de Fórmula 1 en Silverstone, siempre ha sido bastante popular. Obviamente, hemos hecho nuestros cálculos, y sabemos cuánta gente necesitaríamos para entrar cada año como mínimo".

"Sin embargo, tenemos suerte, ¿no? El BRDC apuesta por programas de jóvenes pilotos como el Aston Martin Autosport BRDC Award, del que han salido George Russell y Lando Norris en los últimos tiempos, mientras que hace un par tuvimos a Ollie Bearman y Luke Browning , y ahora están haciendo grandes cosas en categorías inferiores", continuó.

"Hay mucha calidad. Y mira el clamor en torno al anuncio de Lewis Hamilton con Ferrari. Eso no se tuvo en cuenta cuando firmamos el contrato", explicó. "Nada es seguro, pero la estructura del deporte en este país es tal que tenemos bastante confianza en que seremos capaces de generar héroes locales, y esa es la parte más importante".

Invertir y mejorar el recinto de Silverstone

Otro factor clave del acuerdo de diez años fue la continuidad que proporciona, que ayuda a dar al circuito la confianza necesaria para invertir en el futuro: "Queríamos un contrato a más largo plazo para poder seguir invirtiendo en la regeneración de Silverstone. Hay muchas cosas que queremos hacer para que Silverstone siga siendo un escenario deportivo de talla mundial, y para ello se necesita seguridad sobre el futuro de la empresa, así que ese fue realmente el principal motor".

El circuito tiene planes que incluyen el equivalente en la Fórmula 1 de una vuelta al estadio, una pista de karts, una instalación para simuladores y un escenario más grande.

"Luego están todas las cosas sin glamour", añadió Stuart Pringle. "Hay muchas cosas que tenemos que hacer, que no son muy glamurosas, como repavimentar la carretera de circunvalación, mejorar el agua y la electricidad y el alcantarillado. Cuando se manejan cifras como las nuestras, hay que contar con las infraestructuras adecuadas, y no estuvimos en condiciones de hacerlo durante varias décadas".

Además, insistió en que el futuro de Silverstone solo puede ser mejor, quizá con un poco más de ayuda de Hollywood: "Al haber sido la sede de la mayor parte del rodaje, la película de Fórmula 1 de Brad Pitt va a hacer por Silverstone lo que El Señor de los Anillos hizo por Nueva Zelanda. Nos convertirá en un destino turístico y nos confirmará como la cuna y el centro de la Fórmula 1".

