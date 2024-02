Por qué el regreso de Schumacher a Mercedes F1 no fue un éxito

Cuando Michael Schumacher regresó a la categoría en 2010 de la mano de Mercedes, muchos esperaban que el siete veces campeón continuara donde lo había dejado en 2006. Sin embargo, la historia resultó ser muy diferente, y el germano solo cosechó un podio y una pole position en tres temporadas.

Algunos dicen que la suerte del alemán decayó entre 2010 y 2012, ya que su velocidad se desvaneció y ya no era capaz de seguir el ritmo de su joven compañero, Nico Rosberg, debido a su edad. No obstante, Aldo Costa contó una historia muy diferente: "Schumacher fue un piloto de la época en la que los coches se desarrollaban en la pista a través de pruebas continuas y era genial en eso, único".

Conoce más sobre la familia Schumacher en la Fórmula 1: Fórmula 1 Mick Schumacher reconoció contactar con Wolff para sustituir a Hamilton

Hay pocas personas que sepan mejor que él lo que era trabajar con Michael Schumacher, ya que estuvo en Ferrari de 1995 a 2011, antes de pasar a Mercedes, donde volvió a ser compañero de trabajo del alemán, y aseguró que no era casualidad que tuviera más problemas en su segunda etapa.

"Odiaba mucho el simulador", dijo en el blog del periodista italiano, Leo Turrini. El experto cree que la prohibición de realizar pruebas le privó por tanto de una de sus mayores bazas, pues ya no podía salir a pista y probar cada innovación como hacía en sus tiempos de Ferrari.

Para Lewis Hamilton, la historia es muy diferente, aseguró: "Michael [Schumacher] siempre estaba al volante en los test, mientras que Hamilton casi nunca lo estaba porque no le gustaba. Lewis pertenece a la era de los simuladores".

En la época de Michael Schumacher como piloto de Ferrari, todavía había dos proveedores de neumáticos. Bridgestone desarrollaba los neumáticos para Ferrari, que tenía posibilidades de ganar el campeonato, y el teutón supo aprovecharlo muy bien. No obstante, cuando regresó en 2010, ya no había guerra de neumáticos, y los pilotos prácticamente no influían en el desarrollo de los mismos.

"Lo bueno de los pilotos de hoy es que pueden sacar el máximo partido de unos neumáticos que no conocen, que no han elegido. Hamilton es un auténtico maestro en eso, como lo fue Michael en su época", afirmó un Aldo Costa que señaló los puntos que causaron que el 'Káiser' no volviera a triunfar en la Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!