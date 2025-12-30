Por qué Red Bull renunció a tiempo de desarrollo para el coche de F1 2026

No hubo recompensa en forma de título para Red Bull en la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero el año será recordado por su espectacular remontada. Max Verstappen incluso dijo en Abu Dabi que se sentía mejor que 12 meses atrás, cuando era campeón del mundo. Pero en ese momento de 2024, ya se podía ver que las cosas iban mal dentro de Red Bull, una tendencia que continuó en la primera parte de 2025. Según sus propias palabras, Verstappen ya lo percibió durante los test de invierno en Bahrein, cuando notó que los puntos débiles seguían presentes en el RB21.

No fue hasta después del parón de verano cuando Red Bull pudo cambiar las tornas, antes de alargar el desarrollo del coche de 2025 más que la mayoría de sus rivales, pero durante una entrevista con Motorsport.com y otros medios, Laurent Mekies deja claro que, en su opinión, era lo correcto.

Sí, trabajar más tiempo en el RB21 ha restado tiempo de desarrollo al proyecto de 2026, pero no había alternativas mejores dada la situación del equipo.

¿Está pagando Red Bull el precio de alargar el desarrollo en la F1 2025?

"Teníamos muy claro que no queríamos pasar página y, a pesar de que el coche de 2025 no era lo suficientemente bueno, confiar en que en 2026 lo haríamos bien y ya está, no queríamos seguir ese camino", explica Mekies. "En lugar de eso, queríamos tomar la ruta que nos llevara primero al fondo de estos problemas. Necesitábamos entender primero por qué no estábamos rindiendo, ya que el año que viene volveremos a utilizar básicamente las mismas herramientas, los mismos procesos y también los mismos métodos, a pesar de que las reglas sean completamente diferentes".

Esa elección, como se ha mencionado, tuvo un cierto precio, pero según el jefe del equipo francés, ese precio merece la pena de todas formas: "Sí, puede que hayamos perdido algo de tiempo de cara al proyecto de 2026 al hacerlo de esta manera, pero no queríamos confiar en eso a ciegas. Así que, para responder a la pregunta de si ha sido una elección difícil... No, en lo absoluto. Para ser sinceros, era algo de lo que estábamos convencidos desde el principio".

Una inyección de confianza muy necesaria para el apartado tecnológico

El regreso de 2025 es valioso para la próxima temporada en varios sentidos, según Mekies. La validación de la forma de trabajar y de las herramientas ha sido, con diferencia, la más importante, pero también cree que se pueden seguir utilizando conocimientos más específicos, a pesar de las modificaciones del reglamento.

"Hemos aprendido muchísimo. En primer lugar, sobre la metodología que utilizamos: qué necesitas para hacer un coche más rápido y qué necesitas para trabajar con ciertas limitaciones".

"Más allá de eso, se trata del conocimiento de los neumáticos, la correlación de nuestras herramientas, dónde se puede encontrar exactamente el rendimiento, etc. El terreno común entre estos dos años es francamente enorme, a pesar de tener reglas totalmente nuevas", dijo el jefe del equipo Red Bull.

Además, el cambio también ha sido importante a nivel humano, especialmente para la confianza de los miembros del equipo: "Si nos ceñimos al aspecto humano por una vez, está claro que ha unido más al grupo. Nos ha dado un buen enfoque y un buen ambiente de cara a 2026. Como resultado, ¿sentimos que nuestro coche será más rápido que el de nuestros rivales? No, sinceramente no, pero esto nos ayuda a trabajar como grupo, a afrontar los retos y también a avanzar juntos. Sobre todo, es la confirmación de nuestro enfoque y de nuestra gente".

Esto último se aplica sobre todo al departamento técnico dirigido por Pierre Waché. Red Bull tuvo problemas desde mediados de 2024 hasta septiembre de 2025, por lo que el cambio de rumbo al menos les da confianza en que pueden dar la vuelta a una situación difícil, independientemente de que las reglas sean completamente diferentes.

"Está claro que es un gran estímulo para el departamento técnico ver el rendimiento del coche al final de la temporada", reconoció Mekies. "Y sí, eso da confianza a la gente. Ya teníamos confianza en nuestra gente en el sentido de que pensamos que tenemos los mejores talentos del sector. Pero esas razón, efectivamente, da más confianza a nuestros métodos, herramientas y KPI. Eso sí ha sido lo más importante de este cambio", concluyó el director de Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images