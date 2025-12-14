Por qué Racing Bull apuesta por Lawson en lugar de Tsunoda para 2026

Yuki Tsunoda se ha quedado sin asiento para la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto japonés no solo ha perdido su asiento en Red Bull junto a Max Verstappen en favor de Isack Hadjar, sino que también ha perdido frente a Liam Lawson y Arvid Lindblad su última oportunidad para regresar a Racing Bulls.

Helmut Marko, que dejará su cargo en Red Bull a finales de año, explicó en Sky durante la última carrera de la temporada en Abu Dhabi la razón: "Racing Bulls es para pilotos jóvenes". Sin embargo, Tsunoda evidentemente lleva cinco temporadas completas en la Fórmula 1 a sus espaldas.

Esta fue probablemente una de las razones por las que estaba claro desde el principio que un asiento en Racing Bulls sería para el novato Lindblad, por lo que el último asiento vacante que quedaba se decidió entre Tsunoda y Lawson. Según Marko, las "actuaciones relativamente erráticas" del piloto japonés también hablaron en contra de Tsunoda a la hora de toma la decisión.

Lawson, por su parte, se ha "recuperado bien" tras ser enviado de vuelta a Racing Bulls después de sólo dos carreras con Red Bull esta temporada, subrayó Marko. También existe la posibilidad de que Lawson, que a diferencia de Tsunoda sólo ha completado una temporada completa, "siga mejorando".

Con Tsunoda probablemente ya no veía esta perspectiva. "Pero aún le tenemos [en 2026] como piloto reserva", recuerda Marko, "y con cuatro coches, es posible que se le utilice en algún momento".

El jefe deportivo de Racing Bulls, Peter Bayer, también confirmó a Sky lo siguiente: "Lawson ha hecho un gran trabajo, se ha estabilizado a lo largo de la temporada".

Por otro lado, Peter Bayer ya está deseando trabajar con el nuevo fichaje Lindblad: "Se sentó a mi lado en Qatar y me pareció súper emocionante cómo analiza una carrera. Los conocimientos que ya tiene sobre los datos, el análisis de los neumáticos y la situación de la carrera", revela, explicando que el joven de 18 años es "un diamante en bruto" y tiene "un gran potencial".

Lindblad terminó su temporada de debut en la Fórmula 2 este año en la sexta posición de la general y consiguió tres victorias. Tsunoda ascendió a la Fórmula 1 para la temporada 2021 después de acabar tercero en la Fórmula 2 y también con tres victorias.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Jayce Illman / Getty Images