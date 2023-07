Por qué los pontones no son la razón del dominio de Red Bull F1

El inicio de la nueva era con efecto suelo en la Fórmula 1 fue testigo de algunas novedades interesantes en los pontones, sobre todo con Red Bull, que apostaron por un diseño downwash. El resto de la parrilla tenía otros planteamientos, como Ferrari con su bañera y Mercedes reduciendo al máximo esa región lateral del monoplaza.

Sin embargo, a medida que las escuderías han ido comprendiendo mejor lo que se necesita para obtener el mejor rendimiento con el reglamento actual, y también dónde está el potencial de desarrollo, la idea del downwash parece imponerse. Tanto los de Maranello como los de Brackley han modificado sus diseños en esa dirección como parte de una actualización de sus coches, que parecen haber dado pasos adelante.

A pesar de ese progreso y de la convergencia general en la idea de diseño de Red Bull, el director técnico de los alemanes, James Allison, cree que es erróneo sugerir que los pontones son un factor clave para explicar el rendimiento de los conjuntos, sobre todo porque deja claro que los diseños intentan replicar el efecto downwash.

"Me sorprendería que hubiera un pontón en la parrilla que no fuera así", explicó el máximo responsable en el apartado aerodinámico de los teutones. "Llevan años haciendo eso, y sospecho que seguirán más temporadas. Seguiría sugiriendo que la razón por la que un Red Bull nos está ganando no está en los detalles de los pontones, ni tampoco [explica] el aumento de ritmo de nuestra mejora, en realidad, no está conectado con eso, simplemente son características importantes".

No obstante, aunque el impacto global en el diseño de los pontones es mucho menor que el de los suelos, el director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, sí sugiere que son fundamentales para las prestaciones globales: "No hay duda de que los pontones son elemento que acondicionan el flujo, son elemento que marcan la aerodinámica en la parte trasera del coche, pero también ayudan a que el suelo funcione".

"La filosofía que hemos adoptado, que ahora está siendo seguida por el resto de la parrilla, es obviamente algo que ayuda a ese concepto de suelo también para que funcione", dijo el británico. "Aunque las mejoras en el rendimiento de la carrocería son importantes por sí solas, ayudan a que todo lo demás funcione, así que es una característica bastante importante en el monoplaza".

