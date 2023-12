¿Por qué los pilotos de F1 entrenan tanto el cuello?

Los pilotos entrenan muy duro todas las partes de su cuerpo para resistir las casi dos horas de máxima exigencia que se necesita en una carrera de Fórmula 1. Es lógico que deben tener unos brazos fuertes para mover el volante de un lado a otro, además de unas piernas fuertes para apretar el freno y parar el coche tras ir a más de 300 km/h y una resistencia aeróbica a muy alta temperatura.

Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención en la complexión de los pilotos es el cuello, puesto que suele ser más ancho que el de una persona normal, incluso llegando al tamaño de los boxeadores que deben aguantar los golpes de su rival. Eso se debe a las fuerzas G que han de resistir continuadamente en las curvas, en donde soportan hasta cuatro o cinco veces el peso de su cabeza en cada giro. Las fuerzas G, o gravedad, hace que los pilotos se desplacen dentro del coche hacia adelante, atrás y los lados, y es una carga que sufre el cuello, por lo que debe estar muy entrenado y fortalecido.

Conoce más de los entrenamientos de los pilotos de Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Cómo es el entrenamiento físico de un piloto de Fórmula 1?

El director de rendimiento para automovilismo en Hintsa Performance y antiguo entrenador de Sebastian Vettel, Antti Kontsas, explicó para uno de los podcasts oficiales de la Fórmula 1 cómo era tener que entrenar esa delicada y curiosa parte, y la razón que había detrás de ello, mucho más inusual de lo que se podría pensar: "La verdadera razón por la que el cuello es tan importante es que necesitas ver por dónde vas".

"Se trata de precisión. Estamos hablando de cientos y décimas de segundo, y si no ves exactamente por dónde vas y no puedes ir bien por la pista, no tienes ninguna posibilidad de ganar esa centésima o décima extra que puedes aprovechar", comentó el preparador físico. "Cuando empiezas a mirar la cámara del casco, ves cuánto se mueve la cabeza y lo difícil que es llegar perfectamente a esos vértices. Cuanto más estable es tu cabeza, mejor información recibe tu cerebro, y eso puede guiar a tus decisiones cuando pilotas por la pista".

Sin embargo, tener una parte superior del cuerpo tan en forma y fuerte provoca algún que otro problema para en el día a día, como explicó el antiguo piloto del Gran Circo y de la IndyCar, Alexander Rossi: "Hace que sea muy molesto cuando vas a intentar comprarte un traje. La gente te mira y te dice, 'oh, tienes una talla 15 de cuello', y debes decir que no, que es una 18, que lo mida, ese es el reto que propongo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!