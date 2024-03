¿Por qué se pesan los pilotos y coches en la F1 y cómo son las verificaciones?

Los controles desempeñan un papel crucial en cualquier gran premio de Fórmula 1, puesto que consiste en la comprobación técnica de los coches para garantizar que todos los participantes compiten de forma legal durante el fin de semana. Es algo por lo que deben pasar todos los monoplazas y pilotos, ya que una prueba que no esté en regla puede acarrear una sanción.

Por ello, la FIA, que lleva a cabo las comprobaciones, utiliza un riguroso proceso para garantizar que todo sea lo más preciso posible. Sin embargo, ¿cómo funciona el proceso y en qué se fijan los comisarios de carrera para determinar si un participante cumple o no el reglamento?

¿Cómo funcionan las verificaciones en la Fórmula 1?

En un fin de semana de Fórmula 1, los controles se realizan en tres fases diferentes, que son antes, durante y después de las sesiones. Para las verificaciones previas al evento, un equipo debe presentar un formulario de declaración, proporcionado por la FIA, a más tardar dos horas antes de los primeros entrenamientos libres, y los comisarios convocarán a cualquier escudería que no haya cumplido con el plazo.

En el formulario de declaración, los equipos deben confirmar que cada uno de sus coches cumple con el reglamento antes de que la federación internacional realice más comprobaciones al azar para asegurarse de que lo que se presenta coincida con lo real. Este sistema está en vigor desde 2019 por razones prácticas, puesto que antes, los monoplazas hacían cola en el pitlane los jueves para que les realizaran los exámenes técnicos por los comisarios, lo que suponía un proceso más largo.

Sin embargo, hubo errores con el nuevo sistema. En una ocasión, Mercedes recibió una multa de 25.000 euros en el Gran Premio de Singapur 2022 por presentar un formulario de verificación previo al evento incorrecto en relación con Lewis Hamilton.

Su formulario declaraba que el británico no iba a llevar joyas durante el gran premio, pero llevaba un piercing en la nariz que la escudería desconocía. A pesar de tratarse de un accidente, el formulario de declaración se consideró incorrecto, por lo que el conjunto alemán recibió un castigo económico tras la clasificación.

Ahora que los equipos se encargan de las verificaciones previas a la prueba, las comprobaciones en carrera son aún más importantes, puesto que es la primera oportunidad que tiene la FIA de comprobar la legalidad de los monoplazas. Una forma de hacerlo es que los comisarios entren en cada garaje durante el tiempo en pista para observar el coche, supervisar el trabajo que se realiza a su alrededor y comprobar la conformidad de los neumáticos.

En 2015, Kartik Chaturvedi amonestó a un equipo por repostar demasiado rápido, por lo que se trata de un proceso muy serio y minucioso. Las verificaciones con los monoplazas rodando en una sesión se vieron favorecidas por la introducción de escáneres láser en 2022, que completan los controles aleatorios para garantizar en la medida de lo posible que cada competidor es legal.

Eso se introdujo para adaptarse a los grandes cambios reglamentarios, puesto que los anteriores recortes de metal utilizados para comprobar las piezas no eran adecuados para los nuevos coches de efecto suelo. Con el nuevo sistema, las escuderías comporten los datos CAD con la FIA y los escáneres comprueban si lo que se presenta coincide con el monoplaza real.

Sin embargo, no todas las verificaciones se han de forma electrónica, ya que las pruebas físicas de flexión del alerón y del suelo se siguen haciendo en los garajes del organismo rector, así como en los que se mide el espacio de la apertura el DRS. Además, la FIA puede parar a los coches de manera aleatoria y llamarlos para que vayan a la báscula a pesarse durante los entrenamientos libres o la clasificación.

Algunas de las pruebas incluyen la medición del peso, la flexión de los alerones delantero y trasero, la capacidad del suelo del coche, la conformidad de las dimensiones y la entrada de par en el cambio de marchas. No obstante, no es raro que un piloto no pase por el pesaje y corre el riesgo de recibir una sanción bastante grave.

En el artículo 35.1 b) del Reglamento Deportivo de la FIA se estable que: "Cualquier piloto que no se detenga cuando se le pida que lo haga, y luego no lleve el coche de vuelta al garaje de la FIA, o si se realizan trabajos en el monoplaza antes de que vaya al garaje de la FIA, será remitido a los comisarios".

Esa regla se aplicó para la temporada 2020 después de que Pierre Gasly se viera obligado a salir desde el pitlane en el Gran Premio de Azerbaiyán 2019 por no ir de forma accidental a las comprobaciones del pesaje durante los entrenamientos libres del viernes, mientras que Sergio Pérez recibió un castigo similar en Austin. Eso provocó quejas de los equipos, por lo que ahora, la penalización se decidirá una vez que se hable con los comisarios.

También hay controles posteriores a la carrera, que muchos aficionados ven en sus pantallas antes del podio. En ellos, tanto el piloto como el monoplaza se pesan en el parc fermé para asegurarse de que cumplen los requisitos mínimos, y no se permite que beban agua hasta que se complete ese proceso porque el peso del participante podría cambiar.

A diferencia de los controles previos y durante las sesiones, el método utilizado para las verificaciones posteriores ha sido prácticamente el mismo durante varios años, pero es uno de los que causa controversia, ya que aproximadamente una quinta parte de los monoplazas se controlan debido al poco tiempo disponible. Por ejemplo, solo Carlos Sainz, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y Alexander Albon pasaron los controles tras el Gran Premio de Bahrein 2024.

Tampoco se comprueba cada centímetro del monoplaza, puesto que los comisarios seleccionan de forma aleatoria diferentes partes para observarlas después de la sesión, por lo que un suelo, por ejemplo, podría pasar cinco grandes premios sin estar controlado. Sin embargo, podría decirse que tiene sentido porque la FIA afirma que, al utilizar ese método, los equipos nunca saben qué componentes se examinan en cada carrera, por lo que no pueden arriesgarse a saltarse las normas.

Revisión de componentes aerodinámicos y zonas de la carrocería tras el GP de Bahrein 2024 de F1 Cuerpo del suelo Vallas de suelo Ala de borde de suelo Morro Chasis delantero Chasis medio Pontones Panel de cuello de botella Cubierta motor Alerón trasero Tubo de escape Perfil de los alerones delanteros Cuerpo del endplate del alerón delantero Punta del alerón delantero Diveplane del alerón delantero Endplate del alerón delantero Perfil de los alerones traseros Pilones Viga del alerón trasero Cuerpo del endplate del alerón trasero Punta del alerón trasero Endplate del alerón trasero

¿Ha fallado alguna vez un coche de F1 en las verificaciones técnicas?

No todos los coches de la historia de la Fórmula 1 han pasado las verificaciones técnicas, puesto que algunos pilotos fueron descalificados de un gran premio por no cumplir con el reglamento.

Renault sufrió la descalificación de sus dos monoplazas en el Gran Premio de Japón 2019 por usar ayudas ilegales al piloto, mientras que Sebastian Vettel perdió un podio en el Gran Premio de Hungría 2021 después de que los comisarios no pudieran tomar la muestra de combustible mínima de su Aston Martin después de la carrera. Sin embargo, la descalificación más notable de los últimos años fue la de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos 2023, cuando ambos no pasaron los controles debido al desgaste excesivo del suelo de sus coches.

Fue algo que causó mucha controversia, porque fueron dos de los cuatro pilotos que pasaron las comprobaciones, junto con Lando Norris y Max Verstappen. Dado que solo el 50% de los que se controlaron se consideraron legales, surgieron dudas sobre el resto de la parrilla, en especial sobre el segundo de los Mercedes y el otro de los Ferrari, porque el delegado técnico podría haber mirado los monoplazas de George Russell y Carlos Sainz si hubiera creído que tenían el mismo problema.

¿Cómo hacen los controles en la FIA?: Fórmula 1 La explicación a las descalificaciones de Hamilton y Leclerc en Austin

El heptacampeón no estaba contento, porque dijo que oyó de varias fuentes diferentes que había muchos otros coches que también eran "ilegales", pero no fueron controlados, por lo que se salieron con la suya. Eso llevó a algunos miembros del paddock de la Fórmula 1 a cuestionar los métodos que usa la FIA para las verificaciones posteriores a la carrera.

Sin embargo, la federación internacional se apresuró a defender su forma, y afirmaron que "se realiza una enorme cantidad de trabajo en el limitado tiempo disponible tras la finalización de un gran premio y antes de que los coches deban ser devueltos a sus equipos para su desmontaje y transporte a la siguiente carrera".

"No obstante, aunque se realiza una amplia gama de comprobaciones, es imposible cubrir todos los parámetros de cada monoplaza en el poco tiempo disponible".

¿Por qué se pesa a los pilotos de Fórmula 1 después de una sesión?

Durante un fin de semana de gran premio, los comisarios de carrera no se limitan a examinar los coches de Fórmula 1, puesto que los pilotos también forman parte del proceso. Después de cada sesión oficial, los participantes visitan el parc fermé, donde se les pedirá que se suban a una báscula por dos razones.

La primera es para asegurarse de que cumplen los requisitos de peso mínimo, y también para medir cuánto peso ha perdido durante el tiempo en pista.

Desde 2019, un piloto debe pesar al menos de 80 kilos con todo el equipo de seguridad, como el casco, el mono, los guantes, las botas y el HANS, pero si no alcanza esa cifra, se debe añadir un lastre para compensar la diferencia. El peso del coche también incluye al piloto, por lo que debe conocerse la cifra para poder sumar el peso de ambos y asegurar que se alcanzan los requisitos del reglamento.

También ayuda a informar a la escudería, puesto que conocer el peso exacto del coche les ayudará a decidir si aumentar o disminuir el lastre. Los pilotos de Fórmula 1 también se pesan después de cada sesión para medir su pérdida de kilos, y pueden llegar a bajar dos o tres por carrera, por lo que pesarlos sirve para saber cómo han de actuar los equipos médicos y la cantidad de líquido que deben tomar para recuperarse.

¿Cómo de diferentes son las verificaciones en la Fórmula 1 con respecto a otros campeonatos?

Las verificaciones se hacen en todas las categorías, pero no todos los métodos son iguales. La NASCAR hace controles abiertos, lo que significa que los aficionados, además de otros equipos, pueden ver los coches de cerca, lo que ayuda a equilibrar el rendimiento, puesto que puede llevar a que los diseños converjan, mientras que otros campeonatos usan sistemas similares a los de la Fórmula 1.

El WEC es quizá el que más importancia da a las comprobaciones previas a la carrera. También usa un método abierto, mientras que lo que ocurre en las famosas 24 Horas de Le Mans no se parece a nada. Todo el paddock se traslada al centro de la ciudad, donde miles de aficionados asisten a un proceso de inspección que tradicionalmente se celebra el domingo y el lunes antes de que se apaguen los semáforos.

El control de cada coche suele durar alrededor de una hora, puesto que pasan por una serie de puntos, con los aficionados a escasos centímetros. Cada quince minutos se revisa un vehículo, empezando por el pesaje, y tras ello, los comisarios van a la zona baja del coche, donde se ven los difusores y tablas del suelo, antes de desmontarlo parcialmente y examinar los diversos equipos de seguridad.

Durante todo ese proceso se llevan a cabo varias verificaciones del piloto antes de la foto oficial del equipo. Una vez más, los aficionados son agasajados con el desfile por el centro del pueblo que pone fin a las verificaciones.

