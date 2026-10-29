Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué Pérez apuesta por Cadillac pese a su irregular debut en la F1 en 2026

Mientras el futuro de Valtteri Bottas en la Fórmula 1 sigue en el aire, Sergio Pérez y Cadillac han decidido apostar por una relación a largo plazo tras un primer año lleno de contrastes.

Filip Cleeren

Publicado: 29 oct 2026, 13:27

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Este miércoles se anunció que Sergio Pérez, ganador de seis grandes premios, continuará en el equipo estadounidense durante otras tres temporadas, hasta finales de 2029, cuando el veterano piloto tendrá 39 años.

Es muy posible que sea el último contrato que Pérez firme en la Fórmula 1, pero después de una etapa complicada en Red Bull y de un necesario año sabático en 2025 para recuperarse, está claro que el mexicano ha encontrado un verdadero hogar en la escudería respaldada por General Motors. Un lugar donde se valora su aportación y donde no siente que ocupa un papel secundario dentro de un equipo construido alrededor de un talento generacional como Max Verstappen.

Para Cadillac y GM, Pérez tiene sentido por muchos motivos: desde su talento al volante, su experiencia y su implicación entre bastidores hasta su conexión con el importante mercado mexicano de General Motors, donde el grupo vendió cerca de 200.000 vehículos en 2025, alcanzando una cuota de mercado del 12,2%.

Pérez también parece haber establecido una estrecha relación con la cúpula directiva del equipo, incluido su CEO, Dan Towriss, y especialmente con el consejero delegado de GM, Mark Reuss, que ha causado una gran impresión en el mexicano por su auténtica pasión por las carreras.

Por eso, 'Checo' estaba dispuesto a apostar decididamente por el proyecto. Al igual que sucede con su compañero Valtteri Bottas, formar parte de algo mucho más grande desde el primer día y contribuir a construir un equipo completamente nuevo tiene un atractivo especial.

Llegar a la primera carrera en Melbourne y ver la bandera a cuadros fue un logro enorme bajo la dirección del primer jefe de equipo de Cadillac, Graeme Lowdon. Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, la novedad de ser el equipo recién llegado a la Fórmula 1 comenzó a perder su encanto. El progreso se estancó y la paciencia empezó a agotarse ante lo que se percibía como una falta de urgencia para dar el siguiente salto adelante.

Por eso, la repentina decisión de Towriss de destituir a Lowdon y a varios miembros del equipo durante el parón veraniego, sustituyéndolo por Marcin Budkowski, antiguo integrante de Renault y Ferrari, pudo parecer dura desde fuera, pero Pérez respaldó la necesidad de introducir cambios.

Lowdon dirigió Cadillac al inicio del año antes de ser sustituido.

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Graeme ha hecho un trabajo extraordinario para llevar a Cadillac hasta donde está ahora, junto con GM y Dan", declaró Pérez en Zandvoort, la primera carrera después de que se anunciara la noticia.

"Pero creo que era el momento de cambiar y pienso que eso demuestra que, aunque solo estamos en nuestro primer año, Cadillac tiene muchas ganas de hacer avanzar este equipo lo más rápido posible. Y esperamos que eso llegue pronto con la nueva dirección".

Sus palabras llegaron después de que, antes del parón veraniego, Pérez lamentara que el equipo estuviera por detrás de donde esperaba encontrarse.

Que un piloto de Fórmula 1 quiera que su coche y su equipo rindan mejor no es precisamente una revelación sorprendente, pero aquellas declaraciones demostraban que, aunque Pérez estaba comprometido con el proyecto a largo plazo, también quería que la escudería igualara su ambición y su sentido de la urgencia. Solo así merecería la pena dedicar tantos años a un proyecto en la recta final de su carrera deportiva.

Sí, Pérez sabía que debía tener paciencia, pero a sus 36 años también quería ver cómo se sentaban cuanto antes las bases de un éxito a largo plazo. No tenía tiempo para quedarse esperando indefinidamente.

"El nivel al que he pilotado este año ha sido realmente muy alto". Sergio Pérez

Mientras tanto, su propio rendimiento al volante, especialmente en comparación con Bottas, le llevó a asegurar que estaba pilotando a su mejor nivel.

Hay factores que deben tenerse en cuenta, como la deficiente calidad de fabricación de diversas piezas y componentes de los proveedores, los problemas de comportamiento del coche y sus inconsistencias, que dificultan valorar de manera justa la temporada de Bottas.

Mira:

Sin embargo, está claro que la dirección de Cadillac ha llegado a conclusiones similares, ya que ha ofrecido un contrato a largo plazo a Pérez mientras reconsidera quién debe ocupar su segundo asiento.

Bottas todavía tiene opciones de continuar, pero Cadillac ha invertido muchos recursos en preparar a su piloto de pruebas estadounidense, Colton Herta, para competir en Fórmula 1.

Y, por supuesto, es de suponer que todos los pilotos disponibles en el mercado hayan presentado, como mínimo, su candidatura, desde Frederik Vesti hasta Paul Aron o Yuki Tsunoda.

También está el curioso caso de Esteban Ocon, que no mantuvo precisamente la relación más armoniosa con Pérez durante su etapa en Racing Point, aunque algunas fuentes sugieren que no debería exagerarse la importancia de ese antecedente como posible obstáculo a estas alturas.

Quizá la principal baza de Bottas sea que, en este momento del mercado de pilotos, no existe ninguna alternativa evidente que represente una mejora sustancial.

Por eso, su entorno defenderá que lo mejor para Cadillac es apostar por la experiencia y la continuidad mientras construye un futuro más competitivo. Tal vez todavía sea demasiado pronto para colocar a un debutante en el otro coche, especialmente si no posee esa velocidad natural irresistible que sí caracteriza a pilotos como Rafa Câmara, que debutará con Haas en 2027.

Preguntado por su propia temporada, Pérez respondió: "El nivel al que he pilotado este año ha sido realmente muy alto, sacando el máximo del coche en condiciones y situaciones muy difíciles. Creo que no nos falta nada por parte de los pilotos".

"En cuanto encontremos un poco más de rendimiento y reduzcamos algo la distancia con la zona media, estoy bastante convencido de que rendiremos por encima de las expectativas".

"Lo que ocurre es que ahora mismo estamos rindiendo muy por encima de lo esperado como equipo, pero el coche está demasiado lejos".

Pérez ha brillado a pesar de las dificultades de Cadillac en su primera temporada.

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Con la llegada de Budkowski al frente del equipo, Pérez espera que Cadillac acelere su progreso tanto en la pista como en sus diferentes fábricas, situadas a ambos lados del Atlántico.

La incorporación del antiguo diseñador de Red Bull Craig Skinner, que trabajó con el mexicano durante su etapa en Milton Keynes, es una parte importante de ese proceso. De hecho, Pérez tenía especial interés en que Skinner se uniera al proyecto.

También se ha incorporado Eric Blandin, antiguo subdirector técnico de Aston Martin, como responsable de aerodinámica, al igual que el experimentado aerodinamista Tim Lean, que dirige el área de modelado y simulación aerodinámica bajo las órdenes de Blandin.

Sin embargo, como demuestra cualquier gran reestructuración en la Fórmula 1, existe un retraso inevitable entre la reorganización de una estructura o la contratación de personal procedente de equipos rivales y la aparición de resultados tangibles.

"Hay que ponerlo todo en su sitio, encajar todas las piezas del puzle y coordinar los departamentos antes de que veamos un impacto real en el rendimiento del coche. Por desgracia, en la Fórmula 1 todo lleva demasiado tiempo", reconoció Pérez.

"Estás muy limitado en cuanto a las cosas que puedes cambiar rápidamente, por el límite presupuestario, por el personal que puedes incorporar y demás. Así que no ha sido precisamente una tarea sencilla para el equipo".

Pero eso no cambia las expectativas de que Cadillac, con una segunda oportunidad para afrontar todos los procesos, desde el diseño y la fabricación hasta la gestión de dos monoplazas de carreras, consiga resultados mucho mejores que en una temporada de debut marcada por numerosos problemas, especialmente de fiabilidad.

"Ahora que afrontamos nuestro segundo año como equipo y estamos encajando todas las piezas, espero que demos un salto adelante muy importante. Ese es, sin duda, el objetivo", insistió Pérez.

"Creo que, si somos capaces de conseguirlo, estaremos en una posición realmente buena para sumar puntos de manera habitual. Pero espero que eso llegue más bien hacia mediados del próximo año".

"Creo que vamos a empezar el año mucho más fuertes, pero lo que realmente quiero es ver una buena progresión a lo largo de la temporada".

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

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