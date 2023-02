¿Por qué Paddy Lowe se reunió con Ferrari en Maranello?

Cargar el reproductor de audio

Las dudas asaltaron a los aficionados de la Fórmula 1 más curiosos, porque se preguntaban qué hacía Paddy Lowe en Maranello a principios de la semana pasada. Quienes vieron el ingeniero británico deambulando por las inmediaciones de la Gestione Sportiva de Ferrari pensaron inmediatamente en una posible implicación con el Cavallino Rampante, pero es no es así, aunque el antiguo director técnico de Williams, Mercedes y McLaren estuvo comiendo en el restaurante Smeraldo de Lello Apicella con el vicepresidente de los italianos, Piero Ferrari.

Lo dejamos claro desde el principio, la Fórmula 1 no tuvo nada que ver, ya que el británico viajó a Italia porque, entre las diversas actividades de consultoría que lleva a cabo, ahora también se ocupa de los combustibles alternativos. Lowe, tras una trayectoria de tres décadas en el Gran Circo, cofundó una start-up en 2020, Zero Petroleum, una empresa con sede en Londres creada para producir e-fuel, es decir, gasolina sintética que no tiene derivados del petróleo y que, por tanto, puede ser una alternativa a los combustibles residuales y biocombustibles, teniendo un impacto casi nulo.

El combustible propuesto por el ingeniero a Ferrari es una mezcla de dióxido de carbono e hidrógeno verde hecho líquido, con características similares a la de la gasolina 95 NO. Una bendición para los superdeportivos rojos que tendrán que contar con la reducción de las emisiones, e incluso la máxima categoría del automovilismo adoptará una solución así a partir de 2026 con la introducción de nuevas reglas técnicas en las unidades de potencia.

Eso puede ser algo a tener en cuenta, y totalmente válido como vía alternativa a la electricidad para mantener vivos los motores endotérmicos, lo que haría que los preciosos vehículos del Cavallino Rampante circularan respetando las políticas europeas que se esperan implantar.

Así pues, Lowe ha ido a llamar a la puerta de Ferrari para proponer soluciones que ya están en el mercado, dado que Porsche, por ejemplo, va por libre en una colaboración con Siemens y Enel. El fabricante alemán ha ido hasta Chile en busca de mejores condiciones para sintetizar combustibles a un coste aceptable gracias a la disponibilidad de mucha energía renovable, pero la pregunta regresa, ¿volveremos a ver al inglés en Maranello próximamente?

