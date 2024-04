Por qué Norris cree que su estilo de pilotaje le perjudica en F1

Con McLaren inmerso en una batalla muy apretada detrás de Red Bull con Ferrari, Mercedes y Aston Martin, las posiciones en parrilla son cada vez más críticas para decidir el resultado de la carrera. Y Lando Norris confesó que esa es el área de un fin de semana con la que no está especialmente contento, ya que sugirió la necesidad de un cambio de enfoque si quiere ayudar a su escudería a alcanzar sus objetivos en 2024.

Después de sentir que estaba bastante acostumbrado a los monoplazas de la generación anterior, consideró que los nuevas coches con efecto suelo y los neumáticos más grandes dieron lugar a un comienzo de campaña que no fue ideal para ofrecer todo el potencial en la calificación. En concreto, afirmó que mientras que antes podía atacar a fondo para obtener el máximo rendimiento en una sola vuelta, ahora ser tan atrevido es muy más complicado.

Antes del Gran Premio de Japón, comentó los problemas a los que se enfrenta: "En la clasificación, siempre he querido forzar un poco más en ciertas zonas y salir a atacar, y tengo que hacer todo lo contrario. Es difícil de entender porque quiero salir y encontrar otro nivel en la clasificación, y no puedes hacerlo con estos neumáticos y con nuestro coche, casi tienes que pilotar al revés".

"Así que hay algo, casi por estar acostumbrado a los coches de hace unos años, que me está castigando ahora, y no me adapto lo suficientemente rápido, pero eso es algo que depende de mí", dijo. "Es mi trabajo adaptarme y hacerlo mejor, pero también por cómo es nuestro monoplaza, cómo tienes que conducirlo, sigue siendo un coche bastante complicado de conducir. Ejecutar una vuelta de clasificación perfecta cada vez, no es una cosa fácil de hacer, pero es algo en lo que estamos trabajando".

Lando Norris no es ajeno a tener problemas en la clasificación, especialmente cuando algunos sustos en las vueltas de Q3, como en la del Gran Premio de Abu Dhabi el año pasado, perjudicaron sus posibilidades de conseguir mejores puestos en la parrilla. Sin embargo, dijo que los problemas ahora están más relacionados con la sensación de que necesita extraer más del coche para entender mejor dónde está el límite.

"Si me preguntas ahora, cómo conduzco una curva a baja velocidad, no tengo ni idea. No tengo ni idea", aseguró. "Un día es así, al día siguiente es de otra forma, me cuesta la confianza de saber exactamente cómo mejorar en todos los casos. Cuando funciona, funciona, y puedo hacer una buena calificación, pero he perdido un poco esa sensación en los últimos dos años de salir en la clasificación, atacar y dar las vueltas que quiero dar, es difícil no esforzarse y no atacar cuando eres competitivo y quieres mejorar tu giro".

El año pasado, el director del equipo, Andrea Stella, sugirió que muchos de los problemas de la clasificación del inglés se podrían corregir con un cambio de mentalidad al no atacar al 100% todo el tiempo, pero Lando Norris cree que las cosas no son tan sencillas, ya que diferentes circunstancias requieren diferentes enfoques.

"Es como si no pudiera conducir al 100%", dijo. "El 100% funciona una de cada diez vueltas, así que, cuando quieres entrar en la Q3 y hacer tu mejor vuelta, puede que en una tengas que conducir al 98% de repente, es algo complicado, y difícil estar al límite. Dependiendo de un par de kilómetros por hora de viento, o de que los neumáticos estén un poco más calientes o un poco más fríos, cambia cuánto eres capaz de apretar en cada curva, así que tienes que pensar en estas cosas".

"Vale, los vientos han cambiado esta pequeña cantidad, significa que tengo que frenar un metro antes y tienes que hacer esto, y no es algo fácil de controlar todo el tiempo", explicó. "Son cosas en las que estoy trabajando, cosas que he mejorado un poco en las dos últimas semanas. El fin de semana pasado [en Australia] fue un poco más de la confirmación de lo bueno, cuando hace clic, eso es lo que podemos hacer".

El británico dedicó algo de tiempo en las últimas sesiones de simulador para abordar los problemas de clasificación, pero dijo que el entorno de la fábrica no es ideal para ofrecer una repetición de la presión que representa la vida real: "Es difícil, porque no siempre es la mejor correlación. Hay ciertas técnicas y habilidades para intentar conducir relajado, ese es el tipo de cosas que puedes hacer en el simulador".

"No obstante, recrear esa emoción exacta de cuando estás en el coche, y vas a por una vuelta de calificación, no es fácil de replicar tal cosa en un simulador", aseguró.

En última instancia, indicó que quizá no haya una solución mágica para su situación, y que tal vez unos cuantos errores, y un poco menos de obsesión sobre ello, es lo que se necesita antes de que logre lo que quiere: "Un poco de ensayo y error para intentar que se convierta en algo normal. Cuando conduzco, lo hago tan inconscientemente que cuanto menos pienso en conducir, mejor conduzco".

"Si salgo y miro a las gradas, normalmente lo hago mejor, pero, naturalmente, solo salgo y aprieto, así que, cuando tienes que intentar cambiar tu subconsciente e intentar relajarte, no es algo fácil de cambiar", comentó. "Es algo que se desarrolla con los años, y no es fácil de revertir. En el último año se me ha ido de las manos, con el reglamento más antiguo era más fácil conducir y encontrar el límite".

"Cada día es uno nuevo, siempre hay nuevos retos y nuevos problemas, pero eso es parte de ello, es lo mismo para todos. Creo que a veces ha sido complicado con nuestro coche", expresó el británico. "No obsante, mi trabajo como piloto es hacer lo mejor que pueda para adaptarme a él".

Descubre más sobre McLaren: Fórmula 1 McLaren necesitará "doce meses" para corregir sus puntos débiles

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!