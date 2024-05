Por qué Norris se alejó y después presionó a Verstappen en Imola

En los primeros compases de la carrera del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1, el neerlandés mantuvo una ventaja que se fue a más de seis segundos después de salir desde la pole position con los neumáticos medios. Las cosas no parecieron cambiar mucho cuando todos empezaron a entrar en boxes y montar las gomas duras, ya que Lando Norris, que perdió algo de tiempo adelantando a Sergio Pérez, no iba más rápido.

La diferencia se estabilizó en torno a los seis segundos, e incluso llegó a los siete en un momento dado, con Charles Leclerc metiendo presión al británico. Sin embargo, a falta de 20 vueltas para la bandera a cuadros, fue como si se encendiera un interruptor en el coche de McLaren y cobró vida para acercarse al de Red Bull.

Mira cómo fue la carrera en Imola: Fórmula 1 Verstappen resiste y gana en Imola F1 con Norris pegado a él

Desde fuera parecía como si se tratara de un problema de Max Verstappen lo que estaba dando la oportunidad al inglés, pero la realidad era mucho más que eso. Hubo dos factores en juego, tanto los neumáticos del vigente campeón, que cayeron fuera de la ventana ideal de funcionamiento y no fue capaz de recuperarlos, y una cuidadosa gestión de quien le perseguía.

Como dijo el holandés sobre su sufrimiento: "Era como conducir sobre hielo, muy rápido y puedes sentir cuando los neumáticos ya no tienen agarre".

Lo que resultó crítico ahí sobre cómo Lando Norris evitó el mismo destino fue cómo gestionó sus gomas desde el inicio de su tanda con el duro. Una de las características de los neumáticos modernos de Fórmula 1 es que gran parte de su comportamiento depende de cómo se traten cuando salen a la pista por primera vez.

Si se ataca demasiado, puede afectar gravemente a las temperaturas y sus niveles posteriores de degradación, lo que puede costar en rendimiento. Empezar de una forma algo más suave, como hizo el británico, puede conllevar a muchas recompensas, y así lo explicó el director del equipo, Andrea Stella: "El factor principal era la temperatura a la que podías hacer funcionar los neumáticos".

"Parecía que, si llevabas las gomas a una temperatura demasiado alta, la caída [del rendimiento] era bastante significativa. No era una meseta, sino que había un pequeño precipicio y se perdía bastante rendimiento", continuó. "Para nosotros, los neumáticos al comienzo de la carrera en la primera tanda estaban demasiado calientes, y estábamos perdiendo terreno con Verstappen, pero en la segunda, Lando [Norris] consiguió controlar el ritmo mientras que el compuesto era más nuevo, y ahí es más fácil sobrecalentarlo, así que tuvo mucha paciencia para no pasarse de vueltas, y eso dio sus frutos al final".

A la difícil situación de Red Bull no ayudó el hecho de no saber cómo se comportaba el compuesto duro en el circuito de Imola. Optaron por evitar una tanda larga con esa goma durante el viernes, un día en el que tuvieron problemas para encontrar el equilibrio del RB20, y como dijo su director, Christian Horner: "Quizá, en retrospectiva, nos habría ido mejor rodar con el duro el viernes, porque optamos por llevar dos a la carrera, así que, tal vez habría sido mejor obtener la información sobre el neumático".

Lando Norris sabía lo que necesitaba para meter los duros en la ventana perfecta de funcionamiento, pero su enfoque fue mucho más allá de ser paciente. Le llevó un tiempo en la fase inicial de la segunda tanda entender lo que estaba pasando, incluso hubo un mensaje por la radio en el que hablaban de que el resto iba más rápido, y cómo podía gestionar las cosas.

"No me sentía cómodo en cuanto así con el neumático duro", explicó. "Rápidamente pregunté, '¿dónde estoy teniendo problemas?', y ellos me decían que estaban apretando más que yo, pero preguntaba porque me sentía lento, no notaba que pudiera apretar mucho más. Así que, tan pronto como empecé a apretar, me sentí como yo, con sobreviraje, subviraje, bloqueando neumáticos, que lo solo era que no estaban en una buena ventana".

"Y creo que está claro, con Max [Verstappen] diciendo algo similar, que tan pronto como no están en la ventana correcta, no puedes apretar", aseguró. "Básicamente, cambié todos los botones en el volante para tratar de ayudar a los neumáticos traseros y matar a los delanteros, porque tenía demasiado frontal en ese punto, y tal vez, cinco o diez vueltas más tarde, las cosas empezaron a volver a mí".

"Así que, hacer todos esos cambios, modificar el diferencial y el equilibrio de los frenos, me permitió llevar los neumáticos de nuevo a una buena ventana", dijo. "Tan pronto como llegué allí, me sentí lo suficientemente seguro como para apretar, y tan pronto como sentí que podía apretar, todo fue en la dirección correcta".

A la situación de Lando Norris se sumó que el equipo también tenía previsto que haría menos calor del que hizo, por lo que su coche no estaba en la ventana perfecta: "Esperábamos que hoy hiciera un poco más de frío de lo que ha pasado, así que preparamos el coche más para condiciones de frío de que calor, y creo que pagué el precio".

"Por eso he tenido que empezar con los neumáticos con tanta suavidad y cuidarlo, porque si no lo hubiera hecho, me habría caído por un barranco como los demás", indicó. "Mi única oportunidad era hacer mi carrera, y eso significaba estar bajo la presión de Charles [Leclerc] durante más vueltas de las que me hubiera gustado, pero en cuanto me liberé del tráfico y volví a mi ritmo, me sentí bien con el coche, los neumáticos volvieron, podía apretar y estaba contento. A partir de ahí, el ritmo fue increíble, así que es una buena señal".

Sin embargo, mientras que el británico salía de Imola preguntándose qué podría haber sido si las cosas hubieras salido de otra manera, está claro que la carrera expuso tanto fortalezas como debilidades de McLaren: "Siempre es bueno tener un buen ritmo de carrera, pero cuando hace más calor y hay más degradación en los neumáticos traseros, empezamos a tener más problemas, y eso es algo que sabemos. Quizá podríamos habernos preparado un poco más, pero a pesar de todo, estoy contento con el resultado".

Todo sobre McLaren: Fórmula 1 McLaren F1 no cree que Norris pudiera con Verstappen en Imola

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!