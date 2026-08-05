Por qué el nivel de Racing Bulls ya no sorprende en la F1, según Lawson

Liam Lawson considera que Racing Bulls ha recogido durante toda la primera mitad de la temporada los frutos del trabajo realizado en 2026. Después de consolidarse como "el mejor del resto" por detrás de los cuatro equipos punteros, superando a Alpine en el campeonato de constructores tras Budapest, el neozelandés cree que las buenas actuaciones del equipo ya no deberían verse como una sorpresa.

En declaraciones a la web oficial de la Fórmula 1, Liam Lawson explicó que la escudería de Faenza ha ido identificando progresivamente las características de su monoplaza bajo el nuevo reglamento, lo que ha permitido tanto a los ingenieros como a los pilotos explotar su potencial con mucha más regularidad.

"Todo el mundo está haciendo un trabajo muy, muy bueno", subraya. "Entendemos muy bien lo que necesita el coche y, como pilotos, cada fin de semana aprendemos un poco más a extraer todo su potencial".

Según el piloto de 24 años, esa evolución ha cambiado la percepción de los resultados del equipo. Lo que antes podía parecer un rendimiento puntual o una oportunidad bien aprovechada, ahora refleja un nivel de competitividad que la estructura dirigida por Alan Permane sabe que puede alcanzar siempre que todas las piezas encajen.

"Sabemos que, cuando conseguimos sacar el máximo del coche, tenemos un paquete competitivo. Así que ya no es realmente una sorpresa", continúa. "No hay expectativas, en el sentido de que en la Fórmula 1 nunca hay nada garantizado, pero sabemos que podemos lograrlo. Ya lo hemos hecho varias veces esta temporada y queremos seguir reproduciendo ese nivel".

Lawson y Lindblad, en la misma sintonía

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Liam Lawson considera que esa regularidad es el resultado del trabajo colectivo. Insiste en los progresos que Racing Bulls ha realizado para comprender mejor su monoplaza, más que en la llegada de evoluciones concretas, convencido de que el equipo cuenta ahora con una base lo suficientemente sólida como para luchar por los puntos de forma habitual. De hecho, la escudería solo se ha quedado sin puntuar en una carrera esta temporada, en Miami.

Un año después de su descenso desde Red Bull, y ya plenamente recuperado anímicamente, el neozelandés también elogió la aportación de su joven compañero de equipo, Arvid Lindblad. Según explica, el debutante británico transmite sensaciones muy similares a las suyas al volante, algo que supone una ventaja importante a la hora de orientar el desarrollo del coche.

"Creo sinceramente que el equipo está atravesando un momento muy positivo", afirma. "Arvid es, evidentemente, muy rápido y probablemente tenemos una percepción bastante parecida del coche. Eso también ayuda al equipo en la dirección que hemos tomado y creo que ha sido uno de nuestros puntos fuertes".

"A nivel personal, mi objetivo es simplemente sumar puntos tan a menudo como sea posible, extraer todo el potencial del coche, y donde eso me sitúe al final del año será donde tenga que ser", añade. "Lo importante es saber que habré hecho todo lo que estaba en mi mano".

"No tengo una posición concreta en el campeonato como objetivo ni nada por el estilo. Es muy difícil marcarse ese tipo de expectativas en la Fórmula 1, especialmente cuando luchas en la zona media de la parrilla. Pero si podemos ser el mejor equipo de la zona media, entonces creo que habremos hecho bien nuestro trabajo como pilotos".