Por qué los motores de la F1 2026 son clave para el mercado de pilotos

Oscar Piastri, renovado recientemente con McLaren hasta la temporada 2026, se convirtió en el segundo piloto en comprometerse con un equipo para esa campaña después de Max Verstappen, cuyo acuerdo con Red Bull se extiende hasta 2028. Para todos los demás pilotos de la parrilla actual, sus acuerdos terminan en 2024 o 2025 y, por lo tanto, 2026 es una página en blanco para ellos.

La clave es que 2026 verá la introducción de un nuevo reglamento, con un importante paquete de reglas en lo referente al chasis y, lo que es más importante, con un cambio en las unidades de potencia. Y eso inevitablemente desencadena recuerdos de 2014, la última vez que hubo una gran variación de motores.

En esa ocasión, Mercedes dio un gran salto sobre sus rivales, Ferrari y Renault, que le dio a los de Brackley una ventaja que duró varias temporadas. Y cuando la recién llegada Honda llegó un año más tarde, en 2015, después de haber tenido que comenzar un programa de Fórmula 1 desde cero, su pésimo rendimiento inicial mostró lo difícil que era hacerlo bien.

Esta vez el cambio quizás no sea tan grande como el de los V8 al V6 híbrido, pero tampoco es insignificante. En teoría, Honda, Ferrari, Mercedes y Renault tienen una ventaja gracias al conocimiento que han adquirido en la última década, mientras que para los recién llegados Audi y Red Bull/Ford, la tarea parece más desalentadora.

En esta etapa, nadie tiene ninguna idea de cómo se compararán las seis unidades de potencia cuando lleguen a la parrilla y afronten la primera carrera bajo la nueva normativa, en marzo de 2026.

Todo lo que cada fabricante sabe es dónde se encuentra actualmente en sus propio escenario de desarrollo, mientras se escuchan las habladurías ocasionales del paddock sobre quiénes están muy por detrás, o por delante, de los suyos.

Los pilotos y sus agentes se preguntan dónde podrán estar sus equipos actuales en 2026, y saben aún menos sobre el lugar que ocuparán sus rivales. Lo que todo el mundo quiere es repetir el inspirado movimiento que Lewis Hamilton hizo en septiembre de 2012.

El piloto británico sorprendió al paddock de la F1 cuando abandonó McLaren y fichó por Mercedes, un equipo que había terminado cuarto en el campeonato de constructores durante las dos temporadas anteriores, y que solo fue quinto ese año. Sin embargo, el reglamento híbrido de 2014 se avecinaba, y los jefes de Mercedes, Ross Brawn y Niki Lauda, convencieron a Hamilton de que Mercedes estaba muy por delante y que sería el lugar para estar.

Tras haber sido persuadido, Hamilton tuvo que aguantar el tirón en el último año de los V8, en 2013. La temporada estuvo dominada por Red Bull, pero tal vez incluso para su sorpresa, el equipo de Brackley hizo un buen progreso incluso con el motor antiguo, y terminó segundo en el Mundial. Su decisión de unirse a Mercedes tuvo que ver con el motor híbrido y con pensar a largo plazo, y valió la pena espectacularmente, cuando el equipo dominó por completo la temporada 2014. Ganó el primero de los que serían seis títulos con el Brixworth V6.

El movimiento de Hamilton se erige como un caso ideal, ya que todos los pilotos comienzan a pensar si quieren quedarse donde están o apostar por otros lugares que estén más verdes.

El aspecto más intrigante es que el actual referente del Gran Circo, Verstappen, ya se ha comprometido con su equipo, en los días en que el proyecto de unidad de potencia de los austriacos no era mucho más que una idea. ¿Fue una decisión difícil de tomar?

"No, no en ese momento", dijo el bicampeón cuando Motorsport.com le preguntó al respecto. "Quiero decir, me siento feliz aquí. Y, por supuesto, en el 2026 tienes motores diferentes de nuevo, pero tampoco estoy demasiado preocupado por todo eso. Lo averiguaremos en ese momento. Dije que, ya después del 2021, no hay razón para irse, realmente creo en todos dentro del equipo".

"Y sí, no me gusta esto, como cuando estás en el último año de tu contrato y lo dejas hasta tarde, porque entonces empiezas a crear una sensación un poco incómoda dentro del equipo. Porque pueden decir: 'Oh, tal vez se va o aún no ha firmado, ¿tenemos que mostrar todo?' No quiero ni llegar a ese punto. Y cuando te sientes feliz, y te sientes bien en el equipo, no hay razón para irte. Por supuesto que es una extensión larga, pero no veo ninguna razón para ir a otro lugar", explicó.

Verstappen ha tomado su decisión, pero es muy consciente de que otros pilotos tienen que estar atentos a la situación de las unidades de potencia. "Sí, supongo que eso también es parte de la F1, ¿no?", comentó. "A veces es un poco más difícil decidirse".

"Tengo la suerte de haber crecido en la familia Red Bull, y creo que hemos vuelto a crecer juntos, porque cuando me uní fue en ese período de tratar de reconstruir [el equipo] después de los grandes años de los títulos. Y luego volvimos a la senda de ganar el campeonato.

Mientras tanto, su jefe de equipo, Christian Horner, admite que actualmente son conjeturas incluso para el equipo.

"No hay una bola de cristal para 2026", incidió. "¿Quién sabe quién va a ser competitivo? Va a haber reglas de chasis completamente nuevas, una filosofía aerodinámica completamente nueva, por lo que el chasis va a jugar un papel clave. El motor [también], en la división entre la electrificación y la combustión, y el combustible también va a jugar un papel importante en eso. Por lo tanto, para nosotros, empezar de cero es nuestro mayor riesgo y es nuestra mayor oportunidad.

"Así que va a ser un viaje interesante, y estoy seguro de que todos los fabricantes de motores están trabajando increíblemente duro. Tenemos nuevas marcas que están llegando, y Audi también. Pero es un desafío significativamente diferente al conjunto actual de reglas de las unidades de potencia".

Uno de los paquetes más intrigantes para 2026 será el de Aston Martin, que tendrá a Honda como socio oficial. ¿Mantendrá el fabricante japonés su estado de forma como la actual referencia en el nuevo conjunto de reglas, o de nuevo vivirá un comienzo lento y complicado?

El director de la escudería de Silverstone, Mike Krack, admite que Honda ya está en conversaciones con posibles pilotos mientras que el equipo considera sus opciones. "Creo que, en estos días, simplemente abrir una billetera de dinero ya no es un argumento", expuso. "Definitivamente es un argumento, pero los pilotos actualmente, y especialmente sus agentes, están haciendo muchas más preguntas que esta".

"Pienso que la unidad de potencia está jugando un papel importante, pero también creo que el historial, y también el estado actual, está jugando un papel y [siempre] se tiene en cuenta. Así que creo que toda la parte de convencer es mucho más difícil, porque solo hay unos pocos pilotos de primer nivel, o los que todo el mundo quiere tener, y tienes que tener un conjunto adecuado de presentaciones y argumentos listos para convencerlos".

El jefe interino de Alpine, Bruno Famin, insistió en que el motor de 2026 tiene prioridad sobre participar en el juego de ajedrez que es el mercado de pilotos. "Creo que estamos muy contentos con nuestros pilotos, y esta no es nuestra primera preocupación. Nuestra primera preocupación es extraer lo mejor posible del equipo, el mejor rendimiento, y desarrollar la mejor unidad de potencia".

"Estoy hablando de la unidad de potencia para 2026. El objetivo es desarrollar la mejor posible. Una cosa tras otra. Estamos contentos con los pilotos que tenemos ahora, y vamos a construir un buen paquete", argumentó.

Los pilotos tienden a centrarse en la próxima carrera, pero aquellos con contratos que expiran al final de la próxima temporada ya están pensando en dónde quieren estar en 2025, antes del nuevo reglamento. "Creo que, como pilotos, es muy difícil saber exactamente dónde está cada equipo", dijo la estrella de Ferrari, Charles Leclerc, quien será uno de los jugadores clave en este mercado.

"Obviamente, centrándome en mí mismo y en Ferrari, todavía no he tenido la oportunidad de pilotarlo [el nuevo coche] en el simulador, y tan pronto como [pueda hacerlo], podré contar probablemente un poco más. Pero sí, por ahora es muy difícil tener una idea clara de quién va por delante en términos de desarrollo".

"Estamos atentos a lo que veremos, pero es muy difícil predecir lo que va a pasar", opinó también Sergio Pérez, quien a estas alturas debe resignarse a mirar fuera de Red Bull para 2025. "Creo que todos estamos tratando de conseguir el mejor próximo contrato posible que podamos, en el que creemos que vamos a ser más competitivos. En mi caso, tengo otro año de contrato, así que no tengo prisa en ese sentido".

Para los que están más abajo en el orden de la parrilla, como Nico Hulkenberg, 2026 parece estar muy lejos. "Todavía hay mucho [tiempo] entre ahora y entonces", comentó el alemán. "Quiero decir, suena como un cambio bastante grande. Y por supuesto, creo que a principios del próximo año, comienzas a [hacerte preguntas] sobre eso. Pienso que el juego de la silla será bastante importante el próximo año. Dependerá de lo que suceda, de cómo te desenvuelvas y de cuán fuerte sea tu valor".

Uno de los mayores signos de interrogación es el que rodea a Audi. Pilotar para un gran fabricante tiene un atractivo obvio, incluso para los nombres más importantes del deporte, pero, ¿a qué nivel estará su debut con una unidad de potencia en 2026? ¿Y puede el equipo Sauber mejorar su estado general?

"Escuché que Audi va a ser bastante fuerte en el 2026, ¡ese es el rumor!", dijo entre risas el actual piloto titular de Alfa Romeo, Valtteri Bottas. "Pero, por supuesto, como todo el mundo, hay muchos signos de interrogación. Tampoco he hecho ninguna prueba de simulador con los últimos números, por lo que todavía está un poco lejos. Pero al final llegará rápido, y al menos para Sauber hay un plan claro de lo que está sucediendo, y seguro que ya se ha hecho mucho trabajo".

Quizás el aspecto más interesante de la extensión de contrato de Piastri hasta 2026 es que se comprometió con McLaren a pesar de que ni siquiera sabemos qué motor usará el equipo esa temporada, o al menos no se ha confirmado en público.

Mercedes es obviamente la opción predeterminada para los de Woking, al igual que para Williams. En teoría, ambos equipos clientes de los de Toto Wolff pueden buscar opciones en otra parte y, por lo tanto, hasta cierto punto, están en una posición similar a la de los pilotos, al tratar de evaluar sus posibilidades.

La relación amistosa entre McLaren y Toyota también ha abierto la intrigante posibilidad de que el fabricante japonés regrese a la categoría en algún momento después de 2026.

Entonces, ¿qué pasa con Hamilton, el piloto que hizo esa gran apuesta en 2012, y que acaba de comprometerse con Mercedes para 2024 y 2025 con la actual reglamentación de motores? "No sé mucho al respecto, para ser sincero", afirmó sobre 2026. "Pero, por supuesto, en un futuro no muy lejano, estaré mirando mi contrato hasta 2030".