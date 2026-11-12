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Por qué Mercedes cree que es "imposible" repetir su dominio de la F1 entre 2014 y 2021

Andrew Shovlin, de Mercedes, cree que el límite presupuestario hará prácticamente imposible que el equipo repita su anterior racha de ocho títulos consecutivos de constructores.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 12 nov 2026, 17:00

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Peter Bonnington y Marcus Dudley, ingenieros de carrera de Mercedes AMG Petronas F1

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, considera que la escudería de Brackley no puede aspirar a repetir su racha de ocho títulos consecutivos del Mundial de Constructores de Fórmula 1, pese al éxito conseguido en 2026.

Mercedes conquistó el pasado domingo en Interlagos su noveno campeonato de constructores, poniendo fin a una sequía que se remontaba a 2021, cuando logró el último de aquellos ocho títulos consecutivos.

El equipo dirigido por Toto Wolff ganó todos los campeonatos de constructores entre 2014 y 2021, una racha que llegó a su fin justo cuando la F1 entró en la era del efecto suelo en 2022, un año después de la introducción del límite presupuestario. Desde entonces, Red Bull y McLaren se repartieron los siguientes cuatro títulos, con dos para cada uno, antes de que el nuevo reglamento de este año ofreciera a Mercedes la oportunidad de regresar a lo más alto.

En plena celebración, Shovlin participó en el programa posterior a la carrera de F1 TV.

"Creo que una de las cosas que nos ha hecho fuertes este año es que no habíamos estado ganando en las temporadas anteriores", explicó. "Hay que planteárselo de esta manera: '¿Cómo vamos a superarnos a nosotros mismos el año que viene? ¿Qué podemos hacer para seguir avanzando y construir un equipo todavía mejor?'".

"Es difícil porque todo está muy igualado. Hemos visto a Ferrari hacer carreras muy buenas, a McLaren hoy y a Red Bull recientemente. Pero no vamos a dar nada por sentado".

"Creo que repetir aquella racha de ocho campeonatos que conseguimos en el pasado es realmente imposible con la forma en la que funciona ahora este deporte y con el límite presupuestario. Pero vamos a intentar hacerlo de nuevo. Trabajar duro, asumir que te van a ganar si no haces el mejor trabajo posible e intentar hacer las cosas mejor que nadie".

Como campeón, Mercedes dispondrá del menor tiempo de pruebas aerodinámicas de toda la parrilla, una circunstancia a la que Shovlin restó importancia cuando le preguntaron al respecto.

"Eso te supone una desventaja, pero también hace que las carreras sean más emocionantes, porque resulta más difícil dominar de la manera en la que algunos equipos lo han hecho en el pasado. Pero simplemente es algo a lo que tienes que adaptarte", añadió.

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