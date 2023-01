Por qué Mercedes confía al máximo en su coche de F1 para 2023

Cargar el reproductor de audio

Después de ocho títulos de constructores consecutivos, Mercedes fue la sorpresa negativa de 2022. Pese a dar la sorpresa en la segunda semana de pretemporada con un diseño totalmente nuevo y radical, sobre todo en la zona de los pontones, los alemanes no lograron que ese atrevimiento acabase convirtiéndose en rendimiento.

Más bien al contrario, las flechas de plata cayeron a la zona media en las primeras rondas del curso y, en ocasiones, incluso tenían que trabajar muy duro para meter a sus dos coches en la Q3.

El principal problema para Mercedes fue el rebote del coche, también conocido como porpoising, un inconveniente que, a su vez, camufló el resto de problemas de un W13 que nació mal desde un inicio. Sin embargo, con el paso de los fines de semana, los de la estrella mejoraron sus conocimientos al respecto y pudieron dar varios pasos adelantes que le permitieron cerrar el año luchando por las primeras posiciones, como demuestra la victoria de George Russell en Sao Paulo.

Pese a lo complicada que fue la temporada, Mercedes sacó una gran cantidad de lecciones que, según ha reconocido su director técnico, Mike Elliott, les permitirá eliminar esos problemas y arrancar 2023 con más motivación y nuevos objetivos más ambiciosos.

"Es difícil decir si los problemas de rebote están relacionados con el concepto de pontones que elegimos. De hecho, nos sorprendió que nadie más hubiese encontrado esa laguna en las reglas".

"Creemos que el porpoising no está relacionado con la forma de nuestros pontones, sino con la forma en que diseñamos el coche en general y los objetivos que nos marcamos cuando lo desarrollamos", explicó Elliott.

"Al principio de la temporada, el porpoising estaba relacionado con la aerodinámica y no nos dejaba ver los verdaderos problemas del coche. No fue fácil aumentar la rigidez del suelo para que el coche no rebotase tanto en rectas a gran velocidad, pero las actualizaciones que llevamos a Barcelona nos permitieron resolver ese problema en gran medida".

"El rebote que sufrimos al final de la temporada fue causado por los baches de las diferentes pistas, algo que estamos acostumbrados a ver con estos coches debido a la altura mínima de las suspensiones".

"Al principio no podíamos explicar por qué todo cambiaba de un circuito a otro, luego nuestras predicciones se hicieron cada vez más exactas, sabíamos qué circuito nos iría bien y dónde tendríamos más dificultades".

"Como resultado de todo lo que sucedió el año pasado, hay una sensación general de confianza sobre lo que había que cambiar exactamente en el coche para evitar que eso se repita en 2023".

"Es motivador, pero en la Fórmula 1 nunca puedes estar seguro de nada", concluyó el de Mercedes.

Gracias a su buena segunda mitad de temporada, el equipo de Lewis Hamilton y George Russell logró marcar las distancias con la zona media de la parrilla tal y como demuestra la clasificación, donde Mercedes acabó con el tercer puesto y 515 puntos, 342 por delante de Alpine, que fue el tercer clasificado, y a sólo 39 unidades de Ferrari, en segunda posición.