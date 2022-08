Cargar el reproductor de audio

La decisión de McLaren de poner punto y final a su relación con Daniel Ricciardo no parece haber sido muy bien recibida entre los aficionados a la Fórmula 1.

Son muchos los que creen que a Ricciardo, que tenía contrato en vigor hasta 2023, se le debería haber dado más tiempo para sacar el potencial que todo el mundo sabe que tiene.

Pero la Fórmula 1 no es un campeonato en el que ser amable te garantice absolutamente nada. Más bien es una categoría devoradora en la que el éxito y el fracaso se miden en décimas de segundo, y si algo no está funcionando, hay que tomar una decisión. Si te quedas quieto en algún momento, rápidamente irás hacia atrás.

En el caso de McLaren, a lo largo de 2022 fue evidente que la diferencia entre Lando Norris y Daniel Ricciardo la temporada pasada no se había minimizado realmente este año.

El australiano todavía no ha sido capaz de conseguir la confianza necesaria para extraer el máximo rendimiento del monoplaza, y eso le ha llevado a terminar casi siempre por detrás de su actual compañero de equipo.

Si McLaren luchase en solitario, con un margen de maniobra respecto a sus rivales, tal vez esa diferencia entre ambos no sería tan alarmante.

Pero cuando estás metido en una lucha tan apretada como la de la zona media, tres décimas pueden ser a veces la diferencia entre llegar a la Q3 y caer en la Q1. Y si te quedas atrapado en la parte baja de la parrilla el domingo, entonces es muy difícil progresar y llegar a la parte delantera.

Al repetirse esa situación demasiadas veces, la diferencia de puntos que McLaren ha visto entre sus dos coches empieza a ser preocupante. El ejemplo más claro de ello es que en estos momentos, Norris tiene 76 puntos, mientras que Ricciardo sólo suma 19, algo que la directiva de Woking no ha pasado por alto.

Se trata de una de las mayores diferencias entre compañeros de equipo de la parrilla y, para un equipo tan ambicioso como McLaren, cuyo objetivo es volver a liderar la máxima categoría, es obvio que internamente existía una gran preocupación al respecto.

Mientras que este año la pobre aportación de puntos de Ricciardo les ha llevado a estar luchando con Alpine por el cuarto puesto, la preocupación del equipo era que esos 50 puntos de diferencia pudiesen suponer dos o tres posiciones en el campeonato de constructores en 2023. Lo que obviamente se traduce en menos dinero por derechos comerciales y también en menos interés por parte de los patrocinadores y un descenso de las primas para todo el personal.

El director de la escudería, Andreas Seidl, reconoció que uno de los grandes objetivos de un equipo de F1 es asegurarse de tener una pareja de pilotos que estén igualados para sacar el máximo rendimiento a su coche, ya que así se aprovecha todo su potencial.

"El objetivo es claro: para cualquier equipo de la parrilla es necesario tener a dos pilotos que estén siempre preparados para sacar el máximo del paquete que tienen", dijo.

"Por supuesto, la situación en la que nos encontramos ahora con Daniel no era buena, ha sufrido demasiado con nuestro coche. Pero, al mismo tiempo, algunos de los problemas son compartidos y por eso compartimos la responsabilidad de que la unión no funcione".

"No quiero culpar a Daniel de la posición que tenemos actualmente en el campeonato de constructores, por ejemplo".

En última instancia, el problema con Ricciardo no se basa en que no tenga la habilidad y el talento necesario. Más bien es que simplemente algo no cuajó entre él y el concepto de coche de McLaren.

El australiano dijo a principios de este año que la relación entre el piloto y el coche es como la de una pareja de baile: tienen que ser uno para que funcione. Si no están en sintonía, no funciona.

Tanto McLaren como el piloto se esforzaron mucho en tratar de averiguar por qué la unión entre ambas partes no funcionaba, pero obtuvieron pocas señales de progreso después de 18 meses, razón por la que ambos quizás tuvieron que aceptar que nunca obtendrían una respuesta.

Seidl añadió: "En términos de rendimiento, ya lo he dicho antes, para que un piloto de Fórmula 1 consiga resultados, obviamente tiene que sentirse unido al coche, y entonces recuerdas todos los comentarios que Daniel hizo sobre sus problemas".

"Como he dicho antes, lo intentamos todo juntos para que se sintiera tan cómodo en el coche como Lando, sobre todo en cuanto al momento en el que necesita llevar el coche a su límite absoluto.

"Nos esforzamos mucho, nos comprometimos mucho por parte del equipo, para ver qué podíamos hacer en el coche para ayudarle".

"Él se esforzó mucho también haciendo sesiones extras con los ingenieros, sesiones de simulación, pero no conseguimos desbloquear eso que nos faltaba en comparación con Lando. Y desgraciadamente no pudimos resolver esa situación".

Pero aunque la unión finalmente no funcionó entre McLaren y Ricciardo (lo que ha sido una sorpresa tanto para ellos como para los aficionados y los expertos), el equipo no tiene más que elogios para la contribución que el australiano hizo a la estructura y que fue mucho más allá de esa brillante victoria en Monza el año pasado.

"Por lo que respecta a Daniel, hemos aprendido mucho de él", dijo Seidl. "Cuando miro hacia atrás en estos 18 meses, no es que Daniel necesitara algo completamente diferente a Lando en el coche. En realidad, ambos estaban hacían comentarios parecidos sobre los puntos débiles del coche".

"Quiero dejar claro también que, durante el tiempo que hemos pasado juntos hasta ahora, hemos apreciado mucho todo lo que ha aportado al equipo con su experiencia. Creo que también nos ha ayudado a dar el siguiente paso como escudería".

"Siempre se comportó muy bien, incluso en los días en los que no tenía el coche que se merecía. Siempre fue positivo y me ayudó a seguir mejorando el equipo".

"No hemos olvidado, por ejemplo, el complicado inicio de temporada que tuvimos este año. Y él fue muy importante, eso fue muy positivo de ver. No ha cambiado nada en cuanto al respeto que personalmente también tengo hacia él".

"Es sólo un hecho, por desgracia, que no hemos conseguido que funcione nuestra unión. Y, como he dicho antes, al final, es un esfuerzo del equipo y del piloto y supongo que es una responsabilidad compartida por, desafortunadamente, no haberlo conseguido", concluyó el de McLaren.