Por qué McLaren da un paso atrás en Silverstone tras el inesperado podio en la sprint

Si el podio de Lando Norris en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 había hecho pensar que McLaren estaba en mejor forma de la esperada, la clasificación se encargó de disipar por completo esas esperanzas.

Norris terminó tercero en la carrera al sprint del sábado por la mañana, de 17 vueltas, después de imponerse en una lucha a tres bandas con George Russell y Max Verstappen, aunque quedó claramente por detrás del vigente campeón del mundo y de los líderes, Andrea Kimi Antonelli, con el Mercedes, y Lewis Hamilton, con el Ferrari.

Sin embargo, la clasificación para el gran premio, en la que los equipos tuvieron la oportunidad de revisar la puesta a punto de sus coches, ofreció una imagen mucho más dura. McLaren, al igual que Red Bull, estuvo muy lejos de la cabeza, con Norris clasificándose sexto, a 0,766 segundos de la pole. Oscar Piastri lo hizo incluso peor, octavo, una décima y media más lento que su compañero.

El rápido circuito de Silverstone es un trazado que deja al descubierto de forma implacable las debilidades de un coche, ya sea por la unidad de potencia o por la eficiencia aerodinámica.

En el caso de McLaren, su principal déficit está precisamente en este último apartado, una área en la que el propio equipo ya había reconocido estar entre dos y tres meses por detrás de sus rivales. Según el jefe del equipo, Andrea Stella, la falta de carga y eficiencia aerodinámica se vio todavía más acentuada por las racheadas condiciones de viento.

"Este es un circuito en el que tenemos un poco menos de agarre general que en Austria", explicó. "El coche desliza mucho. No solo hacía viento, sino que además había rachas muy fuertes. Cuando tienes estas condiciones, los coches que mejor comportamiento y agarre tienen en las curvas marcan la diferencia. Por eso no me sorprende que Ferrari y Mercedes hayan ampliado la ventaja sobre Red Bull y McLaren cuando el agarre y las condiciones eran más complicados".

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella también insistió en que McLaren sigue por detrás de Mercedes en la optimización de la unidad de potencia de Mercedes HPP. "Es un circuito en el que el aprovechamiento y el rendimiento de la unidad de potencia son especialmente importantes y tengo que decir que todavía parece que tenemos un pequeño déficit para extraer todo el potencial de la unidad HPP", reconoció Stella.

"Estamos tres o cuatro décimas por detrás en el desarrollo de nuestro coche. A eso hay que añadir hoy que las condiciones eran difíciles y también el aprovechamiento de la unidad de potencia, donde parece que seguimos teniendo cierta desventaja.

"Si observas las superposiciones del GPS, queda claro que necesitamos seguir hablando con HPP, porque parece que estamos dejando escapar parte del rendimiento".

Por ello, Stella valoró positivamente el inesperado tercer puesto de Norris en la sprint, aunque admitió que fue un resultado por encima del verdadero potencial del coche, más que una representación fiel de su nivel competitivo. Norris realizó una gran salida, ganó posición en pista y pudo rodar con un ritmo constante sin verse envuelto en continuos adelantamientos y contraataques que consumen la batería.

"El resultado de la sprint fue muy alentador después del rendimiento que mostramos tanto en la clasificación sprint como incluso en los entrenamientos, pero creo que estuvo un poco por encima de lo que realmente podíamos ofrecer", afirmó el italiano. "También ayudó que el coche saliera muy bien.

"Una vez que Lando se colocó tercero, hizo un trabajo realmente excelente maximizando todo. No tuvo ningún problema, solo perdió algo de tiempo con Pérez en la curva 9. Además, cuando puedes entrar en un ritmo en el que utilizas el despliegue de energía y la unidad de potencia para marcar el mejor tiempo por vuelta, en lugar de gastarla luchando con otros coches, entonces ganas velocidad".

Ahora McLaren se prepara para afrontar otro fin de semana complicado en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, antes de depositar sus esperanzas en el importante paquete de mejoras previsto para Hungría, un circuito que castiga mucho menos la falta de eficiencia aerodinámica.