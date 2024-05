Por qué McLaren mantiene las cubiertas de las ruedas de "papaya" en Mónaco

En lugar de un cambio simbólico de pintura en los pontones, o un alerón delantero de aspecto diferente, el equipo de Woking ha optado por una decoración completa con los icónicos colores amarillo, verde y azul del reconocible casco de Ayrton Senna.

Pero un elemento interesante a destacar de la nueva decoración de McLaren es el hecho de que no se han eliminado todos los detalles de su decoración anterior y, en particular, son bastante visibles los destellos de los carenados de las ruedas delanteras, que permanecen intactos.

Habría sido obvio cambiarlos a un tono amarillo para que encajaran mejor con el resto del coche, pero hay una razón clara por la que no se ha hecho: los pilotos.

Como el departamento de marketing de McLaren había consultado con el equipo de carreras el cambio de color para Mónaco, quedó claro que los destellos de papaya tenían que permanecer en los carenados de las ruedas porque son un importante marcador de referencia visual para Lando Norris y Oscar Piastri.

Diseño del McLaren Senna para el GP de Mónaco Foto: McLaren

Y, en un circuito urbano de Mónaco donde la precisión es absolutamente crítica, cambiar el color de los carenados podría haber tenido un notable impacto visual para los pilotos.

También es la razón por la que, mientras que los monos de los pilotos y el kit del equipo cambiarán para Mónaco, el personal de boxes continuará con sus colores habituales para los cambios de neumáticos.

Como explicó Louise McEwan, jefa de marketing de McLaren: "Si miras de cerca el coche, habrás visto que las cubiertas de las ruedas delanteras se han quedado en color papaya a propósito".

Cuando hacemos un cambio de diseño de esta envergadura, una envoltura completa del coche, obviamente, no podemos comprometer el rendimiento de ninguna manera".

"Hemos trabajado durante el último año con todo el equipo de carreras, en particular con el equipo aerodinámico, y luego con las operaciones en pista, para asegurarnos de no comprometer el rendimiento. Así que esos elementos no han cambiado. Son claves para nuestros pilotos".

"Cuando se ve al equipo en la pista, el cambio de colores también se extiende a nuestra equipación, que también se ve en el paddock. Pero no hemos cambiado todo el equipo de boxes porque, de nuevo, los pilotos están entrenados para seguir esas señales visuales, y lo último que queremos es que eso provoque fallos en una parada en boxes", concluyó.

