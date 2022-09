Cargar el reproductor de audio

Tras muchas semanas de incertidumbre en cuanto al futuro de Oscar Piastri en medio de una disputa contractual entre Alpine y McLaren, el destino del joven piloto australiano fue finalmente confirmado este viernes por la Junta de Reconocimiento de Contratos.

Ésta decretó que el acuerdo que Piastri firmó con McLaren el 4 de julio, un día después del Gran Premio de Gran Bretaña, era el único válido para el piloto.

Piastri ahora ha sido confirmado como piloto de McLaren para las dos próximas temporadas como mínimo, y se será el nuevo compañero de Lando Norris, en sustitución de Daniel Ricciardo.

En declaraciones a Sky tras la confirmación de su alineación para 2023, Seidl dijo que la combinación de la velocidad y la personalidad del australiano hizo que McLaren no tuviese dudas en ficharlo.

"Estamos súper contentos de saber que tendremos a Oscar con nosotros el próximo año junto con Lando", explicó Seidl. "Es una alineación de pilotos muy buena".

"Hay dos razones por las que queríamos tener a Oscar. Creo que ha demostrado en las categorías inferiores que tiene algo muy especial y que tiene mucho potencial, además creo que también en términos de personalidad encaja perfectamente en nuestro equipo".

Y añadió: "Estamos absolutamente convencidos de su talento y de su potencial. Oscar también es joven, tiene mucha energía y la cantidad justa de confianza en sí mismo también, pero al mismo tiempo es muy humilde y es consciente de lo grande que es el reto del próximo año".

"Creo que somos un equipo que ha demostrado en el pasado que podemos hacerlo muy bien y tratar perfectamente a los jóvenes que llegan a la categoría, por eso estoy deseando empezar a trabajar con él el año que viene".

Así anunció Piastri su fichaje por McLaren para la temporada 2023 de la Fórmula 1:

"Estoy súper emocionado de unirme a la parrilla y hacerlo con un equipo tan prestigioso como McLaren. No tengo ninguna duda de que es un gran sitio para empezar mi carrera".

"He recorrido un largo camino hasta llegar a este momento. Llevo 12 años compitiendo y este era mi sueño desde el principio. Así que quería dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria, incluyendo a mis amigos de Alpine y también a mi familia en particular, que ha contribuido significativamente a apoyar mi carrera desde el principio".

"Estoy impaciente por representar el color papaya (de McLaren). Haré todo lo posible para ir lo más rápido posible y conseguir buenos resultados. Estoy deseando trabajar con el equipo, trabajar junto a Lando, y estoy deseando verlos a todos pronto. Gracias".

Seidl aprovechó para afirmar que la espera hasta ver la decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos había sido una distracción innecesaria, porque McLaren nunca tuvo dudas de que su contrato con Piastri era válido.

"En términos de la Junta de Reconocimiento de Contratos, a nosotros nunca nos preocupó", dijo.

"Por lo tanto, supongo que es mejor preguntar a la otra parte implicada, porque pensaban que tenían un caso abierto, por lo tanto esto no es ninguna sorpresa para nosotros".

"Es importante que ahora podamos mirar al futuro y centrarnos en las últimas ocho carreras de la temporada junto a Daniel y Lando, y luego ya nos centramos en el próximo año", concluyó.