Por qué una de las mayores fortalezas de McLaren no ha sobrevivido a la F1 2026

El equipo McLaren de Fórmula 1 está empezando poco a poco a recuperar la famosa capacidad de gestión de neumáticos que le ayudó a alcanzar tanto éxito en 2024 y 2025. Hablando con Motorsport.com durante la pasada temporada, Andrea Stella se mostró convencido de que McLaren podría trasladar algunas de las fortalezas que le llevaron a conquistar títulos a un reglamento completamente diferente, gracias al conocimiento y los métodos de trabajo desarrollados bajo su dirección.

"Hay un par de cosas que se mantienen independientemente de la normativa técnica", explicó Stella. "Una son los fundamentos técnicos, con los que buscamos eficiencia aerodinámica, interacción con los neumáticos y una refrigeración eficiente. Eso es universal. Y algunos aspectos de la metodología, o de cómo generas ese conocimiento, serán transferibles".

La capacidad de McLaren para controlar las temperaturas de los neumáticos fue una de sus armas más poderosas durante su dominio en 2024 y 2025. De hecho, algunos rivales llegaron a acusar al equipo de utilizar trucos de refrigeración por agua para mantener bajo control los neumáticos traseros de Pirelli, unas sospechas que la FIA descartó tras realizar diversas comprobaciones.

Sin embargo, con la llegada de un reglamento radicalmente distinto en 2026, esa ventaja, que fue una pieza clave en los éxitos de McLaren, parece haberse evaporado. El Gran Premio de Barcelona, disputado en el exigente y caluroso circuito de Montmeló, fue probablemente la mejor prueba de ello.

Después de alternarse con Ferrari como segundo equipo por detrás de Mercedes en varias carreras, la Scuderia dio un gran salto adelante gracias al paquete de mejoras estrenado en Barcelona. Mientras Lewis Hamilton completó un espectacular último stint para sacar 20 segundos a George Russell, segundo clasificado, Lando Norris heredó el tercer puesto tras el abandono de Kimi Antonelli. Por su parte, Oscar Piastri sufrió mucho más con las altas temperaturas y terminó en una lejana quinta posición.

Andrea Stella says McLaren has invested heavily in its tyre management Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tras la carrera, Stella admitió que Ferrari simplemente dispone ahora de un coche mejor, con más carga aerodinámica. Pero el sábado también reconoció que McLaren no ha sido capaz de trasladar su fortaleza con los neumáticos de la pasada temporada.

"Hemos invertido mucho durante los últimos años para asegurarnos de que éramos capaces de acondicionar los neumáticos, especialmente en carreras con mucho calor, y mantenerlos lo suficientemente fríos para que el agarre no se degradara rápidamente", explicó Stella. "Tengo que decir que algunas condiciones han cambiado desde el punto de vista técnico, porque hemos diseñado un coche nuevo y tenemos neumáticos diferentes, así que este sigue siendo un proceso en evolución".

"Sabemos en McLaren que tenemos margen para hacerlo mejor. Ahora mismo no somos tan competitivos como lo éramos en 2025 en términos de control de neumáticos y degradación. Es un objetivo muy claro de desarrollo. No parece que tengamos ninguna ventaja especial en este aspecto".

Stella considera que la normativa de 2026 ha supuesto un cambio tan profundo, unido a la complejidad de las nuevas unidades de potencia y los sistemas asociados, que McLaren se ha visto obligado a realizar una especie de "reinicio" antes de poder centrarse en aspectos más específicos del rendimiento. Y ese proceso de desarrollo ya está en marcha.

"Ha sido una especie de reinicio al que nos vimos obligados al diseñar un coche completamente nuevo, lo que generó exigencias adicionales", señaló el italiano. "Teníamos que satisfacer todas esas demandas de una sola vez para arrancar un proyecto nuevo. Ahora estamos empezando con el desarrollo y el perfeccionamiento en las áreas donde vemos mayores oportunidades".

"Ahora estamos evolucionando gradualmente hacia lo que creemos que es la dirección correcta para los neumáticos".