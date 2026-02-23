Por qué las mantas térmicas pueden decidir la clasificación en la F1 2026

Los neumáticos no han sido uno de los temas fundamentales de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, pero lo serán dentro de poco más de dos semanas, cuando arranque la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia que se celebrará, como es habitual, en el Circuito de Albert Park en Melbourne.

Ya en la primera carrera del año cobrará protagonismo un aspecto clave relacionado con los neumáticos: el equilibrio de temperaturas entre los ejes.

El Albert Park de Melbourne es un trazado urbano y casi todos los circuitos de esta naturaleza no garantizarán fuerzas excepcionales. Por este motivo, debería inducir a los equipos a realizar una mayor preparación de los neumáticos, es decir, dos vueltas para llevar las gomas a la ventana de uso adecuada y después exprimirlas al máximo en la vuelta lanzada, o bien hacerlo mediante el ajuste de las temperaturas de las mantas térmicas.

Las prescripciones de Pirelli aconsejan introducir los neumáticos en las mantas térmicas a 70 grados durante un máximo de dos horas (los de seco, ya que los de lluvia deben mantenerse en su interior a 60 grados durante 2 horas), pero los equipos podrían decidir bajar la temperatura de las mantas que calientan los neumáticos traseros.

"Sigo convencido de que hacer una doble vuelta de preparación (outlap y vuelta lanzada, ndr) es una opción, pero hay otra sobre la mesa porque cuando proporcionamos a los equipos las prescripciones, estas se refieren a las mantas térmicas y a la temperatura máxima que pueden utilizar", declaró Mario Isola, responsable de la división de motorsport de Pirelli.

Foto de: Pirelli

"No puedo, por tanto, excluir que, para equilibrar el tren delantero y el trasero, alguien pueda intentar bajar la temperatura de las mantas térmicas traseras para equilibrar ambos extremos. Están haciendo algunos experimentos y probando soluciones diferentes, por lo que la vuelta lanzada más la vuelta de preparación es una opción, pero intervenir sobre la temperatura de las mantas térmicas es otra posibilidad".

Durante los test de Bahrein, algunos equipos probaron a diferenciar las temperaturas de las mantas térmicas entre ambos ejes precisamente para buscar un mejor equilibrio de los neumáticos, simulando lo que podrían encontrarse en el primer fin de semana de carrera de la temporada, pero también en casi todos los circuitos urbanos que afrontarán a lo largo de las 24 citas del Mundial 2026.

Sin embargo, esto no es una novedad absoluta. Ya en años anteriores los equipos habían adoptado esta estrategia en los grandes premios más calurosos, con el fin de evitar sobrecalentar los neumáticos traseros y sacarlos de la ventana de uso correcta. Este año, la mayor capacidad de tracción de los monoplazas (debida a la MGU-K de 350 kW de potencia, casi 500 caballos) será un factor a tener en cuenta, al igual que las cargas generadas por la aerodinámica activa en las rectas.