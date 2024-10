Por qué el incidente de Verstappen con Norris es una repetición de Brasil 2021

Si quieres entender lo brillante, genio incluso, que es un piloto de Fórmula 1, hay que mirar cómo Max Verstappen atacó a Lando Norris en la salida del Gran Premio de Estados Unidos 2024, y después se 'defendió' de él en la polémica batalla por el podio. Ese incidente eclipsó la victoria de Charles Leclerc, y el problema se redujo a por qué tanto la lucha en la curva 1 como en la 12 entre ambos fueron la misma táctica por parte del neerlandés.

Por eso regresa el fantasma de 2021, cuando peleó contra Lewis Hamilton. Dadas las disputas sobre el 'mini-DRS' y la quilla en los monoplazas de McLaren y Red Bull respectivamente, además de que esta es otra serie con múltiples enfrentamientos polémicos con los protagonistas del título, el 2024 se está convirtiendo en una repetición.

Sin embargo, lo que realmente importa es el Gran Premio de Sao Paulo de aquel año, y cómo al entrar en la curva 4, con el heptacampeón lanzado a por el triunfo, Max Verstappen siguió una línea interior para defenderse, con lo que se fueron por la escapatoria, con el holandés por delante. Al igual que en Interlagos, la cámara onboard en el Circuito de las Américas en su coche era la que mostraba la realidad, algo a tener en cuenta en la rapidez con la que los comisarios actuaron.

Eso es algo que fuentes de la FIA insistieron a Motorsport.com después de la carrera, que está en línea con lo que los equipos presionaron con respecto a las decisiones de los comisarios que afectan a las apariciones en el podio. El aparente entretenimiento triunfa sobre la justicia...

Hay diferencias entre las dos carreras, pero son importantes. En el caso de Lando Norris en el Gran Premio de Estados Unidos, tres años después, es como si hubiera adelantado por fuera de la pista, pero su equipo no le ordenó que le devolviera la posición y volviera a atacar más tarde.

Cuando este redactor le preguntó por qué no el domingo por la noche, Andrea Stella explicó que "en el pitwall" y bajo su "responsabilidad", hubo un acuerdo completo por parte de todas las personas involucradas, y no necesitaban investigar la situación: "En todo caso, pensamos que la investigación debía ser por el adelantamiento de Max [Verstapppen] a Lando [Norris] fuera de la pista, eso es lo que pensábamos que iba a pasar cuando vimos que el caso se estaba investigando, así que, para nosotros, no había necesidad de devolver la posición".

En el caso de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Sao Paulo, pudo adelantar en el mismo punto poco después de todos modos y se llevó la victoria, mientras que Max Verstappen ni siquiera fue investigado, y aquí, al hacer lo que el heptacampeón no pudo en una salida de pista diferente, Lando Norris recibió una sanción de cinco segundos.

También le pregunté a Andrea Stella, después de afirmar que "el coche defensor va recto en el vértice de la curva", si era "Brasil 2021 otra vez": "Eso fue extremo por la velocidad a la que Max se saltó el vértice en Brasil. Si adelantabas a Max, había un gran accidente, pero este era a una velocidad mucho más lenta, por lo que podría ser una situación más benigna, pero el hecho es que, ¿te defiendes saliéndote de la pista? Esto no puede ser permisible".

No obstante, el punto del Gran Premio de Sao Paulo sigue siendo pertinente. Después de escarbar un poco más allá, quedó claro que aunque la velocidad de ambas curvas son diferentes, además de los contrastes en cuanto a las investigaciones y sanciones, en McLaren están convencidos de que la maniobra del neerlandés es la misma.

Clase es la palabra clave, porque Max Verstappen es muy bueno, algo que quedó claro después de su rivalidad con Charles Leclerc a inicios de la temporada 2022, que después tuvo un paréntesis debido a su dominio. En ese tiempo, perfeccionó la misma táctica, y ahora se ajusta a las reglas de carrera actuales de la Fórmula 1, y eso es un gran problema.

La opinión de McLaren: Fórmula 1 McLaren ve "inapropiada" la sanción de la FIA en el Norris-Verstappen

Max Verstappen demostró una vez más que está dispuesto a ser despiadado para ganar, en este caso, ampliando su ventaja en la lucha por el título con la victoria de la carrera ya perdida. Hasta cierto punto, es respetable, con aplausos para algunos, pero es el cinismo de lo que está sucediendo en muchas ocasiones lo que amarga el sabor de lo que fue otra brillante prueba este año, una con fantásticas actuaciones de varios pilotos.

La principal disputa es cómo las Directrices sobre Normas de Conducción [DSG] de la temporada 2024, una que copia que pudo ver Motorsport.com, es que no cubren lo que él está haciendo, y eso es convertir la defensa en ataque, al estilo 'Brasil 2021'. El punto en el que la astucia se convierte en astucia en una zona gris gigante.

Las DSG solo cubren, en 266 palabras y tres puntos, "Adelantar en el INTERIOR de una curva" y "Adelantar en el EXTERIOR de una curva", con palabras mayúsculas que son cosa de la FIA. Hay una explicación adicional para las 'chicanes y curvas en S', que no se aplican en este caso, pero en lo que respecta a la sanción de Lando Norris, se establece que "para tener derecho a que se le deje espacio, incluso en la salida", el coche que ataca por el exterior debe tener su eje delantero al menos junto al vértice y a la salida.

El británico cumple en ese caso, aunque se fuera bastante ancho hasta que se sale de la pista. Un monoplaza que ataca por el exterior también debe ser controlado de forma segura durante todo el movimiento, y ahí no hay problemas para el británico, y debe ser capaz de tomar la curva dentro de los límites de la pista.

Aquí, los datos de seguimiento del GPS son fundamentales. Mirando la vuelta en cuestión y la anterior, Lando Norris frenó en el mismo punto cada vez, e hizo la curva, aunque en la primera ocasión, donde Max Verstappen giró ligeramente menos a la izquierda, lo hizo un poco antes. El único coche que frenó más tarde en los cuatro puntos fue el del neerlandés en el incidente entre ambos.

El inglés acabó con una sanción porque adelantó por fuera de la pista, que fue "considerado como un caso de salida de pista y obtención de una ventaja duradera" en el comunicado correspondiente de la FIA. Los comisarios señalaron que tampoco estaba "a la altura del coche 1 en el vértice", pero al añadir que el "coche 4 no tenía otra alternativa que salirse de la pista debido a la proximidad del coche 1, que también se salió de la pista", explicaron por qué su castigo fue de cinco segundos, en lugar de diez.

Lo que pasó fue el resultado justo, o Max Verstappen debería haber sido penalizado, pero el neerlandés no lo fue, a pesar de que Andrea Stella dijo que estaban tan convencidos de que avisaron a Oscar Piastri que apretase para cerrar la diferencia a menos de cinco segundos por si le endosaban una sanción, y los datos de la trazada sugieren por qué.

En su defensa, de la que se hizo eco su director, Christian Horner, el holandés solo se desdijo en la rueda de prensa posterior a la carrera, en la que dijo que el reglamento estaba muy claro: "Fuera de la línea blanca, no se puede adelantar, también me lo han hecho aquí en el pasado [en referencia al Gran Premio de Estados Unidos 2017]".

La opinión de Max Verstappen: Fórmula 1 Verstappen responde a McLaren: "Se quejan mucho últimamente"

Hay otros temas en juego. Al evaluar cada incidente investigado, los comisarios tienen el poder de ser discrecionales, y las directrices son justo eso, incluso dicen que "no es vinculante", justo antes del lema de "las carreras son un proceso dinámico". Después de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, George Russell también pidió "los mismos comisarios todo el año", otro viejo problema de las reglas.

Y el británico importa, porque recibió un castigo similar tras su acción con Valtteri Bottas, aunque es su caso era el que atacaba: "Según las normas, mi penalización fue correcta".

Las directrices para adelantar por el interior, que es lo que acaba haciendo Max Verstappen al frenar más tarde, contiene tres requisitos clave. El que ataca debe "tener su eje delantero AL MENOS AL LADO del retrovisor del otro coche no más tarde del vértice de la curva", algo que el neerlandés consiguió tras frenar más tarde.

El que ataca tampoco debe forzar la salida de pista del otro monoplaza en ese movimiento, y debe dejar una "anchura justa y aceptable" en todo momento. El atacante debe permanecer también dentro de los límites del circuito, y ahí es donde no cumple los dos últimos requisitos, pero como la normativa no contempla el ataque como forma de defensa, toda la responsabilidad recae en Lando Norris.

Esa es la genialidad de los movimientos de Max Verstappen, que fuerza la situación al ir a por el vértice, por lo que el atacante original, o bien elige chocar o saldrá perdiendo según las normas. Tocarse podría haber sido una mejor opción para Lando Norris, dado que podría haber provocado una investigación posterior, pero en su equipo están indignados.

En general, es terrible, por no hablar de cómo un abandono afectaría mucho más al inglés en la clasificación. La FIA puede ayudar a resolver este problema, en primer lugar, publicando las directrices, ¿por qué no hacer un espectáculo de ello, como hace el fútbol con el VAR?

En segundo lugar, ahora tienen que aplicar otra 'regla Verstappen'. Mientras que la efímera norma en 2016 que se ocupaba de los dudosos movimientos al frenar, el organismo rector debe codificar cómo convertir la defensa en ataque, y prohibir el arte del divebomb que el neerlandés perfeccionó de esta forma, y deberían hacerlo antes del Gran Premio de México.

O, en realidad, simplemente hacer desaparecer esas directrices, de modo que ya nadie podría sacar provecho de ellas. Hacer eso aliviaría las dudas que muchos aficionados tienen, lo que se agravó por el escándalo del inicio de la campaña con Christian Horner y todas las disputas por los alerones flexibles durante la propia temporada.

En última instancia, la lista de esos movimientos de 'defensa de Max Verstappen', ahora se pueden ver en el Gran Premio de Sao Paulo 2021, Arabia Saudí 2021, Las Vegas 2023, Hungría 2024 y Estados Unidos 2024. Suficiente.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!