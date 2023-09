Por qué Honda es clave en el futuro de Lawson en AlphaTauri F1

Liam Lawson debutó en la Fórmula 1 de forma totalmente inesperado hace varias semanas a mitad del Gran Premio de los Países Bajos debido a un fuerte accidente de Daniel Ricciardo que le ha dejado fuera del Gran Circo desde entonces.

El piloto nacido en Nueva Zelanda, estaba hasta entonces 100% centrado en la Súper Fórmula de Japón, donde ocupa la segunda posición de la clasificación de pilotos con un total de 84 puntos, detrás de Ritomo Miyata (94 unidades), un campeonato en el que debía destacar para llegar a la Fórmula 1 más pronto que tarde, tal y como le prometió en su momento Helmut Marko.

Sin embargo, su debut se adelantó y sus actuaciones en estos fines de semana han sorprendido a todos en el paddock, incluida la estructura de las bebidas energéticas, algo que generó un serio debate sobre qué pilotos formarían la alineación de AlphaTauri en la temporada 2024 de la F1.

Sobre eso, se espera espera que AlphaTauri haga un anuncio durante el fin de semana de Suzuka: "Haremos un anuncio pronto. Las negociaciones están en la fase final", dijo el nuevo director ejecutivo del equipo de Faenza, Peter Bayer, según los medios japoneses.

Por supuesto, Red Bull tampoco se ha quedado al margen de las negociaciones, ya que la escudería dirigida por Christian Horner tiene mucho que decir sobre quién formará la alineación del equipo hermano el próximo año. Pero Bayer está en contacto diario con Helmut Marko y Honda en particular: "Las negociaciones continúan con Honda".

Esas declaraciones, apoyan la teoría y la información de Motorsport.com sobre que el anuncio que AlphaTauri hará durante el Gran Premio de Japón será para confirmar la continuidad de Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, lo que dejará a Liam Lawson fuera de la ecuación.

En gran medida, se sabe que Honda ha jugado en papel importante en dicha decisión, ya que los suministradores de motores de Red Bull y AlphaTauri fueron los grandes impulsores de la llegada de un piloto japonés a la máxima categoría y siguen apoyando la continuidad de Yuki Tsunoda, tanto deportiva como económicamente.

Eso, unido a que Red Bull se ha quedado con ganas de comprobar qué es capaz de hacer Ricciardo con esta nueva generación de coches, con vistas a un posible ascenso al equipo superior para la temporada 2025 en sustitución de Sergio Pérez, podría haber cerrado la puertas de la F1 a Liam Lawson, al menos de cara al próximo año.

No obstante, Helmut Marko, a sabiendas de dicho conflicto, admitió el miércoles al diario Blick que no están en una posición fácil, pero que sea quien sea el descartado, disfrutará de un programa muy completo en la F1: "Tenemos un problema de lujo, pero quien no corra finalmente con nosotros la próxima temporada, será piloto reserva y de simulador de los cuatro coches".

