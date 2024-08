Por qué Haas F1 invierte en una campaña de contratación sin precedentes

El director del conjunto estadounidense afirmó que Haas está llevando a cabo una campaña de contratación "nunca vista" en su historia en la categoría, tras convencer al propietario, Gene Haas, y a su principal responsable de que realizaran nuevas inversiones. Ayao Komatsu llegó al cargo a principios de año, después de que despidieran a Guenther Steiner, en un movimiento sorprendente.

La escudería terminó última en el campeonato de constructores en 2023, y su dueño no quería aportar más capital hasta que no demostraran que podían mejorar, algo que frustró al anterior director, pero el japonés siempre insistió en que debían ser capaces de hacerlo, y con su VF-24, ya consiguieron más puntos con diez carreras pendientes que en el curso pasado.

Como resultado, el antiguo ingeniero de Lotus se acercó a sus responsables para iniciar una campaña de contrataciones, algo que Motorsport.com pudo saber que se rechazó en un inicio, después del Gran Premio de Australia, donde acabaron por primera vez en los puntos con sus dos coches desde el Gran Premio de Austria de hace dos años.

Haas planea aumentar el tamaño de su plantilla, que es de 300 personas, considerablemente menos que los miles de empleados que el resto de rivales, en aproximadamente un 10%.

"Demostramos que podemos mejorar el rendimiento", dijo Ayao Komatsu a Motorsport.com. "Entonces, lo que tenemos que convencer al propietario es con el rendimiento, porque siempre está pensando en cómo podemos ir más rápido, así que podemos mostrar pasos de bebé si trabajamos juntos, incluso con los mismos recursos".

"Ahora, a pesar de que estamos con una gran campaña de reclutamiento nunca antes vista en la historia de Haas, en realidad no tenemos esas personas a bordo todavía, por lo que, en gran medida, siguen siendo del mismo tamaño", continuó. "Sin embargo, cuando trabajamos juntos, el ambiente es muy diferente".

"Y cuando el ambiente es tan distinto, cuando hay tanta positividad, la gente funciona mejor, la gente rinde más, creo que esa es la mayor diferencia", comentó quien da crédito al "enorme" impacto de traer al CEO de Haas Automation, Bob Murray, a la fábrica en Banbury, a las pruebas invernales y a varias carreras para demostrar que, tras ver lo que era posible con los mismos recursos que en 2023, podrían hacerlo mejor.

Además, con más fichajes, el año que viene tendrán un nuevo motorhome por primera vez, algo que la escudería considera importante para aumentar la moral de la plantilla y mejorar las instalaciones para invitados y patrocinadores: "Mi estrategia era conseguir que gente como Bob [Murray], que ha sido la mano derecha de Gene [Haas] durante 38 años, y el propio Gene, se involucraran, se dieran cuenta de lo que se necesita para tener éxito en la Fórmula 1".

"La estrategia anterior podría haber sido la contraria, pero es mi plan desde el primer día, 'si el propietario no entiende la realidad, se va a enfadar porque esperaría un resultado que no podemos conseguir', aunque para que sus expectativas fueran las correctas, necesitaba que entendiera más sobre lo que se debe tener para triunfar en la Fórmula 1", explicó. "Y Bob es una pieza clave para ello, así que es genial".

"Y lo que más me alegra es que Bob también se comprometió cuando me fichó, me dijo, 'Ayao [Komatsu], voy a apoyarte, voy a trabajar contigo', eso demuestra que Gene y Bob, nuestra empresa matriz, están comprometidos", afirmó. "Y Bob lo respalda al 100% con sus acciones, estoy muy agradecido por ello".

