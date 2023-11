Por qué la F1 obliga a U2 a parar su gira en la Sphere de Las Vegas

La carrera ha obligado a la banda de rock a interrumpir su residencia en el recién inaugurado reciento durante más de tres semanas. U2 ha ofrecido una serie de aclamados conciertos en la Sphere, cuya construcción costó 2.300 millones de dólares, y que cuenta con pantallas de vídeo de alta definición en sus superficies interior y exterior.

Sin embargo, debido al Gran Premio de Las Vegas, el grupo ha tenido que tomarse un descanso, tocando su último concierto el 4 de noviembre para regresar el 1 de diciembre hasta el próximo mes de febrero. El propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, tuvo que llegar a un acuerdo con la dirección de la Sphere porque la pista discurre a su alrededor y se necesitaba parte del terreno circundante.

El consejero delegado de la compañía que tiene los derechos del Gran Circo, Greg Maffei, insistió en que la empresa recuperará parte del coste de utilizar los terrenos de la Sphere y, de hecho, la cerrará para cualquier otro evento: "Este años tenemos una relación de arrendamiento efectivo de la Sphere, tanto interior como exterior".

"La carrera será alrededor de la Sphere, así que utilizaremos su propiedad. Seremos propietarios de toda la publicidad de la Sphere durante la carrera por una tarifa fija", comentó. "Lo hemos incluido en algunos acuerdos [de patrocinio], y también hemos vendido publicidad directamente a las partes durante la carrera, lo que sufragará parte de nuestros costes".

"Era un coste necesario para nosotros, porque necesitamos estar en su terreno, pero, además, era una oportunidad de ingresos para nosotros alquilar, como he dicho, o subarrendar, el tiempo de la Sphere", continuó. "Además, vamos a tener un brunch el domingo por la mañana en la Sphere y mostraremos lo más destacado de la carrera".

Greg Maffei subrayó que la Fórmula 1 espera hacer un mayor uso de la instalación en los años venideros, tras haber tenido relativamente poco tiempo para planificar el evento inaugural: "Tenemos una relación a largo plazo con la Sphere, y creo que tendremos más en marcha".

"En parte porque no sabíamos si la Sphere se iba a celebrar, y en parte porque nos dábamos prisa por celebrarlo, esa combinación dificultó la programación de este año, pero creo que en las próximas temporadas tendremos muchas más cosas en marcha, así que, aunque la gente diga, '¿por qué no está U2 este fin de semana?' Es porque no sabíamos que iba a pasar", afirmó.

Hablando desde el escenario antes de la pausa, el vocalista de la banda, Bono, explicó a los aficionados por qué tendrían que esperar para ver el espectáculo de nuevo: "Como he mencionado, nos vamos a tomar un pequeño descanso después de esta noche. Estamos devolviendo Las Vegas a la Fórmula 1, y si no saben lo que es, es un deporte en el que hombres muy ordenados, delgados y mezquinos, y algunas mujeres extraordinarias, se suben a cohetes e intentan permanecer en la tierra y no alcanzar la órbita, algo así".

"Un poco como el rock and roll, en realidad. Menos peligroso", bromeó el famoso cantante, quien también presentó a su grupo como Max Verstappen [el batería sustituto que es neerlandés, Bram van den Berg], Lewis Hamilton [Adam Clayton], Charles Leclerc [The Edge] y Daniel Ricciardo [el propio Bono]. "Me siento como en casa con la música country y el metal, y soy la persona adecuada para poner paz entre la Fórmula 1 y la NASCAR".

