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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué la FIA obligó a los pilotos de F1 a rodar a solo 35 km/h en la FP1 de Austin

La FIA aprovechó los libres del GP de Estados Unidos para probar una actualización de software y reproducir, a solo 35 km/h, las condiciones que provocaron los problemas de potencia en Sepang. El resultado fue positivo.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 24 oct 2026, 12:52

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Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Después de los problemas que surgieron en Sepang, donde varios monoplazas se quedaron parados durante la vuelta de formación o sufrieron importantes pérdidas de potencia, la FIA se había comprometido a introducir una actualización de software ya para Austin. Y ha cumplido su promesa.

Al término de la primera sesión de entrenamientos libres, la Federación llevó a cabo una prueba específica a unos 35 km/h para comprobar la eficacia de las modificaciones realizadas.

El problema detectado en Malasia fue el resultado de una combinación de circunstancias muy particulares y, por tanto, difíciles de prever incluso para la FIA. Desde Miami, en condiciones de pista mojada, se habían aprobado mapas de motor específicos diseñados para limitar la potencia de la unidad de potencia y suavizar su entrega, evitando que los pilotos tuvieran que gestionar picos repentinos de par motor en condiciones de poca adherencia.

Del mismo modo que se intenta suavizar la entrega de potencia del motor de combustión, también se introdujeron medidas adicionales en la parte eléctrica para conseguir una respuesta más progresiva de la unidad de potencia, una modificación que habían solicitado los propios pilotos. Sin embargo, en Malasia se produjo una auténtica tormenta perfecta en una de las zonas más lentas del circuito.

Lewis Hamilton, Ferrari, fue uno de los pilotos que se quedaron parados en pista debido al problema.

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

En Malasia coincidieron varios factores muy específicos

El problema surgió por la combinación de varios factores: el modo de baja adherencia utilizado sobre mojado, el hecho de que la curva 9 estuviera incluida entre las zonas en las que se aplicaba una reducción de la potencia eléctrica y las velocidades especialmente bajas a las que se circulaba durante las vueltas de formación detrás del Safety Car.

Mira:

En esas condiciones, algunos monoplazas llegaron a atravesar ese tramo a una velocidad muy reducida y con el motor girando a un régimen de revoluciones especialmente bajo, precisamente dentro de una de las zonas afectadas por las limitaciones de potencia establecidas por la FIA.

Esto provocó que algunos coches sufrieran una pérdida de potencia superior a la prevista por las estrategias de control de la centralita, sin que el sistema fuera capaz de recuperarla rápidamente. Una vez que el motor caía por debajo de determinados umbrales de funcionamiento, resultaba complicado restablecer la presión adecuada del turbo, lo que dejaba a los pilotos sin respuesta del monoplaza incluso cuando volvían a pisar el acelerador.

Normalmente, a la salida de las curvas, el MGU-K ayuda al turbo aportando energía para aumentar su velocidad de giro y garantizar una respuesta inmediata a las órdenes del piloto. Sin embargo, en aquella ocasión se produjo una situación de funcionamiento muy particular. Por eso, no resulta sorprendente que los monoplazas que consiguieron mantener el motor a un régimen de revoluciones más elevado no sufrieran la anomalía.

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Una prueba a 35 km/h para reproducir lo ocurrido en Sepang

Los Mercedes, por ejemplo, consiguieron mantener el motor por encima de un determinado umbral incluso circulando lentamente, llegando a alcanzar unas 9.000 revoluciones por minuto, frente a las 3.000 o 4.000 de otros equipos que sí sufrieron el problema. De esta manera, conservaron una presión del turbo suficiente para evitar la anomalía.

Precisamente para impedir que una situación similar vuelva a repetirse en el futuro, la FIA introdujo en Austin una versión actualizada del software, que debía probarse al término de la primera sesión de entrenamientos libres. Aunque no llovía, el objetivo era reproducir con la mayor fidelidad posible las circunstancias que habían provocado los problemas de Sepang, activando el modo de baja adherencia (low grip mode) incluso con el asfalto seco.

La Federación pidió entonces a todos los pilotos que atravesaran la curva 15, una de las zonas más lentas del Circuito de las Américas y también incluida entre los sectores con reducción de potencia, a unos 35 km/h durante al menos tres segundos, preferiblemente con el motor al ralentí y sin pisar el acelerador.

La velocidad elegida no fue casual: en Malasia, fue precisamente al bajar de los 40 km/h cuando se dieron las condiciones que desencadenaron el fallo de software.

El objetivo de la prueba era comprobar la eficacia de las protecciones adicionales introducidas en el software por la FIA en colaboración con los fabricantes de unidades de potencia.

Una vez completado el procedimiento, no se registraron anomalías similares a las que aparecieron en Sepang, una primera señal alentadora sobre la eficacia de las modificaciones realizadas.

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