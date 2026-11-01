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Fórmula 1 GP de México

Por qué es tan importante para Ferrari volver a ganar en México, según Vasseur

Tras conseguir su primera pole con Ferrari, Hamilton tiene una gran oportunidad de devolver a la Scuderia a lo más alto. Vasseur explica por qué una victoria en México sería clave para el equipo y su moral de cara a 2027.

Franco Nugnes

Publicado: 1 nov 2026, 15:29

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Se ha roto el hechizo: Ferrari consigue su primera pole position con el SF-26 y la Scuderia suma su 255ª pole de la historia, poniendo fin a una sequía que se prolongaba desde el Gran Premio de Hungría de 2025. Lewis Hamilton, después del problema de motor sufrido en los entrenamientos libres, optó por evitar una penalización, consciente de que el monoplaza rojo podía llevarle a su primera pole con el Cavallino Rampante tras tres años y tres meses de espera.

En el aire enrarecido de Ciudad de México, Ferrari ha conseguido la primera y la tercera posición. Por una vez, el SF-26 ha logrado neutralizar la diferencia de potencia respecto al motor de seis cilindros de Mercedes, aprovechando un turbo que ha resultado determinante.

Fred Vasseur no cambia su actitud. Mientras Lewis saltaba a los brazos de su ingeniero Carlo Santi, el francés mantenía la compostura que tanto le caracteriza, más allá de esa sonrisa socarrona que parece dibujarse permanentemente en su rostro.

Lewis ha conseguido completar una vuelta fantástica...

"Sí, ha sido una vuelta excelente por parte de Lewis. Ha sufrido un poco en la Q2, porque ha tenido que montar un segundo juego de neumáticos, pero después ha completado una Q3 fantástica, con dos buenas vueltas. Estoy realmente satisfecho con el trabajo que ha hecho".

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Leclerc tenía la pole position provisional después del primer intento, pero el monegasco cometió un pequeño error en el sector central de su última vuelta y acabó pagándolo con una diferencia de 119 milésimas...

"Sí, Charles ha cometido un pequeño error en su último intento, pero podría haberlo hecho mejor y también peor. Así que centrémonos en mañana, porque es el domingo cuando se reparten los puntos".

Hamilton consiguió la pole por apenas nueve milésimas sobre George Russell. Lewis completó una vuelta perfecta, pero en Ciudad de México quizá sea preferible tener a un piloto en la pole y al otro en tercera posición, teniendo en cuenta que la recta de salida es muy larga y que quien aproveche el rebufo puede contar con una ventaja para llegar primero a la curva 1...

"Nunca se puede saber de antemano, pero es cierto que tenemos la distancia más larga de la temporada hasta la primera curva y que el rebufo puede desempeñar un papel importante. En cualquier caso, yo prefiero salir desde la primera posición. Eso sí, tener a un piloto primero y al otro tercero, saliendo ambos desde el lado limpio de la pista, puede ser mejor que copar toda la primera fila".

George Russell, Mercedes, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mañana podría ser un día importante para los aficionados italianos: Ferrari podría conseguir su tercera victoria de la temporada y Kimi Antonelli proclamarse campeón del mundo de pilotos.

"Sí, pero yo me voy a centrar únicamente en lo nuestro".

Después de tantas declaraciones y polémicas, Ferrari parece haber encontrado el camino correcto, también pensando en la temporada 2027.

"Sí, pero tenemos que mantener la calma en cualquier situación. Lo hicimos cuando los resultados no eran especialmente buenos y debemos seguir tranquilos ahora que estamos en la pole position. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, pensar en la mejor estrategia para mañana y completar una carrera limpia".

"Sin duda, es positivo terminar la temporada con buenos resultados. Es importante para el equipo y para mantener la moral de cara a los próximos meses, pero ahora seguimos centrados en México, porque para nosotros es importante volver a ganar una carrera".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Algunos querían volver a ampliar el tiempo de recarga del turbo en la salida, aunque finalmente esa propuesta no salió adelante...

"Si nuestros rivales quieren ampliar ese tiempo, nosotros podríamos intentar reducirlo".

Ferrari ha introducido actualizaciones importantes, al igual que los demás equipos punteros, pero los nuevos paquetes de mejoras no siempre funcionan desde el primer momento...

"Hoy era difícil estar delante en estas condiciones, pero el equipo ha hecho un buen trabajo. Sí, es cierto que las novedades no siempre ofrecen resultados inmediatos. Basta con fijarse en Mercedes, aunque ellos también han conseguido volver a las primeras posiciones. A veces necesitas una o dos carreras para encontrar la puesta a punto adecuada y creo que eso es precisamente lo que ha sucedido".

"Mercedes sufrió en Malasia, Singapur y Austin, pero ahora ha vuelto. Al principio de esta nueva etapa, el ritmo de introducción de actualizaciones era algo más rápido, pero nosotros hemos hecho un buen trabajo en la fábrica, apretando durante toda la temporada para seguir incorporando mejoras".

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