Por qué Drugovich sigue comprometiendo su futuro con la F1

En su lugar, el campeón de la Fórmula 2 de la pasada temporada se mantendrá ocupado con simulaciones de carrera y un programa de pruebas privadas con un coche de hace dos años. Como tal, está en mejor situación que algunos reservas cuyas únicas oportunidades de rodar en pista vienen en esas raras ocasiones en las que el monoplaza actual está disponible en las sesiones de FP1 para novatos.

Sin embargo, es un enfoque diferente al adoptado por Sauber, que espera colocar a Théo Pourchaire en la Super Fórmula, y Alpine, que está considerando un programa WEC para Jack Doohan. Y en ambos casos, los pilotos pasarán de la Fórmula 2, sin estar año sin competir, como es el caso de Felipe Drugovich.

El reto al que se enfrenta el brasileño es que las oportunidades de ascender a la Fórmula 1 son escasas y distantes entre sí, incluso cuando se tiene un buen patrocinador, como es su caso. Sorprendentemente, parece que no habrá cambios en la alineación de pilotos de 2024, suponiendo que Logan Sargeant se quede en Williams.

De hecho, el de Maringá era uno de los varios pilotos que pretendían el asiento del estadounidense, y el hecho de que su confirmación como reserva de Aston Martin se produjera relativamente pronto, indica que aceptó que un fichaje por los Grove no era una opción. Mientras tanto, en la escudería de Silverstone se enfrenta a una situación inusual, puesto que uno de los asientos será ocupado inevitablemente por Lance Stroll en un futuro próximo, mientras que el otro siempre estará destinado a un piloto puntero, ya sea Fernando Alonso o cualquiera que algún día suceda al español.

Desde fuera es difícil ver una progresión natural para él en el equipo de Silverstone. Sin embargo, está contento de quedarse donde está: "Creo que me he sentido muy cómodo con el equipo, me han ayudado mucho y han intentado prepararme todo lo que han podido. Obviamente, estábamos esperando a ver otras oportunidades en la Fórmula 1".

"No obstante, creo que en este momento, es la mejor opción para mí quedarme aquí. Me están cuidando mucho, y una de las cosas que realmente me gusta es poder desarrollarme aquí y tratar de mejorar dentro y fuera de la pista todo el tiempo, también en los tests privados y ese tipo de cosas, así que me siento realmente preparado", comentó el brasileño, quien también admitió que es "difícil de decir" lo cerca que estuvo de conseguir ese asiento en Williams, pero decidió que lo mejor que podía conseguir estaba en Aston Martin.

También está la cuestión de si quedará libre para aceptar otro volante, en caso de que haya alguno disponible en 2024. Aunque aseguró que "todo depende del equipo" y cree que "ninguna escudería te retendría si llega una oportunidad y te permite una salida a otro sitio": "Creo que es un buen sitio para mí, disfruto haciendo estas cosas. Lo que al principio del año, diría que era un poco difícil de disfrutar, no correr, pero aprendes a hacerlo".

A pesar de su evidente compromiso con un futuro en la Fórmula 1, Felipe Drugovich admitió que un programa de carreras junto a sus pruebas privadas tendría su atractivo: "Me gustaría estar compitiendo en algo. Obviamente, hacerlo durante 15 años y de repente en uno no tienes nada que hacer, es bastante duro".

"Aunque no esté compitiendo, me siento preparado para correr siempre que pueda, gracias a estos tests y a todas las cosas de desarrollo que estoy haciendo con el equipo, así que sí, me siento preparado", dijo. "He trabajado toda mi vida para estar aquí y pilotar un Fórmula 1, así que incluso este año he tenido otras oportunidades de pilotar en otras categorías, buenas oportunidades, buenos contactos y lo que sea".

"Yo no diría que las rechacé, solo dije Fórmula 1, ese es mi objetivo principal, tengo que esperar al respecto, y quiero estar allí. Probablemente no sea lo mejor para la carrera fuera de la Fórmula 1, pero tengo ganas de hacer incluso más que esto para tener un asiento algún día", reconoció el brasileño.

Sin embargo, a largo plazo, admitió que el proyecto del Hypercar de Aston Martin podría ser una oportunidad interesante para hacer algunos kilómetros en competición, si no hay una oportunidad en la Fórmula 1, aunque Felipe Drugovich acumuló bastante kilómetros en el AMR23 en las pruebas de Bahrein después de que Lance Stroll se lesionara y de nuevo en la FP1 en Monza, y tendrá otra sesión en Abu Dhabi.

No obstante, sus principales deberes los ha hecho con el antiguo coche, a veces corriendo solo, a veces compartiendo pista con un Alpine, normalmente pilotado por Jack Doohan, y reconoció que no siempre es fácil evaluar sus progresos: "A veces es difícil comparar, los neumáticos de demostración son muy diferentes. Obviamente, la pista no suele estar en el mismo estado, y el motor no es el mismo, y todo ese tipo de cosas".

"Sin embargo, este año me impresionó que en el segundo o tercer test que hicimos ya estábamos en los tiempos de clasificación de hace dos años, lo que fue realmente impresionante, y aunque he pilotado este coche [el actual], el del 2021 o los de la generación anterior son realmente impresionantes, así que siempre es un gran placer conducirlos y estar al límite", comentó.

Las tandas privadas son una parte útil de su educación, pero admitió que es frustrante que las oportunidades de conducir el coche actual sean tan escasas en comparación con los días en que las pruebas no tenían restricciones: "Sí, porque cuando tenemos oportunidades, normalmente son muy pocas, así que, en cierto modo, tienes que ser rápido, pero no puedes estrellar el coche. Obviamente, los pilotos se sienten un poco limitados".

"Hoy en día, tenemos una FP1, y esperan que lo muestres todo, así que es bastante duro, pero al mismo tiempo, creo que el enfoque de los equipos de Fórmula 1 también ha cambiado un poco, si ganabas algo antes, normalmente sabían que eras rápido, pero cuando te llegan estas oportunidades es más importante que demuestres que eres un piloto muy consistente, que sabes trabajar con un equipo y que eres lo suficientemente maduro para estar ahí", afirmó.

El mayor problema para Felipe Drugovich es que es muy fácil perder el impulso. Siempre hay otro joven en ascenso, y a sus 23 años se enfrenta ahora a la competencia de jóvenes de 18 años como Oliver Bearman y Zak O'Sullivan. La FP1 del Gran Premio de México fue una muestra del talento que hay ahí fuera, y en el Gran Premio Abu Dhabi habrá aún más novatos en pista.

Por el momento, no hay ningún sitio al que puedan ir: "Evidentemente, para un piloto novato es frustrante que no haya ningún sitio. Muchos pilotos han hecho lo mismo o incluso menos de lo que tú y tienen la oportunidad, o la tuvieron en el pasado, y tú no, pero es lo que hay, no podemos cambiarlo, y creo que solo tengo que trabajar todo lo que pueda para demostrar que soy capaz de estar ahí, quizá algún día ser un piloto de Fórmula 1 propiamente dicho durante todo el año".

Durante los últimos cursos, el brasileño ha sido visto como la principal esperanza de su país para volver a tener un piloto en la parrilla. Incluso ese estatus podría cuestionarse ahora, con la incorporación del campeón de Fórmula 3, Gabriel Bortoleto, al programa de jóvenes pilotos de McLaren.

Sin embargo, todavía siente que hay mucho apoyo por parte de sus compatriotas: "Hay presión, pero creo que es una buena presión. No es algo que moleste, es solo que quieren a alguien ahí, y eso lo ven en mí. Y creo que es algo bueno, fue una buena presión, así que lo veo como algo positivo".

