Por qué el dominio de Red Bull en F1 no es solo aerodinámico

Cargar el reproductor de audio

A medida que los equipos de la temporada 2023 de Fórmula 1 intentan llegar a la respuesta de por qué Red Bull tiene un monoplaza tan dominante, muchos se han centrado en el chasis y la aerodinámica. El RB19 es un coche muy efectivo en cuanto a carga aerodinámica, y brilla cuando abre el DRS, pero no debe pasarse por alto la forma en la que se puede pilotar en las curvas.

Parece que se debe a la mecánica y los sistemas de suspensión que han logrado hacer en Milton Keynes, lo que les permite rodar más cerca del asfalto que sus rivales para conseguir la máxima carga aerodinámica sin correr el riesgo de hacer un trompo, dañar el suelo o comprometer su puesta a punto. Además de la ganancia de rendimiento, la consistencia a lo largo de la vuelta también ayuda a incrementar la confianza del piloto en cómo se va a comportar el vehículo en las frenada, las curvas y la aceleración, lo que permite a Max Verstappen y Sergio Pérez apretar más.

Uno de los responsables técnicos de la escudería, Paul Monaghan, afirmó que hay numerosos aspectos más allá de la aerodinámica que se han unido para hacer que el RB19 sea tan fuerte. Cuando Motorsport.com preguntó sobre la importancia de la suspensión para la consistencia del monoplaza, dijo: "Es un factor que contribuye, y hay que sopesar todo eso".

"Es algo importante en el rendimiento del coche, pero tiene que combinarse con los demás aspectos", continuó. "Independientemente de cómo se desarrolle tu mapa aerodinámico, debes ser capaz de funcionar así en la pista, y tiene que ser una propuesta variable en el circuito".

"Del mismo modo, se necesita un motor que esté bien incorporado [en el chasis] y que pueda funcionar al máximo de sus posibilidades. Necesitamos dar al piloto un coche que se pueda controlar", reconoció Monaghan. "Así que es una fusión compleja de muchos elementos, no diría que es una cosa solo, pero influye enormemente, y hay que sopesarlo en consecuencia".

"No obstante, todo va junto para estar más cerca de la parte delantera de la parrilla que de la trasera, por eso tenemos el privilegio de estar donde estamos", explicó una de las personas con más importancia dentro del equipo Red Bull en 2023.

Desde que los coches de efecto suelo regresaron a la Fórmula 1, las escuderías se han enfrentado a un compromiso a la hora de calcular lo bajos y rígidos que se atreven a rodar para no sufrir porpoising. Mercedes pagó el precio en 2022 cuando alcanzaron su máximo nivel de carga aerodinámica, y tuvieron muchos problemas con el rebote cuando superaban la ventana.

Este año, el equipo ha ido demasiado lejos en el otro sentido y han visto que están en peligro por llevar el W14 muy alto y no producir suficiente carga aerodinámica. El director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough, coincidió en que una conducción sólida era esencial para los tiempos por vuelta con las normas actuales.

"Creo que es muy importante tener una plataforma aerodinámica estable con estos coches de efecto suelo", dijo. "Hace que nuestro trabajo en la pista sea mucho más fácil cuando sabemos lo que vamos a conseguir con un monoplaza, y sabemos que no tenemos que hacer concesiones. El año pasado hicimos muchas cosas que comprometían el vehículo en determinadas condiciones para evitar el porpoising, se trataba de la suspensión y los muelles, pero ahora, afortunadamente, es algo menor y ha desaparecido".

Reglas de suspensiones más sencillas en la Fórmula 1

La atención que se ha prestado a las ingeniosas ideas que Red Bull ha implementado para su suspensión es intrigante porque se trata de un área en la que se creía que estaban en igualdad de condiciones. Como parte de la modificación de la normativa para 2022, los sistemas de suspensión se hicieron mucho más simples, por lo que los equipos tenían menos herramientas a su disposición para configurar las cosas de la manera que querían.

McCollough dijo que eso hizo que conseguir que el monoplaza funcionara en la ventana correcta fuese más fácil: "La aerodinámica siempre querrá que se ponga el coche sin comprometer nada, como la baja y la alta velocidad, y lo quieres desde el punto de vista de la resistencia [aerodinámica]".

"El coche del año pasado era bastante complicado en ese sentido, en esta temporada es un poco más fácil, pero sigo pensando que los monoplazas de la generación anterior eran más sencillos desde ese punto de vista, con todos los sistemas que teníamos y las regulaciones existentes", indicó. "Ahora, todo es mucho más simple, así que no es tan fácil optimizarlo de manera general".

Por su parte, el jefe de rendimiento de Williams, Dave Robson, afirmó que los nuevos límites de lo que los conjuntos pueden hacer con la suspensión afecta incluso a los conceptos aerodinámicos: "La normativa, sobre todo en lo que se refiere con la suspensión, es mucho más estricta que antes".

"Y no solo en comparación con los coches de efecto suelo, sino también con los de hace cinco o diez años", continuó. "Se nos permite hacer muchos menos trucos con el diseño de la suspensión, y eso hace que la puesta a punto de algunas de las características aerodinámicas no deseadas sea un poco más difícil".

"Tienes que averiguar en qué momento dices, 'bueno, las normas no me permiten contrarrestar la sensibilidad, por lo tanto, tengo que diseñarla'. Eso significa volver al concepto aerodinámica y decir, 'renunciaremos a algo de carga aerodinámica para conseguir las características que queremos'", añadió.

Red Bull gana en invierno

Mientras que los rivales de Red Bull siguen buscando respuestas a cómo el equipo ha creado un monoplaza que está tan por delante de los demás, los de las bebidas energéticas han restado importancia a las afirmaciones de que tienen un RB19 todavía más dominante que en 2022.

A la pregunta de si tenían la sensación de haber logrado una gran mejora durante el invierno, Monaghan respondió: "No parece que hayamos dado un paso gigante como tal. Como en cualquier prueba o primera carrera, estábamos preocupados por si éramos tan competitivos como queríamos, pero con toda la gente brillante que tenemos en Milton Keynes, haremos el mejor coche que podamos, con el mayor progreso posible".

"Se nos juzga por nuestros rivales, ¿no? Si ellos dan un paso más, no salimos ganando", explicó. "Creo que ha quedado demostrado que el talento de Milton Keynes nos ha ayudado a llegar a la situación en la que estamos, y somos muy afortunados. Obviamente, ahora tenemos que aferrarnos a eso porque otros intentarán alcanzarnos, y hay margen para que nos pasen".

"Se trata de no dormirse en los laureles y no caer en la autocomplacencia. Ya vimos [en Arabia Saudí] lo que pasa si cometemos un pequeño error, que puede dar lugar a menos puntos de los que esperábamos", aseguró Monaghan. "Por lo tanto, no está ni mucho menos hecho, eso es cualquier cosa menos un 'hecho'".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!