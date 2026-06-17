Por qué deberíamos prepararnos para un mercado de pilotos de F1 lleno de sorpresas

Si todo sale bien, la versión veraniega de Papá Noel en materia de contratos podría traernos una auténtica y genuina silly season este año. Hay un buen puñado de pilotos de Fórmula 1 cuyos contratos llegarán a su fin al término de esta temporada, lo que les obligará, junto a sus equipos, a jugar al ya clásico juego de continuar o cambiar de rumbo.

¿Quieres más contenido de F1 como este e información prime de cada campeonato? ¡Suscríbete a Autosport.com!

Puede que esto haya sido deliberado: los pilotos querían ver quién llegaba a 2026 con la mejor maquinaria y, a partir de ahí, intentar conseguir los asientos más competitivos de la parrilla. Probablemente sea seguro asumir que los equipos equipados con motores Mercedes han tenido dificultades incluso para abrir la puerta de sus fábricas, con currículums de pilotos acumulándose entre folletos publicitarios y cupones de descuento.

Lograr claridad sobre la situación contractual de cada piloto es complicado, ya que los equipos modernos suelen anunciar acuerdos "multianuales", repletos de cláusulas de rendimiento y opciones que ofrecen tanto al piloto como al equipo diferentes mecanismos para cambiar el rumbo de la relación. ¿Decepcionado con un piloto? El apartado 41.3.2 podría estipular que, si no supera los 20 puntos o se olvida de llevar un pastel a la oficina el día del cumpleaños del director de Recursos Humanos, puede ser despedido y sustituido por alguien más competitivo... o más atento a las celebraciones laborales. En el mejor de los casos, es un auténtico laberinto legal.

A Toto Wolff le gusta mantener alerta a sus pilotos con contratos de un año, aunque sería una auténtica sorpresa que tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli acabaran marchándose a otro equipo...

Incluso podría decirse que la silly season ya ha comenzado. Dado que la visión de Max Verstappen sobre la Fórmula 1 sigue oscilando en función de las dinámicas políticas dentro de los equipos, existe una posibilidad real de que decida marcharse al final de 2026. Se dice que Red Bull tiene interés en sacar a Oscar Piastri de McLaren si Verstappen acaba dejando la escudería, aunque el australiano ha negado que hayan existido conversaciones.

Se suele decir que los contratos solo valen el papel en el que están escritos, suponiendo que ese papel también valga tanto como la cláusula de rescisión incluida en la letra pequeña. Pierre Gasly tiene contrato con Alpine hasta finales de 2028, Lewis Hamilton afirmó recientemente que seguirá vinculado a Ferrari el próximo año y Charles Leclerc acaba de firmar una nueva ampliación de su acuerdo. El contrato de Verstappen se extiende hasta finales de 2028, aunque incluye cláusulas de salida, mientras que Piastri y Lando Norris cuentan con acuerdos multianuales en McLaren.

Alonso says he will decide his future this summer. Can Aston Martin make the progress needed for him to stay? Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En prácticamente todos los demás equipos hay margen para las especulaciones, incluso en el Mercedes que domina la temporada 2026. Toto Wolff sigue prefiriendo los contratos de un año para mantener a sus pilotos bajo presión, aunque sería muy sorprendente que Russell o Antonelli buscaran un destino diferente, especialmente teniendo en cuenta que Mercedes también gestiona sus carreras. Al fin y al cabo, negociar contigo mismo suele simplificar bastante las cosas.

Fernando Alonso asegura que decidirá su futuro este verano. ¿Podrá Aston Martin progresar lo suficiente como para convencerle de quedarse?

Carlos Sainz tendría un contrato de tipo 2+2 con Williams, y el equipo de Grove hará todo lo posible por retenerlo, igual que hizo para ficharlo. ¿Seguirán Audi y Haas F1 apostando por la continuidad y mantendrán sus alineaciones una tercera temporada consecutiva? ¿Ha convencido el reciente rendimiento de Franco Colapinto a Alpine para ofrecerle una segunda campaña completa en la Fórmula 1?

Y luego está el gran asunto pendiente: el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin. El bicampeón ha afirmado que decidirá su futuro durante el verano, aunque también ha dejado claro en varias ocasiones que solo quiere abandonar la Fórmula 1 cuando sienta que ya no es suficientemente rápido, convencido de que todavía se encuentra en plenitud de facultades.

El nacimiento de su primer hijo podría cambiar esa perspectiva. Tal vez llegue un momento en el que tenga menos paciencia para luchar en posiciones retrasadas de la parrilla. Todo apunta a que su decisión dependerá, en gran medida, de que Aston Martin demuestre progresos tangibles.

Los pilotos actuales podrían mirar sus contratos, observar la situación de Aston Martin y pensar: "¿Sabes qué? Estoy bien donde estoy".

Si Alonso decidiera retirarse, ¿quién ocuparía su lugar? Los pilotos con asiento podrían no sentirse especialmente atraídos por el proyecto, pero aquellos que quedaron fuera de los ciclos anteriores de contratos seguramente verían con buenos ojos la posibilidad de volver a pilotar un Fórmula 1. Cabe preguntarse si cierto señor llamado Yuki Tsunoda ya ha mostrado interés...

Por supuesto, Aston Martin también podría mirar fuera de la parrilla actual. El piloto reserva Jak Crawford ya forma parte de la estructura, mientras que Mari Boya, producto de su programa de desarrollo, compite actualmente en Fórmula 2, aunque el inicio de temporada del hijo de un empresario de supermercados no ha sido especialmente sencillo. Sin embargo, el atractivo de trabajar con Adrian Newey y una buena suma de dinero podrían convencer a alguno de los pilotos actuales para plantearse el cambio.

Ahora mismo, la silly season parece depender en gran medida de las decisiones de Verstappen —o, al menos, de las decisiones de quienes se oponen a modificar el reparto de potencia de las unidades de potencia para 2027—. Si el neerlandés decidiera marcharse, el mercado de pilotos saltaría por los aires. Y si Piastri acabara cambiando de equipo, ¿a quién ficharía McLaren? Seguro que todavía quedan unas cuantas sorpresas por descubrir.

Could Piastri have his head turned by an offer from Red Bull? Photo by: Kym Illman / Getty Images