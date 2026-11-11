Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Por qué Colapinto brilla unos fines de semana y se atasca en otros: "Me cuesta un poco"

El argentino identifica la regularidad y la rapidez para sentirse cómodo con el Alpine como sus grandes deberes: cuando el equilibrio no aparece, le cuesta más encontrar el camino de vuelta.

Pol Hermoso

Publicado: 11 nov 2026, 18:57

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Hay fines de semana en los que Franco Colapinto se entiende con su Alpine casi a la primera. Y otros en los que esa conversación se atasca. El argentino sabe que tiene velocidad; lo que todavía le falta es encontrarla con la misma facilidad cuando el coche no se lo pone sencillo.

Esa es la explicación que ofrece al analizar dónde necesita mejorar. Más que descubrir una décima escondida, su reto pasa por evitar que una sesión complicada se convierta en un problema que arrastre durante el resto del gran premio. Detectar qué falla, encontrar una solución y volver a sentirse cómodo. Parece fácil cuando se cuenta; desde el habitáculo, bastante menos.

"Sigo trabajando en las mismas cosas que el año pasado. La velocidad siempre está, pero a veces es la constancia: poder repetir buenos fines de semana y sentirme cómodo más rápido con el coche", explicó Colapinto. "Cuando todo va bien, es muy fácil, pero cuando una sesión se complica un poco, nos cuesta encontrar el motivo".

Su temporada tiene ejemplos de lo que ocurre cuando las piezas encajan. En Miami fue octavo en clasificación, por delante de Pierre Gasly, y terminó séptimo el domingo. Dos semanas después, en Canadá, dio otro paso con una sexta posición, también por delante de su compañero en carrera. Dos actuaciones que muestran el rendimiento que puede sacar del Alpine.

El problema está en repetirlo. Gasly llega a las tres últimas citas del campeonato con 42 puntos, frente a los 27 de Colapinto: una diferencia de 15 que mantiene al francés como referencia del equipo. El argentino ha tenido sus golpes sobre la mesa, pero todavía busca convertir esos picos de rendimiento en una costumbre.

"Ser rápido de forma constante y sacar el máximo rendimiento del coche en cada situación a veces me cuesta un poco cuando no estoy muy cómodo", reconoció. "Cuando entro en esa ventana, vamos muy bien, pero a veces, cuando el coche no está ahí y los ingenieros y yo no encontramos el equilibrio, me está costando un poco más".

La remontada también se trabaja el viernes por la noche

Ahí está una de las claves: encontrar respuestas antes de que el fin de semana siga avanzando. Porque entre acabar los libres con dudas y llegar a la clasificación con confianza hay mucho más que cambiar un par de reglajes.

Colapinto describe ese trabajo sin grandes misterios: poner en común lo que siente al volante y buscar cómo corregirlo. "Cuando pilotamos, obviamente sentimos cosas y tenemos que mejorarlas para el día siguiente. Es un trabajo enorme. Creo que la noche del viernes al sábado es muy importante para dar un gran paso adelante: es cuando más analizamos los datos y encontramos los problemas que hay que mejorar".

El argentino tampoco pierde de vista lo recorrido. "Creo que hemos mejorado mucho, estamos mejor, somos más competitivos y eso es lo más importante, obviamente. Pero necesitamos encontrar un poco más de constancia, aunque ya hemos dado un gran paso".

Ese es su siguiente salto: que no haga falta tenerlo todo en su sitio desde el principio para firmar un buen fin de semana. Que, cuando el Alpine se le atraviese el viernes, pueda encontrar antes la manera de darle la vuelta.

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