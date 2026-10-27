Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué la carrera de Austin de este año debería marcar el camino de la F1 para 2027

¿Antonelli? ¿Leclerc? El verdadero protagonista del fin de semana de Austin fue el neumático duro, contra casi todos los pronósticos. Sin embargo, el hecho de que los tres compuestos fueran útiles permitió una variedad estratégica que la F1 debería intentar repetir.

Jake Boxall-Legge

Publicado: 27 oct 2026, 11:32

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Puede que Charles Leclerc se llevara el premio al 'Piloto del Día' en el Gran Premio de Estados Unidos, pero hubo un elemento fundamental en su remontada final hasta la segunda posición, en la victoria de Andrea Kimi Antonelli y que, por el contrario, Max Verstappen no tuvo de su lado durante la carrera.

Quizá el verdadero premio al 'Piloto del Día' debería inspirarse en el episodio de Los Simpson titulado "Homer en el espacio profundo". Ya saben, aquel en el que Homer se convierte en astronauta por descarte, las dos palabras más dulces del idioma inglés. Antes de sus aventuras espaciales, Homer había perdido el premio al empleado del mes de la central nuclear de Springfield frente a... sí, una barra de carbono inanimada. En la barra confiamos.

Así que vamos a entregar de nuevo el premio al 'Piloto del Día'. Un aplauso, por favor, para... ¡el neumático duro! ¡Larga vida al compuesto C2 y a todos los que lo utilizaron! Ahora sí, pongámonos serios.

Ya había indicios de que el neumático duro podía funcionar bastante bien en carrera, como demostró la tanda de Lando Norris con el C2 durante los Libres 2. Si hubiéramos incluido esos datos en nuestro habitual análisis de las tandas largas de los entrenamientos, la media de Norris habría sido más rápida que las registradas por Leclerc y Verstappen con el blando. Sin embargo, optamos por centrarnos en los pilotos que habían utilizado el compuesto más blando para establecer una comparación más clara del ritmo de los coches.

Probablemente, eso ocultó el verdadero potencial del neumático duro. Además, las previsiones de Pirelli, que apuntaban a que el compuesto más resistente apenas se utilizaría, hacían pensar que los blandos y medios dominarían la carrera del domingo.

Pero, finalmente, el neumático duro resultó ser la mejor opción. La degradación tuvo un efecto mayor del previsto durante la carrera. Aunque los entrenamientos libres ya habían mostrado cierta caída de rendimiento del compuesto blando, probablemente las tandas no fueron lo suficientemente largas como para identificar con claridad el momento en el que el neumático duro empezaba a ofrecer mejores prestaciones.

Así, ese punto de inflexión llegó antes de lo esperado y el neumático duro simplemente fue capaz de aguantar mucho más que cualquiera de los otros compuestos, como cabría esperar de una construcción más resistente. Además, proporcionó un buen nivel de agarre durante un periodo de tiempo considerable.

Antonelli y los pilotos de McLaren ofrecieron una demostración de esa durabilidad. Cuando Antonelli realizó su parada al final de la vuelta 24, había conseguido alargar su primer stint con el neumático medio sin perder demasiado tiempo. Después, montar el duro le permitió neutralizar cualquier intento de Verstappen de acercarse con el medio durante la segunda mitad de la carrera.

Tampoco ayudó al neerlandés que su ritmo se estancara cuando alcanzó a Norris, que había apostado por una estrategia de una sola parada. Pero eso fue otra demostración de la ventaja del neumático duro durante el gran premio. Norris había parado en la vuelta 16, mientras que los medios de Verstappen tenían 15 vueltas menos de uso. Sin embargo, esa diferencia de desgaste no fue suficiente para que el piloto de Red Bull pudiera acercarse a un ritmo superior a unas pocas décimas por vuelta.

Antonelli consiguió sacar un gran rendimiento de sus neumáticos duros, frenando los intentos de Verstappen de acercarse al liderato.

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

Cuando Verstappen finalmente consiguió adelantar a Norris, lo hizo prácticamente como respuesta a la llegada de Leclerc por detrás. Era adelantar o ser adelantado, y la maniobra en la curva 1 fue una combinación perfectamente ejecutada entre mantener el acelerador pisado durante más tiempo y aplicar los frenos con una precisión milimétrica.

A largo plazo, aquello no le sirvió de demasiado. Verstappen acabó siendo incapaz de resistir el ataque de Leclerc por la segunda posición, pero al menos aquella maniobra añadió algo de brillo a la tarde del neerlandés.

Norris consiguió mantener los neumáticos duros durante 40 vueltas, mientras que Oscar Piastri hizo lo propio durante 41, la tanda más larga de toda la carrera.

Por lo que se pudo escuchar en las comunicaciones por radio de McLaren, el plan inicial probablemente contemplaba dos paradas. Sin embargo, como el australiano había sido capaz de responder a todos los ataques de George Russell, el equipo decidió mantenerlo en pista.

Por tanto, el neumático duro era resistente, pero eso ya lo sabíamos. Lo que probablemente sorprendió a todos fue su rendimiento. Isack Hadjar llegó a cuestionar la elección después de su única parada de la tarde, entre la habitual colección de crisis existenciales y palabrotas que suelen escucharse en sus comunicaciones por radio.

Y aquí es donde las tandas de Leclerc y Lewis Hamilton demuestran la ventaja del compuesto duro. Al montar el C2 para su último stint, ambos se aseguraron un neumático con el que podían atacar hasta el final de la carrera. Eso les ofrecía la oportunidad de aprovechar su ventaja estratégica sobre Verstappen, sabiendo que apenas sufrirían una caída de rendimiento.

Las tandas de Antonelli, Leclerc y Verstappen a partir de la vuelta 25 muestran el ritmo del neumático duro.

Pero el neumático de la banda blanca también demostró una extraordinaria capacidad para ofrecer altos niveles de agarre desde el primer momento. Los dos Ferrari comenzaron a marcar tiempos muy rápidos y el 1:37.976 de Leclerc terminó siendo la vuelta rápida de la carrera.

Además, el monegasco fue capaz de rodar cómodamente en tiempos de 1:38 durante un periodo prolongado.

Por supuesto, el contexto importa. Es cierto que los pilotos que utilizaron el neumático blando en las últimas vueltas normalmente no estaban en condiciones de luchar por la vuelta rápida. El mejor registro con el C4 fue el 1:38.393 de Gabriel Bortoleto, conseguido un par de vueltas después de su parada durante el periodo de coche de seguridad virtual.

En comparación, la mejor vuelta con el neumático medio, registrada por Verstappen, fue de apenas 1:39.231.

La sorpresa de Hadjar al recibir el neumático duro también reflejaba la opinión de Red Bull sobre el C2. El equipo consideraba que los compuestos más blandos serían las opciones más eficaces, incluso aunque eso implicara realizar una parada adicional.

Después de la carrera, Verstappen confirmó esa interpretación para explicar por qué Red Bull no había quedado inicialmente convencido por el compuesto más duro.

"Visto en retrospectiva, es muy fácil decirlo, pero por alguna razón los compuestos más blandos no funcionaron demasiado bien hoy. Creo que nos equivocamos en el orden en el que utilizamos los neumáticos. Además, creo que en un momento dado estaba bastante claro que los pilotos con los compuestos más duros estaban encontrando mucho agarre, así que supongo que tampoco reaccionamos realmente a eso", explicó.

Verstappen consideró que Red Bull se equivocó con sus cálculos sobre los neumáticos en Austin.

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Probablemente nos aferramos demasiado a lo que creíamos después de las dos últimas carreras, en las que los compuestos más blandos eran los más rápidos, y aquí claramente eso no funcionó".

"Por supuesto, si hubiéramos elegido otros neumáticos, probablemente podríamos haber terminado segundos, pero eso siempre es fácil decirlo después".

Leclerc y Antonelli coincidieron en que el duro probablemente había sido la mejor opción, especialmente en sus casos, porque cuando montaron sus juegos de C2 los coches ya habían consumido una parte considerable del combustible.

Mercedes no disponía de ningún juego nuevo de blandos para la carrera, lo que condicionó en cierta medida su elección. Red Bull, por su parte, había completado la clasificación utilizando únicamente tres de los seis juegos que tenía disponibles.

Llegados a este punto, quizá estén pensando que todo esto está muy bien, pero que, en lo que llevamos de 2026, la mayoría de las carreras se han decidido con estrategias de una sola parada y apenas ha habido variaciones. Entonces, ¿por qué hablamos de ello ahora?

La explicación tiene su contexto. Podría decirse que el único elemento que dio vida al Gran Premio de Estados Unidos de este año fue la estrategia de neumáticos. Las diferencias entre los compuestos y las distintas estrategias garantizaron que nada estuviera decidido hasta las últimas vueltas.

Pirelli parece haber aceptado que sus compuestos de 2026 han resultado demasiado resistentes. Y el mito de que unos neumáticos más duraderos producen carreras más interesantes debería haber quedado definitivamente enterrado.

Lo que realmente importa es la variedad estratégica y la posibilidad de que una estrategia alternativa pueda funcionar.

De cara a 2027, el fabricante italiano planea introducir compuestos que presenten algo más de degradación para sacar a las carreras de esa inercia de las estrategias de una sola parada.

La carrera de Austin ha demostrado por qué es una buena idea. Si los neumáticos hubieran sido todavía más resistentes, probablemente habríamos presenciado una carrera increíblemente aburrida.

Cuando salió a la luz la noticia de que Pirelli estaba estudiando introducir compuestos menos duraderos, preguntamos al director de Haas F1, Ayao Komatsu, que había trabajado como ingeniero de neumáticos durante sus primeros años en la Fórmula 1, por qué consideraba que ese cambio sería beneficioso.

"Una de las carreras más emocionantes que recuerdo fue en Bahrein [no especificó el año], cuando había gente haciendo dos paradas frente a otros que hacían tres. Con neumáticos blandos completamente nuevos, nosotros apostamos por una estrategia muy agresiva de tres paradas, prácticamente como si fuera una carrera al sprint. Eran vueltas de clasificación, clasificación, clasificación y clasificación, frente a los que hacían dos paradas y tenían que gestionar los neumáticos. Y conseguimos batir a algunos de los que iban a dos paradas con nuestra estrategia de tres".

Los tres compuestos deberían tener un protagonismo similar el próximo año si Pirelli consigue aumentar ligeramente la degradación.

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Otra carrera emocionante que recuerdo fue en Canadá, en Montreal, hace algún tiempo. La estrategia de referencia era principalmente de dos paradas, pero hacer una sola era posible si lo ejecutabas bien. Nosotros nos centramos en gestionar los neumáticos y hacer funcionar la estrategia de una parada porque no habíamos clasificado demasiado bien. Y conseguimos batir a coches más rápidos haciendo una parada frente a sus dos".

"Así que lo que la Fórmula 1 y los neumáticos tienen que conseguir es una mezcla de estrategias. Aunque sean tres paradas, da igual si todo el mundo hace tres. Incluso si son dos paradas, si todos hacen dos paradas con dos compuestos, va a ser aburrido".

"Lo importante es que haya una mezcla entre una y dos paradas, o entre dos y tres. Simplemente, una variedad de estrategias. Porque entonces, en algún momento de la carrera, algunos pilotos tienen neumáticos nuevos, otros tienen neumáticos que están llegando al final de su vida útil o que necesitan gestionar, y ahí se producen los adelantamientos".

"Porque, a veces, la diferencia de rendimiento entre los coches por sí sola no es suficiente. Así que necesitas esa diferencia de rendimiento entre los neumáticos".

"Lo vimos en Bakú, ¿verdad? Nadie tocó el duro. Entonces, ¿qué sentido tiene tener tres compuestos? Tienes que disponer de tres compuestos que se puedan utilizar. Los tres tienen que ofrecer ventajas para usarlos en carrera. Si solo te interesan el medio y el blando, ya has perdido el 33% de las opciones. Eso hace que todo sea más predecible y más aburrido".

Y es justo decir que Austin demostró precisamente eso. Hubo estrategias de dos paradas, estrategias de una sola parada y todos los compuestos tuvieron, en mayor o menor medida, su lugar a lo largo del gran premio.

Ese debería ser el modelo a seguir para las carreras de la próxima temporada, siempre que Pirelli consiga dar con la fórmula adecuada.

Por supuesto, las carreras emocionantes también pueden surgir de manera natural. Pero en aquellos circuitos que, por sus características, están destinados a ofrecer carreras más monótonas, una mayor variedad estratégica debería permitir que las pruebas habitualmente resueltas con una sola parada se conviertan en carreras en las que tanto una como dos paradas sean opciones competitivas, tal y como demostró Austin.

Naturalmente, eso nunca puede garantizarse, pero ajustar la durabilidad de cada compuesto sería un paso en la dirección correcta.

Foto de: Sutton Images

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