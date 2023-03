Por qué a Arabia Saudí no le intimidan las críticas en la Fórmula 1

Cargar el reproductor de audio

En vísperas de la celebración del segundo gran premio del año, el grupo de derechos humanos Reprieve, emitió una enérgica declaración sobre la situación en Arabia Saudí. La directora del proyecto, Maya Foa, declaró: "Por mucho que se hable de los 'valores positivos' y de 'acelerar el cambio', la Fórmula 1 nunca se ha ocupado seriamente de los derechos humanos y del modo en el que ese deporte se utiliza para encubrir algunos de los abusos de los regímenes más represivos del mundo".

"En las últimas dos semanas se han producido al menos 13 ejecuciones en Arabia Saudí, entre ellas la de Hussein Abo al-Kheir, jordano padre de ocho hijos cuyo caso había sido estudiado por expertos de la ONU y parlamentarios británicos", dijo. "Llevar a cabo esas ejecuciones en vísperas del Gran Premio de Arabia Saudí, es una muestra descarada de impunidad por parte de las autoridades saudíes, confiadas en que el deporte y sus socios comerciales permanecerán en el silencio y en que la burbuja de la Fórmula 1 distraerá la atención del derramamiento de sangre".

La declaración de Reprieve se produjo después de que una coalición de 21 grupos de derechos humanos y sindicatos escribieran al director ejecutivo del Gran Circo, Stefano Domenicali, antes del inicio de la temporada 2023, pidiendo que se revelaran los artículos sobre los derechos humanos incluidos en los contratos, en medio de la preocupación de que tanto Arabia Saudí como Bahrein usaran sus carreras como lavado de imagen deportivo.

La preocupación por los derechos humanos no es exclusiva de Arabia Saudí, y el país lleva mucho más tiempo argumentando que la intención de la organización de eventos como la Fórmula 1 es tanto un medio para exponerse al escrutinio externo de la comunidad internacional como una forma de autopromoción, además de que nunca han dejado de entender que el reino necesita y quiere evolucionar, crecer y ser mejor.

Y las cosas están cambiando poco a poco, eso quedó claro para cualquiera que llegara al Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz la semana del gran premio, cuando los vídeos promocionales de la carrera mostraron la historia de una joven que soñaba, y lo consiguió, con encontrarse en la parrilla de Fórmula 1 luchando contra sus rivales. Para un país que solo hace cinco años que puso fin a la prohibición de que las mujeres condujeran, se trata de una clara señal de la rápida evolución de las actitudes, aunque a algunos nos gustaría que la acción se desarrollara mucho más rápido.

De hecho, para el gobierno saudí, el principal beneficio que ve en la celebración de grandes eventos como la Fórmula 1 no es dar a conocer su nombre en todo el mundo, se trata más bien de beneficiar a una población bastante joven. El Príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministro de Deportes de Arabia Saudí, admitió que su país es criticado por invertir en grandes eventos, pero su principal preocupación se centra en el impacto positivo que tienen en su nación.

"Creo que se han planteado muchas preguntas sobre por qué organizamos estos acontecimientos en el reino", explicó. "Lo organizamos para la gente, para los jóvenes, como sabrán, el 70% de la población saudí tiene menos de 40 años, y lo vemos hoy sobre el terreno, vemos que muchos chavales están interesados en el karting, y hay muchos interesados en entrar en los rallies, además de que están los vínculos con Aramco y el programa F1 in Schools".

"Así que hay un gran interés, pero también una gran participación para la comunidad del reino. Para conseguirlo, no creo que pudiéramos lograrlos sin organizar un evento de ese tipo que la gente pueda ver y sentir", añadió.

El auge deportivo en Arabia Saudí: cada vez más competiciones y deportes

Como la Fórmula 1 solo lleva tres años consecutivos yendo allí, pasará tiempo antes de que una verdadera cultura del gran premio pueda arraigar tanto como en lugares en donde la categoría ha ido durante décadas, pero el Príncipe Abdulaziz afirmó que el auge de otros deportes, como el boxeo, es un claro ejemplo de lo positivo que puede ser el impacto.

"Cuando organizamos el boxeo, por ejemplo, la pelea por el título mundial entres Joshua y Ruiz Jr. en 2019, solo había seis gimnasios en todo el país que tenían boxeo, y ahora tenemos 57, con un crecimiento del 300% en la participación".

"Así que podemos ver el potencial beneficio que supone para el automovilismo acoger la Fórmula 1 [en Arabia Saudí]. Hay familias con niños allí, que están mirando, y cuando se van quieren subirse a un coche y correr", comentó. "Esos son los beneficios que realmente vemos, y quizá mucha de la gente especula, no habla de estas cosas, pero para nosotros, es el beneficio para la gente y cómo podemos ofrecerlo".

Otros deportes también han experimentado un enorme crecimiento en Arabia Saudí. El fútbol femenino ha pasado de prácticamente nada a tener su primera liga profesional, y su selección nacional juega ahora amistosos y aspira a una plaza en el próximo Mundial, pero ese progreso no ha impedido las críticas generalizadas que se han vertido sobre un posible acuerdo de patrocinio de Visit Saudi que la FIFA barajaba para la próxima Copa Mundial de Nueva Zelanda y Australia.

En palabras del Príncipe Abdulaziz, esa negatividad no tuvo en cuenta los trabajos que se están realizando en su país para impulsar el fútbol femenino: "Creo que muchas de las cosas de las que se hablaron en los medios de comunicación, y muchas de las personas que hablaron de eso, no tenían ni idea de lo que estamos desarrollando en el reino con respecto al fútbol femenino".

"Pueden criticar todo lo que quieran, pero vamos a continuar con nuestro desarrollo", afirmó. "Sabemos qué es lo mejor para las niñas y las futbolistas del reino, y cómo podemos desarrollarlo, y queremos formar parte de la huella internacional para darles la oportunidad de ir algún día a jugar en la Copa Mundial. Seguiremos haciéndolo, no nos hará retroceder, nos seguirá impulsando para darles la oportunidad de hacerlo".

Impacto de la Fórmula 1 en Arabia Saudí

Arabia Saudí ya está mostrando los primeros signos de un beneficio directo de la Fórmula 1, a medida que entran en vigor las claras exigencias del campeonato en materia de diversidad y objetivos de sostenibilidad.

El Príncipe Abdulaziz añadió: "En el último año hemos colaborado con la Fórmula 1 en muchos programas, por ejemplo, en el de los comisarios, con la inclusión de comisarias".

"En el equipo que trabaja en este evento, creo que el 40% de los empleados son mujeres, y la cifra va en aumento", dijo. "Estamos abriendo oportunidades de trabajo por ser anfitriones de un acontecimiento así y por prepararnos. No se trata solo de los tres días, tenemos que prepararnos para todo el año, y se necesita a todo el equipo que trabaja en el desarrollo y la puesta en marcha de un programa así".

Opiniones de los pilotos de Fórmula 1

Aunque los pilotos de Fórmula 1 parecían mucho más contentos con cómo se habían gestionado las cosas en Arabia Saudí este año en comparación con hace doce meses, eso no quiere decir que hubiera un apoyo total.

De hecho, los pilotos fueron especialmente cuidadosos con las palabras que utilizaban cuando hablaban de sus opiniones sobre las carreras en Arabia Saudí, separando el aspecto de la seguridad de cuestiones como los derechos humanos

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Cuando se le preguntó a Valtteri Bottas sobre su opinión sobre el regreso a Yeda, dijo: "En realidad prefiero no responder a esa pregunta. La pista está bien, disfruto del circuito, por lo demás, no quiero hablar de esas cosas, estamos aquí para correr".

Lewis Hamilton también hizo referencia a ser "contrario" a otros pilotos cuando se le hablaba sobre la seguridad, y dejó claro que sentía que la Fórmula 1 tenía el deber de concienciar sobre temas con los que no todo el mundo se sentía cómodo.

"La cuestión es que, si yo no estoy aquí, la Fórmula 1 seguirá sin mí", expresó. "Así que lo que intento es aprender todo lo que puedo cuando voy a estos lugares diferentes. Sigo pensando que, como deporte que va a lugares con problemas de derechos humanos como este, tiene el deber de concienciar e intentar dejar una huella positiva, y pienso que deben hacer más".

"No tengo todas las respuestas, pero creo que siempre tenemos que hacer más para concienciar sobre cosas con las que la gente está luchando", explicó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Para los jefes responsables saudíes, esas críticas no se esconden debajo de la alfombra, se tienen en cuenta para ayudar a influir en la forma en que avanzan las cosas, pero, como dijo el Príncipe Khalid bin Al Faisal, Presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, también hay que aceptar que hay diferentes culturas.

"Queremos que todo el mundo diga lo que piensa, y no tenemos nada en contra de la opinión de nadie, pero al igual que respetamos su opinión, les pedimos también que respeten nuestra cultura", indicó. "No estamos intentando forzar o impedir que Hamilton diga lo que quiera decir, o que vista lo que quiera vestir".

"Si él piensa que algo no está bien, y quiere hablar con nosotros, entonces de acuerdo, lo respetamos, pero tenemos una cultura, tradiciones y leyes aquí en Arabia Saudí", afirmó. "Cuando vamos a otros países, respetamos sus leyes y sus tradiciones, así que la gente que viene a Arabia Saudí puede decir lo que piensa, pero tiene que saber que nosotros tenemos nuestras leyes y nuestra cultura, así que es un respeto mutuo".

El Príncipe Abdulaziz dejó claro que el reino sigue abierto al diálogo permanente con los pilotos sobre las mejoras que aún pueden hacerse, ya que, según dijo, depende de Arabia Saudí demostrar que llevará a cabo la magnitud de los cambios que espera realizar.

"Me he reunido con Lewis [Hamilton] dos veces, y hemos hablado abiertamente de todas estas cosas", aseguró. "Él tiene sus opiniones, y puede hablar libremente de ellas, y no vamos a juzgarle por ello".

El ritmo del cambio en Arabia Saudí

Aunque es probable que las críticas contra Arabia Saudí sigan sonando con fuerza, y en el ámbito internacional persista la preocupación por su historial de derechos humanos, el reino acepta que donde está ahora no es su destino final.

Quieren que se produzcan cambios, pero saben que no pueden pulsar un interruptor y hacer que ocurran de la noche a la mañana.

Sin embargo, creen que la organización de eventos como la Fórmula 1 puede ayudar a llegar a donde quieren. En palabras del Príncipe Abdulaziz: "Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, no solo en el plano deportivo, sino como país, y lo estamos haciendo".

