Por qué Albon no fue penalizado por ir con una rueda mal apretada en Imola

El piloto de Williams se detuvo en la vuelta 8 después de estar en la 14ª posición en el inicio de la carrera del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 en el circuito de Imola, pero cuando regresó a la pista redujo la velocidad tras pasar por la chicane de Tamburello, donde se percató del alcance del problema. Entonces, Alexander Albon regresó muy lento a los boxes para cambiar sus neumáticos, y se reincorporó con un giro de desventaja.

Ese tipo de incidentes suele desembocar en una penalización de diez segundos por infringir el Artículo 34.14d del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, que prohíbe a los equipos dejar el coche en condiciones inseguras durante una carrera, aunque no hubo ningún castigo para el anglotailandés por eso, sino por el unsafe realease.

Los comisarios anunciaron que debería hacer un stop and go de diez segundos en lugar de dos penalizaciones: "No lo sentí al entrar en boxes, pero en cuanto quité el limitador hubo como una vibración y me di cuenta de que algo iba mal. Cuando giraba en las curvas podías ver si el neumático se iba a caer, pero solo llegaba hasta un punto y se paraba, podía ver que era bastante seguro, solo había unos 10 milímetros de movimiento en el neumático".

Alexander Albon también dijo en un comunicado de prensa de Williams que entendía por qué recibía la sanción por el unsafe release, aunque se libró de todo castigo por ir con una rueda suelta después de que la FIA aceptara su explicación "respaldada por el vídeo del coche".

"Aunque sabía que algo iba mal en el coche, desde su posición no parecía que fuera la clásica rueda suelta no sujeta por la tuerca de la rueda", se podía leer en el documento que la federación internacional emitió en la segunda investigación. "El equipo le dio luz verde para salir de boxes, y no le avisó porque no sabían en ese momento que la rueda estaba suelta".

"Más bien, Albon escuchó un ruido metálico raspante, informó de que algo iba mal y condujo el coche con cuidado hasta los boxes. Los comisarios acordaron que eso se llevó a cabo de una manera segura y apropiada, sin afectar a ningún otro competidor, y que el piloto no condujo el coche sabiendo que estaba en condiciones inseguras", continuaba.

Williams no explicó qué le ocurrió a la rueda delantera derecha de Alexander Albon en su primera parada, y el director deportivo del equipo, Sven Smeets, se limitó a decir en el mismo comunicado que "la carrera de había terminado tras un problema en su primera parada en boxes con la rueda delantera derecha". El anglotailandés completó 43 vueltas más después de volver al pitlane con el objetivo de seguir "aprendiendo para el año que viene", y decidieron retirarle antes del final de la carrera.

"Solo estábamos probando algunas cosas, tratando de averiguar algunas de nuestras sensaciones de frenado con el coche e intentando de ver si había alguna solución en una tanda larga con el monoplaza que tenemos", dijo el piloto. "Con el viento y con la parte trasera, jugando con los frenos, estaba bien, fue solo conducir experimentando".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!