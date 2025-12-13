Por qué la acción con Russell en Barcelona hizo mejor piloto a Verstappen
Günther Steiner opina que el muy comentado momento de Max Verstappen con George Russell en Barcelona lo ha convertido en un piloto todavía mejor.
Max Verstappen protagonizó un incidente con George Russell en la fase final del Gran Premio de España de la pasada temporada de F1. Tras el relanzamiento, Russell hizo contacto con el neerlandés, lo que provocó que este último acabara en la escapatoria por el exterior de la curva 1. Verstappen regresó a pista por delante del piloto de Mercedes.
Red Bull Racing le indicó que devolviera la posición a Russell para evitar una sanción, algo con lo que Verstappen no estuvo de acuerdo —con razón, como se demostró posteriormente tras consultar a la FIA—. Unas curvas más tarde, Verstappen pareció dejar pasar a Russell, pero antes chocó contra el lateral del Mercedes, justo antes de cederle la posición al británico.
Esa acción le costó a Verstappen una penalización de diez segundos, lo que le hizo caer de la quinta a la décima posición. Una pérdida de puntos muy cara, sobre todo porque en la lucha por el título frente a Lando Norris terminó quedándose a solo dos puntos de lograr su quinto campeonato del mundo consecutivo. Sin embargo, Günther Steiner no cree que se pueda hacer ese tipo de cálculo.
"En ese momento le costó puntos, pero ese precio fue una inversión. Si hubiera seguido así… Creo que se dio cuenta y reaccionó en consecuencia, porque entendió: esto no debería haberlo hecho", afirma el exjefe del equipo Haas F1 Team en The Red Flags Podcast. "Y, por supuesto, cuando lo miras a posteriori dices: ‘si esto no hubiera pasado…’. Pero si no hubiera pasado esto, ¿quizá habría ocurrido otra cosa? Nunca lo sabremos".
"Creo que ese momento le hizo consciente de que ya no puede permitirse este tipo de cosas, porque pierde demasiados puntos", explica Steiner. "Así que lo veo como un momento de aprendizaje. Se aprende cometiendo errores. Aprender es cometer errores. Creo que esto lo ha hecho mejor, porque después ya no volvió a hacer nada estúpido. En mi opinión, aprendió de ello y le ayudó a avanzar. Así que creo que se ha vuelto más maduro".
A principios de este otoño, Verstappen calificó el incidente con Russell en Barcelona como "el único punto criticable" de su temporada. "Eso estuvo mal y, por supuesto, también se aprende de ello", confirmó el piloto neerlandés a Viaplay. Steiner concluye advirtiendo de que la competencia debe estar todavía más alerta con Verstappen: "Ahora es incluso un mejor Max Verstappen de lo que era este año en Barcelona. Da miedo pensarlo.
Y quizá, si logra controlar aún mejor su temperamento, se vuelva todavía más imparable y todavía más despiadado", advierte el italiano. "Un Max Verstappen aún más despiadado es, sencillamente, aterrador".
