Un reto titánico para Pirelli en F1: 35.000 neumáticos en dos meses

En la década de 1960, los alerones sobredimensionados se volvieron comunes. Como en este McLaren M7C en Mónaco con los alerones delanteros y traseros a una destacable altura. Y no, el coche no volaba.

Lotus ha sido conocido por buscar siempre los límites aerodinámicos, y el coche de 1974 (el Lotus 76) no fue una excepción. El sucesor del exitoso Lotus 72 presentó un alerón trasera doble y se esperaba que fuera una mejora importante. Sin embargo, al final se dieron cuenta de que habían retrocedido y lo desecharon tras siete carreras. No fue el único ejemplo...

Para los amantes de la estética y de Ferrari, aquella descalificación no fue del todo mala. Volvió al Ferrari 126C2 un alerón normal, como el de la foto que lleva Didier Pironi.

Otra vez March: en 1975 el equipo lo intentó con este monstruoso alerón trasero en el 751. Obviamente la pieza no funcionó como se esperaba, aunque increíblemente el coche ganó el acortado Gran Premio de Austria de ese año.

...era que de perfil o de frente no era tan feo...

Ferrari no fue el primer equipo en usar 'X-Wings', pero probablemente fue el más famoso. El concepto radical se introdujo en el Gran Premio de Argentina de 1998, pero fue rápidamente prohibido por la FIA por motivos de seguridad. En la segunda carrera, en San Marino (foto) incluso Schumacher e Irvine estuvieron en el podio.

El coche era tan peculiar que ha seguido estando presente en numerosas demostraciones y shows. En Motorsport.com no tenemos claro que fuera feo. ¿Qué os parece a vosotros?

Durante la temporada, el coche sufrió varias revisiones, pero no mejoró. El equipo desapareció de la F1 después de solo una temporada, sin causar mucha impresión. (La foto pertenece al Festival de Goodwood de 2017)

¿Ven al Arrows FA1 Ford de Ricciardo Patrese en medio del pelotón? Logró ser segundo en esa carrera, en Suecia. Pero desde luego que no ganaría un concurso de belleza.

Un morro de "escalera", literal

Un año después, apareció el Ensign N179. La parte delantera parecía una escalera, aunque el concepto no funcionó, y la escalera no se utilizó en todas las carreras. El coche participó en once grandes premios y falló siete veces en la clasificación.