Pirelli hablará con la FIA para resolver el problema del reparto de neumáticos

Una nueva forma en el reparto de los neumáticos de lluvia para la temporada 2024 de Fórmula 1 se tradujo en que los equipos se pensaron dos veces utilizar los intermedios en la FP2 del Gran Premio de Japón porque querían guardarlos para más adelante en el fin de semana. Eso significó también que los pilotos se quedaron en boxes durante la mayor parte de la práctica, y la única tanda fue ya con los blandos cuando el asfalto se secó.

La falta de acción dejó a los aficionados frustrados, y el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, lamentó de que la nueva regla provocara esa situación: "Es una pena que no hayamos podido hacer esa sesión. Han cambiado la normativa de neumáticos, así que por eso nadie sale a rodar con los intermedios, lo que no tiene sentido, la verdad, pero es lo que hay".

La situación a la que se refería es a los cambios que hubo en la normativa de la Fórmula 1 durante el invierno, cuyo objetivo inicial era aumentar la asignación de gomas de lluvia para todos los equipos. En lugar de cuatro juegos de intermedios y dos de extrema como en 2023, ahora disponen de cinco mixtos y tres de lluvia para cada fin de semana.

Sin embargo, como parte del acuerdo que se alcanzó para ese juego adicional, se eliminó una norma que daba a las escuderías un compuesto gratis los viernes para el agua. Antes, en los eventos en los que no había una carrera al sprint, si alguna de las sesiones de libres se declaraba en mojado, se ponía a disposición de cualquier piloto que utilizara ese juego con unos intermedios extra.

Por lo tanto, significaba que había un juego de gomas más, y animaba a los equipos a rodar en la sesión sin mayores inconvenientes porque no necesitaban preocuparse. No obstante, ahora quemar un intermedio podría dejar a todos expuestos a no tener una asignación tan buena como sus rivales, que tienen algunos guardados por si la clasificación o la carrera tiene lluvia.

El director de ingeniería de Pirelli, Simone Berra, dijo que el cambio en la reglamentación no era algo que el fabricante pidiera, y que era obvio cómo afectó al viernes del Gran Premio de Japón: "Ese [cambio de normativa] fue votado por todos los equipos junto con la FIA y la Fórmula 1".

"Hoy en día, un equipo no tiene que devolver un juego de intermedios después de usarlo en los entrenamientos libres, como el año pasado, así que, especialmente en este trazado, donde tienes, digamos, un alto nivel de degradación, y teniendo en cuenta que podríamos tener algo de lluvia el domingo, la mayoría de ellos decidieron mantener los cinco juegos sin usar, aunque el Visa CashApp RB y otros hicieron una vuelta de instalación", dijo.

"Es algo que seguiremos discutiendo con la FIA y con las escuderías, para intentar encontrar la manera de hacerlos rodar en los entrenamientos", continuó el italiano. "Al final, no es nuestra decisión, pero en las próximas semanas será un tema de debate".

Simone Berra cree que un simple ajuste podría funcionar para animar a todos a salir a la pista cuando llueva en las prácticas, y se trata de obligar a que tengan que devolver un juego de intermedios después de que una sesión se declare en mojado: "Pueden mantener los cinco juegos desde el principio, pero si una sesión de declara con agua, hay que devolver un juego de intermedios. Entonces no tiene sentido no utilizarlo y [en su lugar] devolver un nuevo compuesto, así que será una forma de animarles".

