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Fórmula 1 GP de Bélgica

Pirelli F1 revela los neumáticos para Bélgica y Hungría

En Spa-Francorchamps no habrá salto de compuesto, a diferencia de lo que Pirelli decidió proponer en 2025. En Hungaroring, en cambio, se utilizarán los tres compuestos más blandos.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Los nuevos neumáticos de Pirelli

Le nuove gomme della Pirelli

Foto de: McLaren

El fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña ya está a la vuelta de la esquina, pero Pirelli ha anunciado, además, los compuestos que llevará para las carreras siguientes, es decir, el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, y el de Hungría, en Hungaroring.

Recuerda:

Los compuestos elegidos para el Gran Premio de Bélgica, programado para el fin de semana del 17 al 19 de julio, serán muy similares a los utilizados en la edición de 2025, pero no serán del todo iguales.

El año pasado, el fabricante único de neumáticos de la Fórmula 1 había apostado por el salto de compuesto, con los compuestos duros representados por las gomas C1, mientras que los medios y los blandos fueron las C3 y C4. El objetivo era, de hecho, obligar a los equipos a hacer dos paradas en carrera, aumentando la incertidumbre estratégica.

Este año, en cambio, no habrá salto. Los neumáticos duros serán los C2, mientras que los medios y los blandos estarán representados por los C3 y los C4, exactamente como en 2025 y 2024.

En el Gran Premio de Hungría, fijado para el fin de semana del 24 al 26 de julio, los grandes protagonistas serán los compuestos blandos. En la última cita antes de la pausa veraniega, prevista para el mes de agosto, habrá neumáticos C3 (duros), C4 (medios) y C5 (blandos).

Esta elección deriva del hecho de que el circuito de Hungaroring no tendrá niveles de fuerzas de gran nivel, pero la corta longitud del trazado sí comporta una acumulación importante en cada vuelta. A efectos de la degradación, también hay que considerar las elevadas temperaturas que normalmente hay en Budapest para ese momento del año.

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